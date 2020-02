Video killed the virus

Het uitbreken van het coronavirus doet de wereld - of toch zeker China - naar hightech grijpen.

Als hypochonder vreesde ik uiteraard het coronavirus toen ik donderdag naar de huisarts moest. Ik las dat op Tenerife patiënten ver uit elkaar moesten zitten in de wachtkamer, maar daar was bij mijn Antwerpse dokter nog geen sprake van. Waarom, zo ging het door mijn hoofd, doen we niet veel meer aan telegeneeskunde? Eerder deze week zag ik hoe Teladoc Health, een bedrijf dat medische videoconsultaties aanbiedt, furore maakt op Wall Street. Misschien toont de beurs echt wel de toekomst?

Chinese sociale netwerken storten zich op online onderwijs en geneeskunde.

Teladoc sluit contracten met werkgevers en ziekteverzekeraars waarbij werknemers en verzekerden toegang krijgen tot het netwerk. Het bedrijf trekt nu ook diëtisten aan om advies vanop afstand te geven. Alle gezondheidsdiensten die vanop afstand kunnen worden geleverd, behoren tot het jachtterrein van het op de beurs duur gewaardeerde Teladoc.

Ook in China kent telegeneeskunde een boost. Patiënten kunnen er hun symptomen voorleggen aan dokters via het sociale netwerk WeChat en via een speciaal platform dat door de zoekrobot Baidu en een medische beroepsorganisatie werd opgezet.

Nog een stijger op Wall Street was Zoom Video, een videoconferentieplatform. Het is populair bij jonge en kleine bedrijven, inclusief techneuten die op zelfstandige basis werken. Je las er al eerder over in deze column, want ik ben een enthousiast gebruiker. Voor geen tot weinig geld heb je een conferentietool waarbij je ook je scherm kan delen, kan tekstchatten en zelfs break-outrooms kan organiseren waarbij deelnemers zich in kleinere groepen kunnen terugtrekken. Interessant ook voor online onderwijs.

In die sector bleek op Wall Street het Chinese YouDao het in volle crisis prima te doen. 'Video killed the Radio Star' zongen The Buggles in de jaren 70. Vandaag hopen ze in China duidelijk dat video en afstand bewaren het virus helpen te doden.

Video en robots

De Amerikaanse onderwijsfuturist Bryan Alexander merkte op dat in China belangrijke examens werden uitgesteld, en dat tegelijk meer gebruik wordt gemaakt van online leren, zowel synchroon (met realtime interactie) als asynchroon (het bekijken van eerder opgenomen video's). Ook andere Chinese bedrijven zagen de opportuniteit en organiseerden online lessen voor scholieren en studenten. Toen gyms moesten sluiten, steeg plots het online fitnessaanbod op videoplatforms zoals Douyin, de Chinese versie van het sociale videonetwerk TikTok.

En waarom verplegend personeel risico laten lopen bij mogelijk zwaar besmettelijke patiënten, als voor nogal wat taken ook een robotje geschikt is? In China worden zelfrijdende voertuigen ingezet voor het bevoorraden van ziekenhuizen, robotten voor het bezorgen van maaltijden en het desinfecteren van mogelijk besmette plaatsen. Drones voeren enthousiast bewakingsopdrachten uit.