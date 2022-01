Virtueel onveilig

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft de jongste tijd veel succes met zijn headset voor virtuele realiteit, de Quest 2. Maar tegelijk dreigen nieuwe schandalen.

Ik sluip met een vijftal teamgenoten door een dorp waar alle inwoners verdwenen lijken te zijn. Er staat nog een leeg zeteltje onder een afdak, een marktkraam lijkt onbeheerd te zijn. Dan barst de hel los, er klinkt geratel van machinegeweren en kogels slaan vlak naast mijn hoofd in een betonnen muur.

Het gebeurt allemaal in de virtualrealitygame 'Onward', maar het blijft schrikken. Samen met een teamlid zoek ik dekking. Ik ben zo zenuwachtig dat ik de lader van mijn automatische geweer, een M16 A4, laat vallen. Zonder commentaar raapt mijn medestrijder de lader op en stopt hij die in mijn hand.

Het lijkt een detail, dat overhandigen van die munitie, maar ik had wel een wow-gevoel. Het spel voelde al bijzonder levensecht aan, maar dat je op een heel natuurlijke wijze elkaar voorwerpen kan doorgeven, geeft een extra gevoel van samen aanwezig zijn op eenzelfde plek.

Dat 'levensechte' gevoel creëert ook intensere emoties, en die zijn niet altijd zo constructief. Ik was getuige van een hoogoplopende ruzie in het team waarbij zeer gore schuttingtaal werd gebruikt. En om het helemaal naar te maken, aan de stemmen te horen was er een jong kind in ons gezelschap.

Eigenlijk mag dat niet, want de Quest 2 VR-headset van Meta, het moederbedrijf van Facebook, is voor 13 jaar en ouder. De game 'Onward' zelf mag maar gespeeld worden vanaf 16 jaar.

Duister Metaversum

Uit de downloadstatistieken van de app bleek dat zeker in de VS de Quest 2 massaal onder de kerstboom werd gelegd, met een instroom van kinderen en tieners tot gevolg. Fijn voor de toekomst van het metaversum, de combinatie van virtuele realiteit en onlineomgevingen waar Meta-topman Mark Zuckerberg van droomt. Maar als Meta niet heel snel optreedt, dreigt een metaversumschandaal.

In de populaire app VRChat gebeurt om de zeven minuten een incident. Center for Countering Digital Hate

'Heb jij voor je kind een VR-headset gekocht voor Kerstmis? Dat zou je dan wel eens kunnen betreuren', titelde het mediabedrijf CNBC. Ook andere media waarschuwen. In The New York Times verscheen een verhaal over 'De Duistere Kant van het Metaversum', waarbij getuigen intimidatie en aanvallen rapporteren.

Ook volwassenen krijgen af te rekenen met 'haatincidenten'. In de populaire app VRChat, een online virtueel wereldplatform, zou er om de zeven minuten een incident zijn, aldus de Amerikaanse organisatie Center for Countering Digital Hate. Het gaat dan over onbetamelijk gedrag tegenover kinderen, racisme, aanranding en pornografie.

De goede eigenschappen van virtual reality, de immersiviteit, het gevoel ergens 'echt te zijn' samen met anderen, worden zo een probleem. Onaangename reacties op Twitter kunnen mensen al het leven zuur maken, maar virtueel vastgegrepen worden door een belager is nog van een heel andere orde. Ons brein ervaart virtuele realiteit gewoon als realiteit, wat de deur openzet voor traumatische ervaringen.

Maatregelen

Meta kent de kritiek en verdedigt zich. Er zijn de officiële leeftijdslimieten. In apps die Meta zelf bouwde, zijn er mogelijkheden om belagers te blokkeren en te rapporteren. Er wordt 50 miljoen dollar geïnvesteerd in onderzoek en programma's voor verantwoorde metaversumproducten. Maar wat ontbreekt zijn controlemechanismen voor ouders en speciale accounts voor jonge gebruikers. Terwijl de headset niet alleen toegang geeft tot games, maar ook tot een volledig functionele webbrowser.

Sommige zaken zijn ook gewoon fundamenteel moeilijk te voorkomen. Realtime interactie in games is leuk, maar heel lastig te modereren. Een app zoals VRChat kan bovendien gebruikt worden met meer toestellen dan alleen maar met een headset van Meta. Gebruikers die een laptop of smartphone gebruiken in een app van een externe ontwikkelaar zijn door Meta niet te stoppen, ook niet als ze problemen veroorzaken voor een gebruiker van de Quest.

Een systeem waarbij ouders het de kinderen onmogelijk kunnen maken om gesprekken te horen of eraan deel te nemen, zou helpen.