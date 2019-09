Visionair in nauwe schoentjes

Een techheld is van zijn voetstuk gedonderd. Ik heb het over Joi Ito, de directeur van het MIT Media Lab.

Die instelling in Cambridge, Massachusetts, brengt experten in technologie, media, wetenschap, kunst, design en neurobiologie bij elkaar. Door klassieke academische muurtjes te doorbreken boekt ze razend interessante resultaten.

Het Lab reikt een jaarlijkse Disobedience Award uit voor mensen die ongehoorzaam zijn en net daardoor creatief. In 2018 ging die prijs naar de leider van de MeToo- en de MeTooSTEM-bewegingen. MeToo verenigt mensen die zich uitspreken tegen machtsmisbruik en ‘toxische masculiniteit’. MeTooSTEM bracht die discussie naar de instellingen waar wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde worden onderwezen.

Jeffrey Epstein was het tegendeel van waar MIT Media Lab voor staat.

Het Media Lab toonde nogmaals dat het wist welke de relevante debatten waren. Tot Ito op de site van het Media Lab ‘Mijn verontschuldiging over Jeffrey Epstein’ publiceerde. De financier Epstein is zowat de verpersoonlijking van waar de MeToo-beweging tegen vecht. De man lokte op grote schaal kwetsbare tieners naar zijn luxehuizen voor betaalde seks. Daarbij waren ook minderjarigen betrokken. In 2008 werd hij daarvoor veroordeeld. Dit jaar werd hij in New York opgesloten voor het seksueel misbruik van tientallen meisjes. Begin deze maand pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

'Sorry'

Schermvullende weergave De financier Epstein is zowat de verpersoonlijking van waar de MeToo-beweging tegen vecht. ©AFP

Uitgerekend van die man had Ito geld aanvaard voor het MIT Media Lab en ook voor zijn eigen investeringen in techbedrijven. In zijn post gaf Ito ook toe dat hij residenties van Epstein had bezocht, maar bij al die contacten zou hij nooit iets gemerkt hebben van de wandaden van de financier. De post leest als een groot ‘sorry’. Het geld dat van Epstein kwam, gaat nu naar organisaties die zich bekommeren over slachtoffers van sekshandel. Leefde Ito onder een steen en wist hij niets van de reputatie van Epstein? Professor Ethan Zuckerman van datzelfde MIT Media Lab maakte bekend hoe Ito hem in 2014 vroeg samen naar een bijeenkomst met Epstein te gaan. Zuckerman legde de directeur toen uit waarom hij dat zeker niet zou doen, en maande hem aan zelf geen contacten aan te knopen. Tevergeefs, bleek achteraf.