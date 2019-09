Watchful waiting

In juni vertelde ik in deze column hoe mijn Apple Watch mij wees op het feit dat ik ‘tekenen van atriumfibrillatie’ had. Een trillend hart dus, dat bloedklonters kan veroorzaken en dus beroertes en hartfalen. De diagnose werd bevestigd in het ziekenhuis. Inmiddels is het goede nieuws dat ik nog geen beroerte kreeg of hartfalen. Het slechte dat ik nog opstoten van fibrillatie heb.

Mijn hart werd in juli met een elektrische schok gereset naar een normaal ritme. Last had ik niet van die schok, het gebeurt onder een heel kortstondige narcose. Ik kon weer met vier treden tegelijk trappen oprennen. ‘Sinusritme’, meldde de Watch tevreden. Goed zo, dacht ik. Probleem definitief opgelost. Tot ik een paar weken later ging joggen met mijn petekind Briek. Na een kilometer las ik op het schermpje het gevreesde ‘tekenen van atriumfibrillatie’.

Diezelfde Watch heeft apps voor ademhalingsoefeningen. Al dan niet in combinatie met de iPhone adem je langzaam in en uit, een eenvoudig ritme volgend. Dat deed ik dan maar naarstig, terwijl Briek onverstoorbaar zijn rondjes liep. Ik kreeg terug een sinusritme, geen idee of het door de ademoefening kwam, in elk geval was het kalmerend. Maar het fibrilleren kwam vorige week terug, dit keer hielp ademen niet. Een verandering van medicijn bracht soelaas. Voorlopig toch. Elke dag check ik de watch, voorlopig blijft hij geruststellend ‘sinusritme’ zeggen.

Mijn smartwatch is een belangrijk zintuig geworden.

Het lijkt telkens wat op het afleggen van een examen. Plots is mijn smartwatch een cruciaal onderdeel van mijn zintuigen geworden. Hij herinnert me zachtjes aan mijn ademhalingsoefeningen en meditatie en pusht mij om vooral genoeg te staan, te bewegen en te trainen.

Apple en zijn concurrenten hebben begrepen dat gezondheidsapps een commerciële troef zijn. Het redden van levens creëert nu eenmaal een sterke band met de klant. Toen het Californische bedrijf zijn nieuwe producten deze week voorstelde, was er dan ook ruim plaats voor de gezondheidstoepassingen. Klanten getuigden hoe hun smartwatch hen had behoed voor groot onheil. ‘Het doet mijn hart zingen’, zei CEO Tim Cook. Het doet ongetwijfeld ook de kassa van Apple zingen.

De vraag blijft of je echt geconfronteerd wil worden met allerlei fysieke mankementen en aangezet wil worden tot gezonder leven? Voor mijn part mag in mijn bloed een nanobot circuleren die in realtime verslag uitbrengt over alle mogelijke gezondheidsproblemen.

Het heeft iets fascinerend, die datastromen over je eigen lichaam. Het zet aan tot experimenteren. Als ik op een bepaalde manier adem, vertraagt of versnelt mijn hartslag dan? Is het mogelijk je hartritme te sturen? Biofeedback heet zoiets. Mijn ongerustheid begint plaats te maken voor een vreemd soort onthechte fascinatie.