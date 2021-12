Vakbond voor metaversegebruikers

Misschien heeft Meta een sterke vakbond nodig. Een syndicaat van gebruikers.

Wat denkt de vader van het begrip 'metaverse' nu eigenlijk over de plannen van Meta, het vroegere Facebook, om zo'n combinatie te bouwen die virtual reality, augmented reality en het gewone internet omvat? Ik heb het dan over de sciencefictionauteur Neal Stephenson die in 'Snow Crash', een roman uit 1992, de term lanceerde.

Stephenson reist momenteel rond om zijn nieuwste boek, 'Termination Shock', te promoten. Dat gaat over de klimaatverandering en speelt zich af in de zeer nabije toekomst. De technologiejournalist Kara Swisher wist hem te interviewen voor The New York Times en liet niet na hem over de metaverse te ondervragen.

'Snow Crash' mag dan een dystopisch boek zijn, het ontstaan van een wereldmacht zoals Meta - die de gebruikers in essentie laat betalen met hun persoonlijke data - had Stephenson niet zien aankomen. Het doet hem nu wel de vraag stellen welk zakenmodel de basis zal zijn van de metaverse.

Mocht General Motors een fabriek openen en mensen vragen de auto's gratis voor hen te bouwen, dan zou niemand dat een ernstig voorstel vinden. Neal Stephenson Auteur, uitvinder van 'metaverse'

'Telkens als je bij sociale media data invoert, geef je gratis intellectueel eigendomsrecht weg', stelt hij vast. Dat kan gaan over een lange post of een kunstig beeld, maar ook over simpele dingen zoals een like of zelfs de keuze helemaal niets te doen. Het zijn allemaal data, de grondstof waar eigenaren van sociale media rijk en machtig mee worden.

Toestellen voor augmented en virtual reality gaan nog veel meer data capteren. Ze zullen checken waar je naar kijkt en hoe snel je hart slaat. Die data zijn van onschatbare waarde en de kans is reëel dat we die weer gratis weggeven. 'Mocht General Motors een fabriek openen en mensen vragen de auto's gratis voor hen te bouwen, dan zou niemand dat een ernstig voorstel vinden.'

Een beter model is de maakindustrie na de intrede van de vakbonden, aldus de auteur. De gebruikers zouden in zo'n model een collectieve onderhandelingsmacht hebben, deel uitmaken van het hele proces en kunnen helpen het product te verbeteren.

Die visie van Stephenson doet mij wat denken aan het Duitse model van de Mitbestimmung, waarbij werkgevers en werknemers samenwerken. Al lijkt de toepassing van zo'n model bij een bedrijf met 3,6 miljard gebruikers een tamelijk grote uitdaging.