‘Correctie op de beurzen is nog niet voorbij'

Het leed op de aandelenmarkten is nog niet geleden. ‘Ik zie de beurzen nog 5 à 10 procent zakken’, meent fondsbeheerder Yoann Ignatiew (Rothschild AM).

Na de lange rit omhoog hebben de aandelenmarkten de voorbije weken serieus naar adem gehapt. Sinds 23 januari is de Amerikaanse beursindex Dow Jones met ruim 10 procent gekelderd.

Ook de EuroStoxx50, de korf met 50 steraandelen uit de eurozone, kreeg raken klappen (-9,5%). Vooral de stijgende langetermijnrente ligt beleggers op de maag. Die maakt niet alleen vastrentende producten interessanter, maar kan ook een rem zetten op de economie omdat leningen voor bedrijven duurder worden.

‘Ik denk niet dat de correctie al voorbij is’, meent Ignatiew. ‘In december en januari is er nog veel geld op de aandelenmarkten bijgekomen.’ De Fransman, die voor Rothschild AM het populaire flexibele fonds R Valor beheert, verwacht dat er de komende weken nog wat lucht uit de beurs zal gaan. ‘Er zal nog geld wegvloeien. Mogelijk dalen de beurzen met nog eens 5 à 10 procent.’

Nodig

‘Deze correctie is evenwel tijdelijk’, benadrukt Ignatiew. ‘Maar ze was nodig, want de markten waren te duur geworden. Er is evenwel niets gebeurd dat me doet afwijken van onze strategie.’

‘We zitten inderdaad in een periode van rentestijging, maar dat hoeft niet meteen slecht te zijn voor aandelen. Zeker niet op de huidige niveaus. Ik vind het dan ook te vroeg om nu aandelenposities af te bouwen en beschouw deze correctie dan ook als een opportuniteit om (bij) te kopen en bepaalde posities te versterken of nieuwe ideeën in onze portefeuille te lanceren.’

Momenteel is R Valor, dat erg populair is bij tak23-fondsen, voor 75 procent in aandelen belegd. ‘Tussen 2009 en 2016 zaten we tussen 85 en 95 procent, maar in 2017 hebben we onze aandelenportefeuille wat afgebouwd omdat de waarderingen te sterk waren opgelopen. We hebben nu dus wat cash achter de hand - geen obligaties want die vinden we niet interessant- om te kunnen ingaan op eventuele opportuniteiten.’

'Stijgende rente geen probleem'

Ignatiew blijft sterk inzetten op aandelen, ondanks de stijging van de rente. ‘Dat de rente stijgt is geen probleem. Vraag is alleen hoe snel dat zal gebeuren.’ De wereldwijde synchrone economische groei en de sterke resultaten van bedrijven zouden de aandelenkoersen verder moeten ondersteunen.

‘Ik volg geen benchmark, en dat is een luxe’, klinkt het. Die onafhankelijke strategie heeft het fonds alvast geen windeieren gelegd. R Valor, dat volgend jaar 25 jaar bestaat, is sinds de oprichting maal twaalf gegaan.