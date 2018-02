Is het feest op de beurzen voorbij?

De Bel20 is deze week met 4,4 procent gedaald. Dat is het grootste verlies in twee jaar. Zijn de vette jaren achter de rug voor beleggers en de economie?

Een bruuske wake-upcall. Dat is het gevoel dat bij veel beleggers overblijft na de sterke turbulentie en grote koersdalingen van de jongste dagen. Vooral Wall Street heeft een slechte week achter de rug. Analisten spreken van een correctie, omdat de Dow Jones donderdagavond 10 procent onder zijn recente piek dook. Ook de EuroStoxx50 noteerde vrijdag even meer dan 10 procent onder zijn recente top. De Bel20 sloot vrijdag 7,5 procent onder de piek van 23 januari.

Veel beleggers waren de jongste maanden in slaap gewiegd door een lange periode van stijgende koersen en zeer lage volatiliteit. Die ideale omgeving was te danken aan de combinatie van matige economische groei, lage inflatie en lage rente. De lage rente was op haar beurt het gevolg van het soepel monetair beleid. De centrale banken pompten massaal geld in de economie om de te lage inflatie op te krikken.

Wat heeft de rust op de aandelenmarkten verstoord? ‘De markten beseffen dat inflatie niet dood is’, zegt Jérôme van der Bruggen, beleggingsstrateeg van Bank Degroof Petercam. Een katalysator was het Amerikaanse jobrapport van januari, dat eind vorige week is gepubliceerd. Daaruit bleek dat het gemiddelde uurloon in januari het meest was gestegen in negen jaar. Ook de belastingverlaging en het recente begrotingsakkoord in de VS hebben de inflatievrees aangewakkerd.

Langetermijnrente

De toenemende angst voor inflatie heeft de langetermijnrente doen stijgen. Beleggers vrezen dat de centrale banken zullen ingrijpen om de inflatie onder controle te houden. De Britse centrale bank waarschuwde donderdag dat ze de rente wat vroeger en wat meer zal optrekken dan verwacht.

Een stijging van de langetermijnrente is slecht nieuws voor de aandelenmarkten. Bedrijven met schulden zien de rentelasten stijgen en obligaties worden relatief aantrekkelijker tegenover aandelen.

‘De combinatie van stijgende langetermijnrentes en sterk stijgende aandelenkoersen in de voorbije maanden was abnormaal’, signaleert William De Vijlder, hoofdeconoom van BNP Paribas. ‘Het vooruitzicht van een verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting heeft daarbij een rol gespeeld.’

‘Aandelen waren duur en de hogere inflatievrees was een vonk die een kettingreactie heeft veroorzaakt’, onderstreept Koen Van de Maele, hoofdstrateeg van vermogensbeheerder Candriam. ‘Steeds meer transacties gebeuren door algoritmes (computergestuurde modellen). Maar een correctie van 10 procent is niet abnormaal.’

Van der Bruggen verwijst naar het gedrag van minder voorspelbare marktpartijen, zoals beleggingsinstrumenten die inspelen op volatiliteit. ‘Ze zijn niet de oorzaak van de turbulentie maar hebben die wel versterkt.’

Reële economie

De specialisten maken zich voorlopig geen zorgen over de economische gevolgen van de correctie op de markten. ‘De impact van de volatiliteit en koersdalingen op de reële economie zal heel klein zijn’, verwacht De Vijlder. BNP Paribas heeft pas vorige week zijn groeivooruitzichten voor de eurozone verhoogd. Ook Van der Bruggen en Van de Maele zien geen reden om hun positieve economische vooruitzichten bij te sturen.

Daarom blijven ook de vooruitzichten voor de markten gunstig. De Vijlder en Van der Bruggen geloven dat de stijging van de langetermijnrente relatief beperkt zal blijven. ‘De langetermijnrente stijgt niet meer wanneer de aandelenmarkten terugvallen’, zegt de strateeg van Degroof Petercam. ‘Dat zelfcorrigerende mechanisme zal de markten doen stabiliseren.’

De impact van de koersdalingen op de reële economie zal heel klein zijn. William De Vijlder, Hoofdeconoom BNP Paribas

Van de Maele ziet goede redenen om aandelen te kopen. ‘De waarderingen zijn aantrekkelijker dan een paar weken geleden. De volgende weken komen er mooie instapmomenten. We geven de voorkeur aan de eurozone en Japan, want Amerikaanse aandelen blijven duurder. De volatiliteit zal wel hoger zijn, maar dat is een normalisering. Het is te vroeg om obligaties te kopen.’

Van der Bruggen zit op dezelfde golflengte. ‘We hebben eind 2017 al het gewicht van aandelen in onze beleggingsportefeuilles wat verlaagd, maar blijven positief over aandelen. Onze voorkeurregio blijft de eurozone. We hebben eind 2017 onze posities in Japanse aandelen opgetrokken omdat die het meest conjunctuurgevoelig zijn.’