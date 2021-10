Belgische delegatieleider Peter Wittoeck: ‘Klimaatonderhandelingen zijn een duursport’

Hij is van nature niet geduldig en niet optimistisch. Toch is hij de man die België met één stem moet doen spreken op de klimaattop in Glasgow. Ontbijt met De Tijd.

Peter Wittoeck arriveert bij Le Pain Quotidien van Overijse op een elektrische bakfiets. Hij is net zijn kinderen gaan droppen bij Natuurtalent, waar ze de hele dag spelen en leren in openlucht. Hij zal ook duurzaam naar Glasgow reizen, waar hij als leider van de Belgische delegatie twee weken lang België vertegenwoordigt op de VN-klimaattop. Met de trein vanuit Brussel dus, en overstappen in Londen.

De hoeveelste COP - Conference of the Parties, zoals de jaarlijkse onderhandelingsrondes officieel heten - wordt het voor de 55-jarige topambtenaar? Wittoeck is de tel kwijt. ‘Mijn eerste was in 1998. Dat was het jaar na Kyoto. Daar had ik eigenlijk ook al bij moeten zijn, maar toen was het budget voor zendingen helaas op.’

Ontbijt met De Tijd Overijse, 10 uur, bij Le Pain Quotidien. Met Peter Wittoeck praten we over multilateralisme, de Belgische reputatie en een strandfeestje in Cancún.

In die vroege jaren was klimaat nog een bijgedachte voor de administratie. Wittoeck was de enige voltijdse klimaatambtenaar in ons land. Het verschil met vandaag is groot: de delegatie die naar Schotland gaat, bestaat uit ‘vele tientallen mensen’. Onder hen zijn ook vertegenwoordigers van ngo’s, werkgevers en vakbonden. ‘Dat reflecteert de systemische maatschappelijke verandering die we door moeten’, zegt Wittoeck.

Bestellen kan via een QR-code, maar een kelner maakt het ons makkelijk met ouderwetse menukaarten. We kiezen de formule met brood, chocoladekoeken en een zachtgekookt ei. Wittoeck vult aan met appelsap en cappuccino. ‘Volgende week ga ik toch de kans grijpen om een Scottish breakfast te eten, met haggis’, glimlacht hij. Dat is het traditionele gerecht van schapeningewanden verpakt in schapenmaag. ‘Je wil niet weten wat erin zit. Schijnt een ‘acquired taste’ te zijn.’

Idealiter zou Wittoeck zich als een marathonloper hebben voorbereid op de top, want het belooft opnieuw een uitputtingsslag te worden. Maar extra rust inbouwen in de aanloop was - ook met die twee kinderen - niet echt een optie. De dagen in Glasgow zullen beginnen met een Belgisch overleg rond 7 uur, gevolgd door een Europees overleg om 8.30 uur. Het officiële VN-gedeelte begint om 10 uur. Dat zou mogen duren tot 18 uur, maar dat einde wordt zelden gerespecteerd. Het wordt vaak het nachtwerk. ‘Het is echt een duursport.’

Schermvullende weergave ©saskia vanderstichele

Bovendien is de druk onder de schijnwerpers van de wereld altijd hoog. Ook nu klinken alarmsignalen over het risico op mislukking. Toch is Wittoeck hoopvol. ‘Je kan het noodkreten noemen, maar ook dringende oproepen aan landen die nog geen nieuwe NDC (Nationally Determined Contribution, de inspanning die elk land belooft te doen, red.) naar voren hebben geschoven. Neem China. Xi Jinping heeft vorig jaar gezegd dat China koolstofneutraal wil worden voor 2060 en zijn emissies wil laten pieken in 2030. Ze hebben dat nog niet in een NDC gegoten, maar ik kreeg vorige week een bericht dat ze daar wel degelijk mee bezig zijn. Of kijk naar Saoedi- Arabië. De jarenlange stoorzender in de onderhandelingen belooft ook koolstofneutraal te worden tegen 2060.’

‘Ik wil niet naïef zijn, ook na deze top zullen we er nog niet zijn. Maar we moeten wel druk op de ketel houden. De transitie is ingezet. Er is de Europese klimaatwet. Er is de Amerikaanse ambitie onder president Joe Biden. Maar ook in de echte wereld en de economie beweegt het. Is het door de overeenkomst van Parijs in 2015, of is die net mogelijk geworden doordat de transitie al is gestart? Ik weet het niet. Er is in elk geval een omslag aan de gang. De prijs van hernieuwbare energie is concurrentieel. Elektrische auto’s worden goedkoper. Het is zaak om dat momentum te blijven stuwen, daarin spelen de onderhandelingen een belangrijke rol.’

We moeten druk op de ketel houden. De transitie is ingezet.

Ons ontbijt arriveert. Wittoeck vertelt over hoe de onderhandelingen eruitzien. Er wordt parallel gesleuteld aan tientallen agendapunten, goed voor honderden pagina’s documenten. ‘In de eerste week is het zaak een consensus te bereiken over zo veel mogelijk tekst. Daaruit moeten de politieke knelpunten gekristalliseerd worden die de ministers dan hopelijk kunnen uitklaren als zij arriveren in de tweede week van de top.’

Concreet moeten in Glasgow nog afspraken worden gemaakt over de uitvoering van wat in Parijs is beslist. Er is één heel moeilijk agendapunt, over de koolstofmarkt, dat al jaren een gordiaanse knoop vormt. ‘Het is een boekhoudprobleem met grote gevolgen voor het klimaat. Er zijn landen die voorstellen emissiereducties dubbel te tellen. Onvoorstelbaar.’

Lees Meer analyse Klimaattop in Glasgow wordt kantje boord

Uiteraard wordt ook gekibbeld over centen. ‘Het was de bedoeling dat de rijke landen tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar zouden mobiliseren voor de ontwikkelingslanden. Maar volgens de recentste analyse zitten we daar nog 20 miljard dollar van af. In Glasgow moeten we nieuwe financiële afspraken maken voor 2025. Hoe kan je daar constructief over praten als je de vorige doelstelling niet hebt gehaald? Dat wordt heel moeilijk.’

In de gesprekken tussen 196 landen staan de rijke staten al te vaak tegenover de ontwikkelingslanden, verenigd in de G77. Dat is een heterogene groep met rijke oliestaten, straatarme landen en groeieconomieën als China. De Afrikaanse landen verenigen zich ook. Er is de alliantie van kleine eilandstaten. De Arabische landen aangestuurd door oliebelangen. De vier groeitijgers China, India, Brazilië en Zuid-Afrika. En in Zuid-Amerika is er een blok van linkse republieken en een van de meer liberale naties.

En dan is er België. Ons land laat zich door het interne gesteggel over de verdeling van de klimaatinspanningen vaak van zijn slechtste kant zien op het internationale klimaattoneel. Ook nu blijft Belgische eensgezindheid uit. ‘Ik kan er weinig over zeggen, ik zal ook zien wat het wordt. Het is heel politiek allemaal.’ Tijdens eerdere jaargangen leverde dat al weinig eerbare onderscheidingen van ngo’s op als ‘fossiel van de dag’, en dan staat Wittoeck in de wind als het gezicht van ons land. ‘Dat is... oncomfortabel, ja. Maar eenmaal ginder vormen we wel één Belgische ploeg, hoor.’

‘In Europa hoort België niet meer bij de progressievere landen. Dat is jammer. België zit eigenlijk vrij geïsoleerd als het over EU-beleid gaat, waardoor onze geloofwaardigheid als gesprekspartner echt schade oploopt. We hebben gemeenschappelijke belangen met de andere rijke lidstaten, maar volgen niet qua ambitieniveau. Dat is een rechtstreeks gevolg van de interne Belgische onenigheid.’

In Europa hoort België niet meer bij de progressievere landen.

Spreken zijn internationale collega’s hem daarop aan? ‘Niet direct. Uiteindelijk gaat op zo’n COP vooral om de orde van de dag. En men weet dat Europa ervoor zorgt dat België mee moet. De EU spreekt met één stem, dus eigenlijk maakt het niet zo veel uit wat België naar voren schuift. We zijn gebonden aan de Europese klimaatwet. Minstens 55 procent reductie van uitstoot tegen 2030 is juridisch gebetonneerd en moet worden uitgevoerd. Hoe dat in de EU en in België wordt verdeeld, zal nog voeten in de aarde hebben. Maar de som moet kloppen.’

Wittoeck groeide deels op in Duitsland, waar zijn vader militair was. ‘We woonden in de bossen, dicht tegen de grens tussen Oost en West.’ Zijn bezorgdheid om het milieu is daar geboren. Later verhuisde hij naar Brugge. In Gent studeerde hij voor industrieel ingenieur biotechnologie en volgde hij een extra opleiding milieusanering. Maar hij werkte geen dag als ingenieur en ging in het beleid. ‘Het was begin jaren negentig, de arbeidsmarkt was niet bepaald gunstig. Het had geen haar gescheeld of ik was kwaliteitscontroleur in een suikerfabriek. Blij dat het niet zo gelopen is. Ik wilde vooral iets maatschappelijk relevants doen.’

Hij is van nature niet optimistisch en niet geduldig, zegt hij. Dat lijkt niet ideaal om de al dertig jaar durende klimaatonderhandelingen aan te kunnen. ‘Eigenlijk is zo’n top van twee weken niet mijn favoriete bezigheid. Al die delegaties komen er onderhandelen, op het scherp van de snee, met nationale belangen in de hand. Er heerst geen sfeer van internationale samenhorigheid om samen de wereld te redden. Het is geen festival.’

‘Maar er is geen alternatief. De VN-onderhandelingen gaan niet alleen over wie met hoeveel procent zijn uitstoot gaat verminderen, maar ook over hoe de zwakste landen worden geholpen om een ander ontwikkelingspad te volgen. Multilateralisme is niet gewoon een traag en bureaucratisch systeem, het is een democratisch concept waarbij je ervoor zorgt dat ook de zwaksten en de kleinsten mee zijn. En dat het niet alleen de grootste en rijkste landen zijn die alles beslissen. Dat is wat de Verenigde Naties ook zijn.’

Het gaat ook om mensen en relaties. Emoties durven al eens op te lopen, ego’s zitten soms in de weg. Wittoeck haalt een memorabel moment aan uit 2010, toen België EU-voorzitter was en het hele blok vertegenwoordigde. Aan het einde van die top, in de Mexicaanse stad Cancún, bleef alleen Bolivia zich verzetten. ‘De hele zaal applaudisseerde keer op keer bij de oproep om goed te keuren, maar één man stond telkens recht. Best moedig.’ Het lukte uiteindelijk toch, waarna een bescheiden Belgisch feestje volgde op het strand. ‘Er is geen gouden formule voor onderhandelen. Alleen: heel hard werken en met iedereen - echt met iedereen - praten, praten, praten, praten. Ervoor zorgen dat niemand het excuus heeft om je te verwijten dat ze werden uitgesloten.’