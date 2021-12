Colson Whitehead: ‘Ik schrijf niet om mensen op te voeden’...

Hij is een van de meest gevierde schrijvers van het moment. En een kameleon. Maar maak van hem geen boegbeeld. Hij schrijft zijn boeken niet om mensen op te voeden. Ontbijt met De Tijd.

Het is zondagochtend, de dag na de 52ste verjaardag van Colson Whitehead. Een zwaar feestje heeft de Amerikaanse schrijver niet in de benen. ‘Ik vier wel als ik weer thuis ben’, zegt hij als we elkaar een elleboog geven in de lobby van het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Het is een plek waar uitgeverijen graag internationale auteurs onderbrengen als ze in dit taalgebied op promotoer zijn, en voor Whitehead is dat erg gepast. Hij won de gelijknamige literaire prijs twee keer, voor twee opeenvolgende boeken. Niemand deed het hem ooit voor.

‘The Underground Railroad’ uit 2016 gaat over het Amerikaanse slavernijverleden. ‘The Nickel Boys’ uit 2019 over brutaliteiten op een kostschool voor zwarte jongens in gesegregeerd Florida. Met die romans brak Whitehead helemaal door aan het firmament van de hedendaagse literatuur, en dit jaar trok hij zijn succesvolle streak schijnbaar moeiteloos door met ‘Harlem Shuffle’. Die donkere komedie over het maffiamilieu in het Harlem van de jaren vijftig en zestig draait rond Ray Carney, een meubelhandelaar en familieman die ervan droomt enkele treden op de sociale ladder te klimmen maar tegen wil en dank afwijkt van de rechte lijn en bijklust als heler. Een compleet ander genre, maar Whiteheads schrijfstijl en personages blijven haarscherp en weergaloos.

Om in de sfeer van het gangsterverhaal te blijven had dit gesprek idealiter in een ‘greasy spoon diner’ in New York plaatsgevonden, met een mok koffie en een bord spek met eieren, maar de hotelbar is een prima alternatief. Trek in ontbijt heeft Whitehead niet, nooit eigenlijk. Hij bestelt een cappuccino en een spuitwater. ‘Ik ben meer een koffie-als-ontbijt-soort-man’.

Whitehead, in blauwe jeans en zwarte trui, is relaxed en goedgeluimd, bescheiden en niet vies van zelfspot. Hij praat niet met dure maar wel met goed gekozen woorden. Bij momenten vult hij de ruimte met een aanstekelijke lach, een jongensachtige giechel bijna. Over Carney, zijn hoofdpersonage: ‘Hij is ook droog en sarcastisch. Ik heb affiniteit met hem, maar ik ben hem niet. Ik moet mijn personages interessanter maken dan ik zelf ben.’

‘Harlem Shuffle’ is een thuismatch, maar ook niet helemaal. Whitehead is een geboren New Yorker, weliswaar niet uit de bakermat van veel zwarte cultuur die Harlem is. Hij groeide vooral op in de Upper East en de Upper West Side aan weerszijden van Central Park, niet eens zo ver af maar wel een wereld van verschil. Toch is het Harlem uit zijn boek zo levendig weergegeven dat je zou denken dat hij nostalgische gevoelens koestert naar die periode.

Verkiest hij de groezelige maar cultureel bruisende versie van toen boven de door Starbucks en yuppies geïnfiltreerde buurt van vandaag? ‘Ik ken het eigenlijk alleen van de lange wandelingen die ik er voor research deed tijdens de eerste lockdown. Dan nam ik de metro helemaal naar het noorden van Manhattan en wandelde ik zigzag naar beneden. Mijn relatie is dus eerder professioneel.’

Maar steden veranderen nu eenmaal, zegt hij. ‘150 jaar geleden was Harlem landbouwgrond. Toen kochten speculanten stukken grond en zetten er huizen en blokken op. Eerst kwamen Ierse en Italiaanse migranten, daarna Joden en Duitsers. Zij verbeterden zich economisch en trokken weg. Dan kwam een nieuwe golf van zwarte migranten uit het zuiden van de Verenigde Staten en de Caraïben. Recessies, terreuraanslagen, lockdowns: al die dingen veranderen de dynamiek van wie komt en gaat. Die eb en vloed is het leven van een stad. Ik overanalyseer gentrificatie niet.’

Voor zijn research ging hij niet alleen de straat op, hij dook ook in de archieven om het taalgebruik en de slang van toen zo accuraat mogelijk te reconstrueren. Het levert briljante dialogen op tussen gangsters als Freddy, Pepper en Miami Joe. ‘Daar is hard aan gewerkt. Dialogen zijn nooit een realistische weergave van hoe mensen praten. Ze zijn geredigeerd, er is geen ‘zoals’ of ‘euhm’ of andere ruis. Ik kan ermee spelen, om het verhaal, de personages en het ritme te dienen.’

Of hij eigenlijk weet wie zijn boeken naar het Nederlands vertaalt? Whitehead voelt meteen waarom ik het vraag. Begin dit jaar was de consternatie in de literaire wereld van de Lage Landen groot toen schrijfster Marieke Lucas Rijneveld door een deel van het internet te blank werd bevonden om de gedichten van de Amerikaanse dichter Amanda Gorman te vertalen. Geschrokken gaf Rijneveld de opdracht terug. Het was een van de uitspattingen van de bredere woke heisa waarover op sociale media de gevoelens sterk kunnen oplaaien.

‘Het kan me echt niet schelen wie vertaalt’, zegt Whitehead. ‘Als je je job maar goed doet. Ik probeer die debatten over cultuurclashes en hoe ze in de pers worden gevoerd niet te volgen, want het is dom.’ Zijn vertaler heet overigens Harm Damsma, en Whitehead zegt er een uitstekende band mee te hebben.

Het vat zo’n beetje samen hoe het voor Whitehead voelt om over politiek te praten. Gezien zijn huidskleur en de thema’s van zijn vorige twee prijswinnende romans, werd Whitehead iets te makkelijk neergezet als een boegbeeld en een spreekbuis van zwart Amerika. Of toch in Europa. ‘Dan kwam ik in Duitsland aan en kreeg ik één vraag over mijn boek en daarna was het: ‘Vertel eens over herstelbetalingen aan nakomelingen van slaven.’ Ik heb daar in de VS nog geen enkel gesprek over gevoerd. Er zijn zwarte commentatoren die er wel in geïnteresseerd zijn, dus misschien moet je bij hen proberen. Ik vlieg geen duizenden mijlen om dan het spel te spelen ‘stel een zwarte man een random vraag’.’

Maar hij koos natuurlijk wel voor die lelijke hoofdstukken uit de Amerikaanse geschiedenis als thema’s. Ook in ‘Harlem Shuffle’ spelen zich op de achtgrond de rellen van 1964 af die ontstonden nadat een zwarte tiener door de politie was neergeschoten. ‘Natuurlijk, ja, dat is de achtergrond. Het is ook de achtergrond van mijn leven. Er is altijd wel weer een belangrijke zaak van politiegeweld, waarover we dan even praten, tot het stilvalt en er een nieuwe zaak komt. Een dag nadat mijn boek klaar was, barstten de protesten tegen de moord op George Floyd los. Het is altijd aan de gang, het is deel van ons leven en we lossen het nooit op.’

‘Ik schrijf niet om mensen op te voeden of te pleasen, maar om mijn artistieke noden te vervullen’, gaat hij door. ‘In Europa is er veel meer de verwachting dat het een plicht van een schrijver is om over de wereld te praten. Waarom zou mijn mening meer waard zijn dan die van een dokter, leraar of buschauffeur? Als je wil weten wat ik over de Amerikaanse geschiedenis, racisme of kapitalisme denk, lees mijn boeken. Ik ben niet geneigd er ook nog eens opiniebijdragen over te leveren.’ Hij krijgt de vraag geregeld, maar weigert. ‘Ik werk hard, haal mijn twee kinderen op, kook. Dat is druk genoeg.’

Waarom zou mijn mening over politiek belangrijker zijn dan die van een ander? Colson Whitehead

Na die twee zware romans was hij toe aan iets lichters, zegt hij. ‘Toen ik klaar was met ‘The Nickel Boys’ was ik best depressief, omdat ik elke dag dacht aan hoe dolgedraaid het Amerikaanse systeem is. Ik heb toen zes weken videogames gespeeld en gebarbecued met mijn familie. Dat was een fijne manier om terug naar het normale te komen.’

In iets meer dan twintig jaar schreef Whitehead tien boeken, over onderwerpen als zombies, poker, slavernij en gangsters die een zware kraak voorbereiden. Whitehead kan er perfect mee leven dat hem dat het etiket van literaire kameleon oplevert. ‘Dat switchen helpt mijn gemoed. Het is ook deel van het leven. Je moet de kunst maken die je roept, dus dat doe ik.’

Dat hoeft geen epifanie over de zin van het bestaan te zijn. Whiteheads idee om ‘Harlem Shuffle’ te schrijven kwam er toen hij voor de tigste keer de kraakfilm ‘Ocean’s Eleven’ keek. ‘Het leek me fun, dus ik dacht: waarom niet? Ik heb nu eenmaal verschillende interesses, zoals veel mensen. Ik hou van Raymond Carver en van ‘Night of The Living Dead’. Het leven is kort, dus ik mag doen wat ik graag doe.’

Het leven is kort, dus ik mag doen wat ik graag doe. Colson Whitehead

Nu is Whitehead bezig met een sequel op ‘Harlem Shuffle’, waarmee hij een eigen regel verbreekt. Hij zegt geen magische schrijfformule te hebben. ‘Ik denk altijd: is deze zin de beste die hier kan staan? En deze paragraaf? Als ik tussen één en drie pagina’s per dag kan doen, is het goed. Maar soms moet je naar de tandarts of heeft je kind koorts. Ik probeer acht pagina’s per week te schrijven. Dan heb je er een stuk of 30 na een maand en 300 na tien maanden. Dat is ongeveer een boek.’

‘Ik ben niet het soort schrijver die gaat zitten en gaat waar de muze hem heen brengt. Ik ben meer nerdy, ik maak schema’s. Voor ik een boek begin, weet ik wat het einde is, waar ik naartoe werk. Elke dag weet ik wat ik ga doen: een personage introduceren of een ruimte omschrijven. Ik speel ook luide muziek. Ik heb een playlist met 3.000 nummers, van The Clash over Run-DMC tot Édith Piaf. Ik zeg constant tegen mezelf: verknoei dit nu niet, Colson. En hopelijk is het zo dat je er beter in wordt als je iets lang genoeg doet. Zoals een hartchirurg.’