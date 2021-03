Franco Dragone: 'Ik heb mijn ziel nooit aan de duivel verkocht'

Hij zit in zwaar weer door corona en een gerechtelijk onderzoek. Maar de Waalse artistieke ondernemer en ex-Cirque du Soleil-regisseur weigert zich daarbij neer te leggen. Ontbijt met De Tijd.

‘Hebt u een ogenblikje?’ Franco Dragone (68) zondert zich even af in zijn kantoor om zich te laten schminken voor hij aan het ontbijtgesprek begint. Voor de Italiaans- Belgische regisseur, die wereldwijd bekend werd met zijn megaspektakels voor Cirque du Soleil en daarna solo ging met eigen producties, geldt: the show must go on.

Het coronavirus legde vorig jaar al zijn theaterproducties stil. De omzet die zijn groep in 2019 draaide, zo’n 50 miljoen dollar, werd gedecimeerd. Niet alleen in Chinese steden als Wuxi, Chengdu en Chongxing, waar nieuwe producties van start gingen, maar ook in het Lido in Parijs. En in het operagebouw van Dubai, waar permanente spektakels als ‘Paris Merveille’ en ‘La Perle’ al jaren duizenden toeschouwers lokken.

Dragone ontvangt ons in een onopvallend gebouw in het centrum van de Waalse industriestad La Louvière. Hier is het atelier gevestigd waar hij zijn theaterkostuums ontwerpt. Op enkele werknemers na is het pand verlaten. ‘We hebben van bijna iedereen afscheid moeten nemen’, zegt hij terwijl we aanschuiven aan een vergadertafel waarop een schaal met croissants en boterkoeken staat. ‘We werken nu als een nomadisch bedrijf. De enige medewerkers die nog actief zijn, zijn illustratoren en ontwerpers. Zij opereren onafhankelijk, project per project.’

Ondanks alle coronaperikelen bleef de Waalse theaterregisseur niet bij de pakken zitten. ‘In december regisseerde ik vanaf mijn bureau op deze plek een livestreamshow in de opera van Parma, met Italiaanse topartiesten als Andrea Bocelli, Zucchero en Cecilia Bartoli. Een magische ervaring. Voor dat event werden meer dan 70.000 unieke tickets verkocht in een honderdtal landen. Er keken naar schatting 200.000 mensen, zowel live als uitgesteld, wat ongelooflijk veel is voor een virtueel spektakel met klassieke muziek.’ Voor de productie zorgde de Britse streamingpionier Driift, die gelijkaardige events organiseerde voor artiesten als Nick Cave en Laura Marling.

‘Voor herhaling vatbaar’, zegt Dragone. ‘Ik heb de techniek van streaming nu onder de knie. Er valt zeker nog iets mee te doen.’ In juni wil hij een online-event opzetten voor de viering van de 75ste verjaardag van het Lido in Parijs. ‘We zullen voor dat spektakel een beroep doen op het Zuid-Koreaanse streamingplatform Kiswe. De illusie die we met die technologie kunnen creëren, is enorm. Het zal over de hele wereld te zien zijn.’

Toch gelooft hij niet dat virtuele events de echte spektakels ooit vervangen. ‘Ik had gisteren een Zoom-gesprek met de illusionist Criss Angel, met wie ik een nieuw spektakel in Las Vegas wil uitwerken. Ook Deadmau5 is betrokken, een bekende deejay in de VS. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de gokstad zijn alle straten, hotels en theaters gesloten. De zalen staan leeg. Maar je voelt veel veerkracht en verbetenheid. Dus ik ben optimistisch. Las Vegas vindt zich elke tien jaar opnieuw uit. Diverse spelers in de cultuursector zullen vechten om er opnieuw hun plaats in de live-entertainmentmarkt te bemachtigen.’

Ik ben op straat begonnen met theater te maken, ik weiger daar opnieuw te belanden.

Al wordt het volgens hem geen terugkeer naar het oude normaal. ‘Megaspektakels, zoals we die in de jaren negentig en begin jaren 2000 hebben gekend, zullen maar met mondjesmaat hernemen. Ik heb het dan over producties die enkele honderden miljoenen euro’s kosten, en waarvoor je een nieuw theater met allerlei rekwisieten en technologische snufjes van de grond af opbouwt. Die markt is extreem competitief geworden. Er zijn niet zoveel megalomane weldoeners meer die daar geld willen insteken.’ (lacht)

Concreet denkt hij aan het waterspektakel ‘Le Rêve’, dat in 2005 in Las Vegas in première ging. Die show kostte, de spektakelzaal meegerekend, zo’n 110 miljoen dollar (toen 85 miljoen euro). Hij bestond uit een serie gedurfde choreografieën met speciale effecten in en rond een zwembad, en werd gefinancierd door de vastgoedmakelaar Steve Wynn. Er werkten 300 mensen aan de voorbereiding.

Mogelijk nog groter was de deal die Dragone in 2011 sloot met de Chinese zakenman Wang Jianlin, de eigenaar van China’s grootste vastgoedconcern Dalian Wanda Group. Het ging om 250 miljoen euro die werd gepompt in de bouw van een reusachtig theater in het centrum van Wuhan, de stad waar het coronavirus uitbrak. Daar kwamen nog eens zes andere theaters bij in diverse Chinese steden, goed voor een totaal bedrag van 1,5 miljard euro. Dragone moest daarvoor zes spektakelshows uitrollen. ‘We zaten voor de komende twintig jaar gebeiteld’, zegt hij.

Maar een en ander liep niet zoals gepland. In Wuhan waren de zalen allerminst uitverkocht. De vraag naar spektakelshows bleek veel minder groot dan in goksteden als Macao en Las Vegas. Dragone wilde ook de Chinese kostuums in La Louvière blijven ontwerpen, wat zo’n 150 vakmensen aan het werk hielp. ‘Die lokale verankering was een goede zaak, maar ze zette ook veel druk op de ketel. Expats moesten continu over en weer komen, en er was een voortdurend gebrek aan werkingskapitaal om alles draaiende te houden.’

De droom om uit te groeien tot marktleider op de Chinese live-entertainmentmarkt spatte uiteen. De groep kwam in financieel zwaar weer terecht en moest een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. Op de koop toe kwam de artistieke ondernemer in het vizier van het parket van Bergen, dat hem van fiscale fraude, witwasserij en corruptie beschuldigde en vorige zomer de verwijzing vroeg naar de correctionele rechtbank.

Ik heb me altijd op mijn ongemak gevoeld in jetsetkringen of bij nouveaux riches.

Er valt een korte stilte als het onderwerp ter sprake komt. Dragone kijkt naar de boterkoeken en croissants die onaangeroerd op tafel staan, en zucht. ‘Ik herinner me die dag als was het gisteren: 16 december 2012. Ik bevond me in het kantoor van de onderzoeksrechter en hij zei: ‘Meneer Dragone, ik wil beginnen met u te feliciteren voor alles wat u in de regio heeft gedaan.’ Maar diezelfde man stelde me wel in staat van beschuldiging, na negen jaar onderzoek. Negen jaar! Het is een schandaal. Die zaak had veel vroeger moeten worden afgerond.’

Het parket kwam miljoenen euro’s aan royalty’s op het spoor die via een offshorevennootschap in de vorm van dividenden naar België waren gerepatrieerd. Dragone wordt er ook van verdacht een oud-bestuurslid van het investeringsfonds SRIW, de Waalse Gimv, te hebben omgekocht, met het oog op financiering door de Waalse overheid.

‘We kunnen over alles openlijk praten. Geen enkel onderwerp is taboe’, zegt hij. ‘Maar ik kan u die affaire niet volledig uit de doeken doen, omdat ik de materie niet beheers. Ik ben geen econoom of bedrijfsleider. Voor het beheer van de groep moest ik een beroep doen op adviseurs. Misschien ben ik daarin te naïef of te onzorgvuldig geweest. Ik kan u alleen formeel zeggen dat geen overtredingen zijn begaan.’

De hele affaire heeft hem gesloopt, zegt hij. ‘Weet u dat de bank AXA vandaag, terwijl wij hier zitten te praten, de rekening van mijn persoonlijke vennootschap Créations du Dragon afsluit? De lokale bankdirecteur weet wellicht niet waarover het gaat. Hij past alleen een regel van compliance toe, omdat hij een rood lampje zag knipperen. Dat is het kwaad dat dit gerechtelijk onderzoek heeft veroorzaakt. Het zet alles wat ik heb opgebouwd op de helling. Ik noem het een geregisseerde moordaanslag.’

Dragone ontkent niet dat zijn megaspektakels een geldmachine waren waarmee veel prestige was gemoeid. ‘Ja, er was de grootheidswaanzin van zij die altijd maar grotere shows wilden. Maar ik heb mijn ziel nooit aan de duivel verkocht. Ik ben opgegroeid in een volkse buurt waar een frank een frank was. Op mijn zevende emigreerde ik naar deze streek, waar mijn vader in de mijnen ging werken. Geld door het raam gooien, dat hoorde niet. Ik heb me altijd op mijn ongemak gevoeld in jetsetkringen of bij nouveaux riches. Ik ben uitgenodigd op privéjachten en heb gevlogen met privéjets. Maar geld is nooit een doel op zich geweest.’

Het was iets anders dat hem dreef. ‘Ik heb me altijd verzet tegen wat ons in een arme stad als La Louvière wordt opgedrongen: la misère acceptée. Ik verafschuw dat defaitisme. Het zit zo diep in het onderbewuste van de mensen hier, het doet me revolteren. De ULB becijferde in een studie dat we met ons atelier 140 duurzame jobs in de streek hebben gecreëerd, en een toegevoegde waarde van 158 miljoen euro. Daar ben ik trots op, hoewel corona dat nu compleet heeft onderuitgehaald. De filmproducent Jeffrey Katzenberg is hier geweest, en met Sting heb ik aan deze tafel gepraat. Ik ben er niet alleen trots op dat ik die mensen heb ontmoet, maar ook dat ze naar hier wilden komen, naar een plek die sommigen als de kanker van Wallonië omschrijven.’