Freya Blekman ‘De bank bood me tien keer mijn salaris'...

Ze kon bankier worden. Maar deeltjesfysicus Freya Blekman koos voor de cockpit van de grootste deeltjesversneller ter wereld. Ontbijt met De Tijd.

Freya Blekman (45) moet lachen als ze hoort dat ik een ontbijtbowl met açai bestel, de purperen vrucht uit het Amazonegebied die tegenwoordig diepgevroren in hippe ontbijtbars wordt geserveerd. ‘Oh, açai is zo’n fad, een gezondheidshype. Jij denkt dat het heel goed voor je is, maar misschien is het dat wel helemaal niet.’



Ontbijt met De Tijd Om 8 uur in Kaffabar in Brussel. Met professor deeltjesfysica Freya Blekman spreken we over de wetenschappelijke ambities van China, de opvolger van de grootste deeltjesversneller ter wereld en waarom ze op cv’s niet alleen naar de hoogste scores kijkt.

We zitten op het zonovergoten terras van Kaffabar op het Rouppeplein in het centrum van Brussel. Blekman is op een rode elektrische plooifiets gearriveerd. ‘De Kunstberg op mijn route naar de VUB is er eentje hors catégorie.’

Blekman is professor fysica aan de VUB. Ze doet onderzoek naar de allerkleinste bouwstenen van het universum. De helft van haar tijd spendeert ze doorgaans in Genève, waar ze voor de Europese onderzoeksgroep CERN verantwoordelijk is voor wetenschapscommunicatie. Ze overziet het werk van de 3.000 fysici die proeven doen in de grootste deeltjesversneller ter wereld: de 27 kilometer lange Large Hadron Collider (LHC), waar wetenschappers deeltjes tegen elkaar laten botsen tegen de snelheid van het licht. ‘De enige plek in de wereld waar Iraniërs, Israëli’s, Amerikanen en één Noord-Koreaan samenwerken.’

Sinds eind februari werkt ze vanwege corona vanuit haar Brusselse appartement. De virusuitbraak heeft amper impact op het werk in het CERN, zegt ze. ‘Toevallig ligt de versneller stil. Drie jaar draaien, twee jaar onderhoud: dat is het ritme.’ Het gevolg is dat de Zwitserse wetenschappelijke instelling heel wat van haar computerkracht kan ‘uitlenen’ voor de berekeningen van Covid-19-onderzoekers. ‘Onze eigen analyses op data die we al verzameld hebben, gaan gewoon door. De duizendste paper is net uit.’

Schermvullende weergave Een medewerker fietst door een tunnel in de Large Hadron Collider (LHC), de 27 kilometer lange deeltjesversneller van onderzoeksgroep CERN in Genève. ©AFP

Het is alweer van 2012 geleden dat de LHC de voorpagina’s haalde. Toen zagen wetenschappers het Higgs-deeltje, vijftig jaar nadat het mede door onze landgenoot François Englert voor het eerst werd beschreven. Hij kreeg er de Nobelprijs voor. Dat was een hele dure Nobelprijs, zeggen critici: de LHC heeft 6 miljard gekost en grote doorbraken bleven sindsdien uit.

Het is de verantwoordelijkheid van vrouwen een partner te kiezen die het belangrijk vindt dat vrouwen ‘meedoen’. Freya Bleman Fysica

Blekman is niet onder de indruk. ‘Er zijn twee soorten mensen die dat zeggen: zij die de LHC willen sluiten, en wetenschappers die teleurgesteld zijn dat we nog geen experimenten op hun specifieke theorie of deeltje hebben gedaan. Daar wordt stevig voor gelobbyd. We zitten nog maar aan 5 procent van de data die de deeltjesversneller kan verzamelen. De komende 15 jaar zal die kennis exponentieel stijgen. Er werken trouwens 10.000 wetenschappers aan. Als je het budget per kop bekijkt, is dat niet duur.’

Eerder is berekend dat elke Zwitserse frank die in het CERN wordt geïnvesteerd 7 frank opbrengt, zegt ze. ‘We sluiten contracten met hoogtechnologische bedrijven om producten te ontwikkelen die op dat moment zelfs nog niet bestaan. We leiden mensen op die later klimaatmodellen ontwikkelen of modellen voor investmentbanking, en alles daartussenin. Het world wide web, protontherapie, touchscreens, supersnel kwantuminternet: ze teren allemaal op kennis uit deeltjesversnellers.’

Mijn motto is: niet zeiken, doorzetten Freya Blekman Fysica

Toch wordt al hard aan de opvolger van de LHC gewerkt. Tegen 2038 heeft de huidige deeltjesversneller zijn beste tijd gehad. Onlangs presenteerde het CERN zijn verlanglijst voor de Future Circular Collider: een deeltjesversneller van 100 kilometer lang met een prijs van liefst 20 miljard euro. Blekman zat mee in de selecte club van wetenschappers die heeft gebrainstormd over het concept.

Chinese ambitie

Nu volgt de lange mars naar financiering om hopelijk tegen 2040 operationeel te zijn, terwijl concurrent China al naarstig werkt aan een eigen machine. Die zou er tegen 2030 staan en zeven keer zo krachtig zijn als de LHC. ‘Tien jaar geleden zou ik gezegd hebben: dat is voor een groot stuk bluf en spierballengerol’, zegt Blekman over de Chinese ambities. ‘Maar intussen neemt China in mijn vakgebied meer proffen aan in een jaar dan heel Europa in vijftig. En in een autoritair regime gaan zulke megaprojecten een pak sneller.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino



‘Als Europa mee wil zijn, moeten we stoppen met ruziemaken, beslissen dat we ervoor gaan en de voortdurende besparingen op wetenschap beëindigen.’ En anders? ‘Ik zal het zo zeggen: als Europa geen versneller bouwt, ga ik naar China. Op mijn eigen voorwaarden: ik wil wel Google kunnen gebruiken.’

Blekman, in een strakke donkerblauwe jeans, een zwart shirt en rode sandaaltjes die haar donkergroen gelakte teennagels bloot laten, zegt waar het op staat. Misschien vanwege haar Amsterdamse roots. ‘Mijn motto is: niet zeiken, doorzetten.’

Ze was een uiterst nieuwsgierig kind, vertelt ze, dol op proefjes en waarom-vragen. ‘Ik kom niet uit een omgeving van wetenschappers. Mijn ouders hebben die houding wel gestimuleerd. Ik had hoge punten voor fysica en biologie. Maar ze vonden het ook belangrijk dat ik in de theaterclub zat, en filosofie en tekenen volgde.’

Burnout

We nemen allebei een flat white koffie. Blekman: ‘Dat is ook maar gewoon een cappuccino met minder melk.’ Ze bestelt muesli met yoghurt en vers fruit en een versgeperst sinaasappelsapje en richt zich tot de fotograaf. ‘Als je gaat knippen, moet je het even zeggen, hoor. Ik ben heel ijdel. Dan moet ik checken of mijn make-up goed zit.’

Recent heeft de academische wereld veel aandacht gekregen voor de tol van carrière maken in een extreem competitieve en publicatiegedreven omgeving. Denk aan burn-outs en depressieve klachten bij onderzoekers, en het massaal afhaken van getalenteerde vrouwen. ‘Vrouwen die eraan beginnen, hebben meestal twee keer nagedacht’, zegt Blekman. ‘Ze halen aanvankelijk vaak betere resultaten. Maar bij elke volgende carrièrestap haken ze meer af, waardoor er uiteindelijk weinig overblijven.’

China neemt in mijn vakgebied meer proffen aan in een jaar dan heel Europa in vijftig. Freya Blekman Fysica

Zelf is ze bewust kinderloos. Heeft dat iets met haar job te maken? ‘Het maakt het gemakkelijker flexibel te reizen, maar dat argument geldt blijkbaar niet voor mijn mannelijke collega’s met kinderen. Interessant, toch? Ik kan me wel vinden in wat Sheryl Sandberg (een Facebook-topper, red.) schreef: je hebt vooral een partner nodig die niet alleen zegt dat hij het belangrijk vindt dat vrouwen meedoen, maar er daadwerkelijk iets aan doet.’ Fijntjes: ‘Het is de verantwoordelijkheid van vrouwen zo’n partner te kiezen.’

Mentor

Als mentor waakt ze over het welzijn van jonge onderzoekers, zegt ze, maar zelf heeft ze niet zoveel last van druk. ‘Ik ren een keer per week met een internationaal clubje door het Zoniënwoud, ik ga graag naar musea. Ik zoek bewust de afleiding op.’ Daar voegt ze later het volgende aan toe: ‘Ik heb mijn moeder verloren op mijn negentiende, mijn vader twee jaar later. Het heeft me gehard. Ik ben er weerbaarder door geworden. Kijk, er zullen tegenslagen komen. Wetenschap is elke dag met je kop tegen de muur lopen en dat kan mentaal zwaar zijn. Maar als je alleen daarop focust, merk je niet dat die muur er op een gegeven moment niet meer staat. Als ik zelf cv’s beoordeel, ben ik meer geïnteresseerd in hoe studenten met mislukking omgaan dan in de allerhoogste cijfers. Ik denk ook dat dat een betere indicator is voor wie een goede onderzoeker kan zijn.’

Haar academische carrière bracht haar van Amsterdam naar Chicago en Londen. Daar kreeg ze regelmatig een telefoontje van een recruiter: had ze interesse in een baan als bankier? ‘Fysici zijn heel goed in kansberekening. Het maakt niet zoveel uit of je dat doet om te bepalen waar in een versneller bepaalde ingewikkelde botsingen plaatsvinden, of om de koers van een aandeel te voorspellen.’



Schermvullende weergave Fysica Freya Blekman doet aan de VUB onderzoek naar elementaire deeltjes. ©Kristof Vadino

Er zijn gesprekken geweest met Lehman Brothers. ‘Ze boden tien keer wat ik verdiende als onderzoeker: een startloon van 200.000 pond, exclusief bonus. Maar het ging in dat gesprek vooral over geld verdienen, en heel weinig over interessante wiskunde.’ Heeft ze ooit spijt gehad? Ze lacht uitbundig. ‘Het is héél veel geld. Maar dat was in 2007, een jaar later bestond Lehman Brothers niet meer. Ik ben nu ook gelukkig. Ik vind fysica echt heel leuk: de grote vragen proberen op te lossen, met technologie en computers. Ook al is het maar een heel klein stukje van zo’n grote vraag.’

Voor een fysicus wordt het pas interessant waar een leek al lang niet meer kan volgen. Daar waar de natuurwetten zoals wij ze kennen niet meer gelden, waar donkere materie, de oerknal en de snaartheorie - een poging om in de fysica tot een eengemaakte theorie te komen - zich situeren. Blekman doet toch een poging. ‘We weten dat onze omschrijving van de natuur maar tot op zekere hoogte werkt, en er zijn heel goede redenen om te denken dat we extra deeltjes, krachten of dimensies nodig hebben. Al was het maar omdat anders de snaartheorie onmogelijk zou zijn, en dat willen we toch niet.’(lacht)