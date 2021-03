Hilaire Van der Schueren: ‘Het zou pijn doen als ze me aan de kant schoven’

Met zijn 73 jaar is hij een van de oudsten in het peloton. Maar de ploegleider van Intermarché-Wanty-Gobert is nog altijd blij als een kind als het wielerseizoen begint. Ontbijt met De Tijd.

Als het woord testen valt, zucht Hilaire Van der Schueren diep. Er zijn de coronatests die de wielerploegen drie keer per week moeten ondergaan. ‘Ik snap dat wel. Maar in oktober heb ik een week in het ziekenhuis gelegen met corona, ik zit vol antilichamen. Nu zijn er natuurlijk die varianten die opduiken. Zo is het altijd iets.’

En dan is er nog de jaarlijkse test die hij moet afleggen om met de auto in de koers te mogen rijden. Volgens een regel van de wielerfederatie UCI mogen sportdirecteurs dat boven de zeventig niet meer doen, tenzij ze slagen in een test. ‘En dus moet ik elk jaar met een instructeur een halfuur door de straten van Brussel rijden. Terwijl ik nog altijd 60.000 tot 70.000 kilometer per jaar rijd.’

Van der Schueren zit achter een bord met twee spiegeleieren in hotel Zuidwege in Zedelgem, net voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad, die het Vlaamse wielerseizoen op gang trekt. Aan de tafels naast ons eten zijn renners van de wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert ontbijtgranen, yoghurtjes, cake en broodjes met kaas of vlees. ‘Ik stam nog uit de tijd van de biefstukken als ontbijt. Daarna waren het de spaghetti’s. Maar dat is fel verminderd. Je hebt nog weleens iemand die rijst eet, maar een gewoon ontbijt werkt even goed’, zegt hij met de hem kenmerkende no-nonsensehouding.

Mijn vader kon hard zijn voor mij. Soms te hard, ja.

Van de coronabesmetting is hij voor 80 procent hersteld. ‘Ze hebben me gezegd dat ik wellicht nooit 100 procent genees. Dat is blijkbaar meestal zo bij mensen die ziek werden in de tweede golf.’ Van der Schueren is nog altijd kortademig. ‘Als ik gewoon leef, heb ik geen last. Maar als ik op mijn boerderijtje snel snel nog wat zaken moet afhandelen, is er iemand die me zegt: ‘Stop maar, jongen.’’

De boerderij telt nog 15 koeien, om te laten slachten voor in de diepvries of te verkopen. Ze ligt aan de voet van de Bosberg, waar de koers later die dag voorbijkomt. Alle renners weten dat Van der Schueren daar woont. ‘Vroeger deden we de verkenning van bij mij thuis, en nadien kwamen ze allemaal eten. Dat is ook zoiets dat niet meer mag door corona.’

Dit is een overgangsjaar voor Intermarché-Wanty- Gobert. Echt bekende renners zitten niet in de ploeg, op namen als Aimé De Gendt en Jan Bakelants na. De sportieve doelen zijn bescheiden: top acht in een monument of ritwinst in een grote ronde. ‘Maar mocht er vandaag niemand van ons mee in de kopgroep zitten op de Muur of de Bosberg, zal ik toch ontgoocheld met een zak ijs op mijn hoofd gaan zitten vanavond.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Gisteren was er een grote briefing over het parcours en de ploegstrategie in de teambus, straks volgt een powerpointpresentatie met de belangrijkste passages. Hoewel hij al 48 jaar in de koers zit, blijft het kriebelen nu het wielerseizoen echt losbarst. ‘Vroeger was dat specialer dan nu, je relativeert meer. Maar het blijft spannend. De opening is de opening. Je moet scoren, je mag niet afgaan. We zijn al sinds 3 januari bezig in het buitenland. Toch begint het nu pas echt.’

Aanvankelijk wilde Van der Schueren veearts worden. ‘Maar dat was zeven jaar studeren, plus nog een jaar legerdienst voor ik kon werken. Toen heb ik mijn rekening gemaakt. As ik direct bij de overheid begon, verdiende ik misschien peanuts. Maar wie als veearts of ingenieur afstudeerde, moest tot zijn vijftigste werken om mij in te halen. Daarom heb ik maar gesolliciteerd bij de overheid, dan kon ik er meteen aan beginnen.‘

Hij werd verantwoordelijk voor de personeelsdienst op het ministerie van Openbare Werken, onder toenmalig CVP-minister Jos Chabert. ‘Ik had daar een sleutelfunctie, omdat ik bij veel vergaderingen zat en ook de benoemingen onder mijn hoede had. Daar heb ik veel geleerd.’

Ik sta dicht bij mijn coureurs. Maar als het nodig is, neem ik afstand en zet ik hen op hun plaats.

Via zijn schoonbroer belandde hij eerder toevallig in de volgwagen bij de amateurwielerclub Jette Sportief. ‘We reden er de pannen van het dak, waarna sportdirecteur Lomme Driessens me vroeg mee te gaan naar de Ronde van Frankrijk. Ik ben niet meer uit de koers geraakt.’

Van der Schueren heeft twee kanten. Hij komt sympathiek over en lijkt de vriend van iedereen, maar voor zijn renners kan hij streng en bot zijn. ‘Ik sta dicht bij mijn coureurs. Maar als het nodig is, moet je afstand nemen en hen op hun plaats kunnen zetten. Dat slaat aan. Iemand iets in zijn gezicht zeggen is altijd beter dan achter iemands rug praten.’

Die houding heeft hij geleerd van zijn mentor en vriend, de Nederlandse renner Jan Raas. Maar vooral ook van zijn vader. ‘Hoewel hij zijn humaniora had afgewerkt, wat uitzonderlijk was in die tijd, heeft hij de boerderij van zijn vader overgenomen toen die plots overleed. Hij had nog een zus van drie en een broer van vijf. ‘‘Ik doe het wel, en ga niet naar de universiteit’, zei hij tegen zijn moeder. Dat maakte van hem een keiharde man.’

Te hard? Hij neemt een slok van zijn cappuccino, aarzelt en zegt dan: ‘Voor mij soms te hard, ja. Vooral in mijn gezicht. Ik kon nooit iets goed doen. Als ik het veld ging omploegen, kwam hij kijken en zei hij: ‘Zie je dat niet, jong? Dat ene stuk ligt veel hoger dan het andere.’ Maar tegen anderen zei hij dan wel dat ik een goede jongen was.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Van der Schueren biedt een unieke inkijk in de wielergeschiedenis van de jongste vijftig jaar. In het begin van zijn carrière rijfde hij met een Nederlandse topploeg, waarin renners als Jan Raas, Joop Zoetemelk en Adrie Van der Poel reden, de ene mooie overwinning na de andere binnen. Nadien boekte hij successen met onder anderen Edwig Van Hooydonck, maar werd hij ook geconfronteerd met de valse concurrentie van epo.

‘Edwig was het grootste talent van België, en die jongen kon opeens geen prijs meer winnen. Op een bepaald moment heeft hij na de Brabantse Pijl gezegd dat die renners van een andere planeet kwamen. Dat werd hem kwalijk genomen, in die mate zelfs dat ze dreigden hem in de kant te rijden.’

Hoe moeilijk is het om als ploegleider niet op die verleiding in te gaan? ‘We wonnen zes ritten in de Tour. En het jaar nadien kwamen we met nagenoeg dezelfde ploeg aan de start en hebben we van de eerste tot de laatste rit voor de bezemwagen gereden. Je moet dat eens meemaken. Toch zijn we bij ons standpunt gebleven: we doen het niet. Ik heb me daar zelf ook altijd ver van weggehouden. Ik wilde niet in het prison belanden.’

Sinds enkele jaren is het peloton in de greep van de ketonen. Ze zijn niet verboden, maar wel enorm duur. ‘We hebben een medische staf met vier artsen, dat ligt bij hen’, Van der Schueren. ‘Ze hebben tot nu beslist dat we er niet mee werken. Als een renner het wel wil doen, kunnen we hem niet tegenhouden.’

Zijn zulke dure middelen opnieuw niet concurrentievervalsend? ‘Het schijnt dat ze beter zijn voor de recuperatie. Maar je moet er ook het budget voor hebben. Een ploeg als Ineos kan dat misschien, maar wij niet. Zelfs nu onze nieuwe hoofdsponsor Intermarché erbij is gekomen, moeten we zien hoe ons budget evolueert.’

Op de valreep kon de ploeg van Van der Schueren vorig jaar dankzij de nieuwe hoofdsponsor de licentie van het profteam CCC overkopen. Daardoor heeft de ploeg nu een WorldTour-licentie, en speelt ze in de Champions League van het wielrennen. Dat betekent ook dat Van der Schueren nu in een veel groter geheel moet opereren, met diëtisten en ook een performancemanager rond zich.

Er wordt gefluisterd dat hij dat moderne gedoe niet altijd apprecieert. ‘Ik evolueer natuurlijk mee met mijn tijd. Maar als het me niet aanstaat, zeg ik het ook. En als ze dat niet appreciëren, dan is het zo. Naar mij moeten ze niet meer kijken.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Dreigt een parallel met zijn goede vriend Jan Raas, die opzij werd gezet en radicaal afscheid nam van de koers? ‘Raas was heel recht door zee. Hij moest sympathieker overkomen van de sponsor Rabobank. Daarom is hij aan de kant geschoven. Dat kan mij ook overkomen. Als ze denken dat ze het beter kunnen, moeten ze het maar doen, hè. Ze komen er dan wel achter of dat zo is.’

Bereidt hij zich voor op een afscheid? ‘Tot mijn 75ste wil ik zeker voortdoen. Ik heb hier zoveel jaren en met zoveel energie aan gebouwd dat het pijn zou doen als ze me aan de kant zouden schuiven.’

Het winnen van een klassieker of een rit in de Tour zou een mooi afscheidscadeau zijn, zegt hij. Tegelijk beseft hij hoe relatief succes kan zijn. ‘We hebben in deze kleine ploeg al de Amstel Gold Race kunnen winnen met Enrico Gasparotto. Maar in dezelfde periode hebben we een renner verloren: Antoine Demoitié. Het ongeval, waarbij een motor over zijn hoofd reed, gebeurde vlak voor mij. Het dieptepunt in mijn carrière.’