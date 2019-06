Jean-Louis Bouchard: ‘Ik ben niet bang van de economie, alleen van slangen'

Hij maakte bij de IT-groep Econocom plaats voor zijn zoon, maar nam snel zelf weer het roer over. Dat is helemaal niet zo vervelend, zegt hij. Ontbijt met De Tijd.

Speciaal op verzoek van Jean-Louis Bouchard heeft Le Dessirier, een exquise visrestaurant in het 17de arrondissement in Parijs, een extreem laat ontbijt van croissants, jus d’orange en espresso voorzien. Bouchard, in lichtblauw hemd zonder das, is een vaste klant. Hij begroet de patron hartelijk.

De patriarch van Econocom is een volbloed Parisien. Op de 17 jaar die hij in het buitenland doorbracht na woont hij er al zijn hele leven. Toch schiet de 76-jarige multimiljonair moeilijk wortel: hij had al een adres in bijna elke uithoek van de stad. Langer dan drie à vier jaar houdt hij het op één plek niet vol, zegt hij. Het is een gevolg van zijn jeugd, als een van de negen kinderen van een generaal die om de haverklap werd overgeplaatst. ‘Na enkele jaren word ik nerveus, en krijg ik het gevoel dat ik versteen.’

Zo vlot Bouchard van huis wisselt, zo standvastig is hij aan de top van Econocom. Al meer dan 45 jaar leidt hij als een ware PDG - président-directeur général, voorzitter én CEO dus - de Frans-Belgische specialist in IT-diensten die hij zelf oprichtte. Econocom groeide onder zijn vleugels uit tot een beursgenoteerde helpdesk waaraan Europese bedrijven hun complexe computerbesognes en digitale transformatie kunnen uitbesteden.

Er was één onderbreking, vorig jaar. In maart zette Bouchard een stap opzij voor zijn toen 46-jarige zoon Robert. Maar in plaats van een wissel op de toekomst werd het een bizarre en bruuske paleisrevolutie. Na amper zes maanden, een pijnlijke winstwaarschuwing en een gehalveerde beurskoers mocht Robert alweer beschikken en nam vader Bouchard de teugels opnieuw over. Hij kocht ook 7 miljoen aandelen terug.

Piloteren

Bouchard legt uit dat zijn zoon uiteindelijk niet de juiste man op de juiste plek bleek, en vooral niet op het juiste moment. ‘Er moest een nieuw managementteam komen om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Maar hij was onvoldoende gehard om dat te doen. Hij had mijn métier en mijn gewoontes niet om echt te piloteren. Het kost tijd om een team te bouwen. Daarvoor moest ik terugkomen.’

Je eigen zoon zo defenestreren, het is een sensationele zet. ‘Nee, hoor’, relativeert Bouchard. ‘De situatie is helemaal niet vervelend. We verstaan elkaar heel goed. We zijn zelfs buren. En hij is een uitstekende manager. Hij leidt een bedrijf in datacenters, en dat gaat prima. Hij blijft ook vice-voorzitter van onze raad van bestuur en ligt uitstekend in het bedrijf.’

Het is niet gemakkelijk om mijn zoon te zijn.

Is er dan een kans dat hij nog terugkomt? ‘Ja, dat is niet uitgesloten’, zegt Bouchard licht aarzelend. ‘De vraag is of hij er nog zin in heeft. Ik weet het niet. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan, het is niet gemakkelijk om mijn zoon te zijn. Voor hem was die periode heel zwaar, moet je weten. Ik weet niet of je graag zeilt, maar ik wel. Als je op een boot zit en de hemel wordt donker en de zee onrustig: dat creëert spanning...’

‘De waarheid is: ik heb de fout gemaakt om hem te vroeg te brengen. De situatie in het bedrijf was te veeleisend. Gênant? Nee, dat zou het alleen zijn geweest, mocht ik erin zijn geslaagd de boel onmiddellijk weer recht te trekken. En dat is niet het geval. We zitten nog altijd in een overgangsjaar. Volgend jaar gaan we weer mooie resultaten neerzetten.’

Vier jaar

Hoe moet het dan met de opvolging? Want zelfs Bouchard is het eeuwige leven niet gegund. ‘Ik heb mezelf vier jaar gegeven. Waarom vier? Het is meer dan twee en minder dan vijf. Om dingen te veranderen is tijd nodig en vertrouwen van mensen. Dat kan niet in enkele maanden. Maar nadien is het aan anderen. Nu al deel ik veel taken met Julie.’ Julie is Julie Verlingue, de 38-jarige Française die vorige maand opklom tot adjunct van Bouchard en in poleposition lijkt te liggen als kroonprinses.

Tot het zover is, doet Bouchard het gewoon ook nog veel te graag. ‘Voor het geld hoeft het niet meer. Voor meer aandelen ook niet.’ Bouchard bezit rond 40 procent van Econocom, wat de waarde van zijn belang op ruim 300 miljoen euro brengt. ‘Dat is het verschil met vroeger. Toen deed ik het ook graag, maar had ik nog geen geld.’

Econocom is een oudgediende op de beurs van Brussel, waar ook de hoofdzetel ligt. Het bedrijf heet ‘Franco-Belge’ te zijn, maar niet noodzakelijk in die volgorde. ‘De cultuur is Belgisch. Het bedrijf is in verschillende Europese landen tegelijk opgericht, en daarvan is België het best gelukt. Dat komt omdat de Belgische managers de beste bleken toen we door een zware crisis gingen eind jaren tachtig. Het was het enige filiaal dat het goed bleef doen. Daarna hebben we de Belgische managers uitgezonden naar andere dochters, en zo werd het DNA van Econocom Belgisch. Belgen zijn internationaal ingesteld, spreken veel talen, zijn open-minded. Ik kan een vierde van de kwaliteiten opstrijken, want mijn grootmoeder was Belgisch.’

Belgen en Fransen

Bouchard heeft een hele theorie over de cultuurverschillen met onze zuiderburen. ‘De Fransen zijn royalisten. Gek, want Frankrijk is allang geen koninkrijk meer en België wel. Maar België is niet royalistisch georganiseerd. De Belgen vinden het koninkrijk wel leuk, maar trekken er zich niets van aan. Bedrijven werken er autonoom van. In Frankrijk komt alles van de koninklijke president. Alle grote Franse bedrijven worden bestuurd door mensen die van de regering komen of er dichtbij staan. Een voorkeur heb ik niet, maar laat me zeggen dat de Franse manier niet de toekomst is. Het is charmant, maar het is passé.’

‘In Frankrijk werkt men samen met de macht. Vandaag zie je dat sterk: de Franse staat beschermt zijn bedrijven heel hard. Dat is ook de rol die de diplomatie krijgt. Als de president een buitenlands bezoek doet, neemt hij een delegatie bedrijfsleiders mee. Onlangs was ik mee met Emmanuel Macron. Ik was trots, maar het is symptomatisch voor Frankrijk. Als grote Amerikaanse patrons naar Europa komen, wachten ze niet op Trump. Het is een andere ‘état d’esprit’. Het wordt niet opgelegd, het bestaat omdat het werkt.’

De patriarch van Econocom is een ochtendmens. Hij staat elke dag om 6.30 uur op. De maritiem architect van opleiding leidt een rijk leven, in alle betekenissen. Zijn kroost overspant bijna een halve eeuw: zijn oudste dochter is vijftig, zijn jongste zoon vier. Daartussen zitten nog zes kinderen. ‘De tijden zijn veranderd: voor de jongsten ben ik veel aanweziger dan ik voor de oudsten was. Het wordt wel wat zwaarder op mijn leeftijd. Ik kan minder goed tegen lawaai.’

Wijndomein

Rust vindt hij onder meer op zijn Château de Fontainebleau, zijn romantische wijndomein diep in de Provence. Hij speelt golf en zeilt, maar bovenal is hij gepassioneerd door paarden. Hij bezit er veel, verspreid over Frankrijk. In de Provence houdt hij vooral Comtois-trekpaarden. ‘Beesten van een ton. Echte werkpaarden. Ik heb ook een Andalusiër om zelf op te rijden, maar dat gebeurt niet meer zo vaak. In Normandië en Chantilly heb ik racepaarden.’

‘Zodra ik tijd heb, wil ik bij mijn paarden zijn. Ik hou van de geur. Ik hou ook van de hele gemeenschap van mensen die met paarden bezig zijn, die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze bescheiden zijn. Ik koop en verkoop paarden, maar dat is een spel. Mijn echte passie is het dier. Maar vergis u niet: een paard is nooit je bezit. Net zoals een kind. Een paard voelt een mens. Je maakt het niets wijs.’

De sterke migratie uit Noord-Afrika is een belangrijke bron van menselijk kapitaal.

Econocom staat voor ‘economic computer’. Toen Bouchard in 1974 begon met de verhuur van tweedehandscomputers, met een eerste toestel van zijn ex-werkgever IBM, heette de boîte nog Europe Computer Systems. Die verkocht hij in de jaren tachtig aan Société Générale, om meteen de buitenlandse filialen terug te kopen en te fuseren met het Amerikaanse Econocom. Leasing van IT-materiaal bleek een succesformule. Ook vandaag nog, nu Econocom bijna 3 miljard euro omzet en 114 miljoen euro winst boekt. ‘Voor bedrijven is het een flexibel model in een domein dat razendsnel vooruitgaat.’

Noord-Afrika

Met de aanwezigheid van Econocom in 18 landen heeft Bouchard een goed helikopterzicht, en hij ziet ondanks knipperlichten her en der weinig redenen tot conjuncturele zorgen. Ook niet op de arbeidsmarkt. ‘Er zijn posities die moeilijk in te vullen zijn, maar dat is een beter probleem om te hebben dan hoge werkloosheid. Onze business blokkeert het in elk geval niet. Wij rekruteren 1.700 mensen per jaar. Ik ben niet bang van de economie, ik ben alleen bang van slangen.’

‘Trouwens,’ gaat Bouchard onverstoord voort, ‘wij hebben het grote geluk dat hier een sterke migratie uit Noord-Afrika is. Dat is een enorme bron van menselijk kapitaal. Als je de lijst van medewerkers van Econocom bekijkt, is een op de drie van Noord-Afrikaanse origine.’

En al die politici die de grenzen liever zien sluiten? ‘Imbecielen zal je altijd hebben’, zegt Bouchard zonder verpinken. ‘Migratie is een enorme kans. De moeilijkheden komen als het te snel gebeurt of als te agressief wordt ervaren. Er is een grote focus op de nefaste kant van migratie. Maar het is nu eenmaal eigen aan politici zich op thema’s te storten die angst aanjagen. Over honderd jaar zullen we denken: ‘Waar hebben we ons toch tegen verzet?’ Dat is het dwaze.’