Joachim Coens: ‘Zorg ik voor de optimistische noot in het brexitverhaal? Goed!'

In Zeebrugge is hij havenbaas, in Damme burgemeester. En ondanks de enorme uitdagingen in die eerste rol ambieert hij opnieuw de sjerp. Ontbijt met De Tijd.

Drie hoog in het hoofdkantoor van het havenbedrijf van Zeebrugge, in een vergaderzaal met uitzicht op de Pierre Vandammesluis, hangt een bruisend middeleeuws tafereel. Op het schilderij meren driemasters aan en af om Brugse lakens en Vlaamse wol de wereld in te sturen. Bestemming van de vracht? Groot-Brittannië vooral.

Joachim Coens (52), de CEO van het havenbedrijf, zal tijdens het ontbijt af en toe opkijken naar het tafereel, alsof hij er vertrouwen uit put. ‘We voeren al eeuwen handel met de Britten. Daar komt geen verandering in, als ze straks de Europese Unie verlaten. De handel met de Britten zit in onze genen. Hij zal alleen meer rompslomp met zich meebrengen.’

Zorg ik voor de optimistische noot in het brexitverhaal? Goed!

De Britse exit uit de EU wordt op wel meer plaatsen met argusogen gevolgd, maar op weinig plekken zijn de belangen zo rechtstreeks en tastbaar als in Zeebrugge. ‘45 procent van onze trafiek is gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk. En van die 45 procent is 65 procent export’, zegt Coens. ‘De belangen zijn dus groot, ja.’

Brexit-opportuniteiten

Coens grootste zorg staat los van een harde of zachte brexit. Hij maakt zich meer zorgen om de dalende koopkracht van de Britten. ‘Het meest bepalende voor je handel is en blijft de kostprijs. En die dreigt voor Europese producten te stijgen voor de Britse consument. Omdat er straks wellicht een invoerheffing aan vasthangt en omdat goederen langer stilstaan, maar ook door de daling van het Britse pond. Tel het maar eens op.’

Toch is de havenbaas allesbehalve fatalistisch. ‘Er wordt soms gedaan alsof de handel met Groot-Brittannië zal stilvallen na de brexit. Dat is niet het geval. We liggen niet in conflict, de handel zal gewoon anders verlopen. En daar bereiden we ons volop op voor. Meer nog: we kunnen straks zelfs marktaandeel winnen. Vanuit Zeebrugge vertrekt veel onbegeleide vracht: chauffeurs zetten hun lading af waarna die op de bestemming door een andere chauffeur wordt opgehaald. Dat is administratief minder ingewikkeld, omdat het alleen om goederen en niet om personen gaat. Met die kennis winnen we straks misschien aan belang.’

Er wordt soms gedaan alsof de handel met Groot-Brittannië zal stilvallen na de brexit. Dat is niet het geval. We liggen niet in conflict, de handel zal gewoon anders verlopen. Joachim Coens

‘Zorg ik voor de optimistische noot in het brexitverhaal? (lacht) Goed! Ideaal is de situatie natuurlijk niet, maar je moet overal opportuniteiten in durven te zien.’

‘Is het de bedoeling dat we echt ontbijten?’, vraagt Coens plots, zich excuserend omdat hij onze interviewreeks niet kent. ‘Eigenlijk lees ik alleen de artikels die aan de haven zijn gelinkt’, geeft hij lachend toe. Als we hem verzekeren dat we tijdens een Ontbijt met De Tijd wel degelijk ontbijten, schenkt hij zichzelf een koffie in en neemt hij een broodje kaas uit een mandje dat stond te wachten.

Ondertussen leggen we hem die andere uitdaging voor: de containertrafiek. Zeebrugge staat sterk in onder meer auto’s - ‘daarin zijn we met voorsprong de grootste ter wereld’ - voeding, fossiele brandstoffen en cruiseschepen, maar de containertrafiek zit al even in het slop. Sommige waarnemers opperen zelfs de containeroverslag op te geven en op andere zaken te focussen. Coens grinnikt. ‘U bent van Antwerpen, hoor ik. Daar zou die beslissing in de smaak vallen, ja.’

‘Nee, u hebt gelijk dat we het al een paar jaar moeilijk hebben met containers. We zijn daarin in het begin van de eeuw sterk gegroeid door externe factoren, zoals het uitblijven van de Scheldeverdieping, die Antwerpen parten speelde, en de capaciteitsproblemen in Rotterdam. Het toont aan dat we qua containers wat afhangen van wat bij de grotere spelers gebeurt. Hun problemen zijn intussen opgelost, waarna we onze trafiek weer zagen dalen. Bovendien zijn de containerschepen nog groter geworden, wat tot een concentratie in de grotere havens leidt.’

Chinese strategie

‘Dat betekent niet dat wij geen rol meer te spelen hebben’, voegt Coens er snel aan toe. ‘De Chinese rederij Cosco, een van de grootste ter wereld, heeft hier begin dit jaar een terminal overgenomen en wil daar een speerpuntterminal van maken. Dat past in de Chinese strategie om op meerdere plaatsen in Europa te investeren en van daaruit de in- en uitvoer van en naar Europa te organiseren. We hebben dus vertrouwen dat de overslag zal groeien, wat ook een positief effect zal hebben op de rest van de logistieke keten.’

Van een haven wordt weleens gezegd dat ze een venster op de wereld is, en erdoor kan zien hoe die verandert. Die Chinese investering is een goed voorbeeld, beaamt Coens. ‘Je ziet de One Belt and One Road-strategie van de Chinezen - het via alle mogelijke transportmogelijkheden verbinden van de werelddelen - hier voor je neus gebeuren.’

Schermvullende weergave Joachim Coens. ©Jonas Lampens

‘Dat biedt Zeebrugge veel kansen. Maar het is wel een compleet andere manier van zakendoen dan we gewend zijn’, zegt Coens. ‘Als een Amerikaans bedrijf als Pepsico hier investeert, is dat een puur bedrijfsmatige keuze. Als een Chinees bedrijf hier investeert, weet je dat er ook een politiek goedgekeurde strategie achter zit. Voor ons is die verwevenheid tussen bedrijven en overheid wat vreemd, maar ze stelt hen wel in staat een echte langetermijnvisie te hanteren. Niet alleen in de handel, ook op het vlak van klimaatverandering en duurzaamheid is China doortastender bezig dan andere landen.’

Of de haven ook een venster is op de toekomst is? ‘Uiteraard zijn havens heel erg bezig met digitalisering en automatisering. Technologie kan het logistieke proces nog een stuk efficiënter maken. Maar tegelijk is het havenwezen een redelijk traditionele sector, met soms verrassend conservatieve denkwijzen. Ons tempo aan innovatie ligt dus niet hoger dan in de gemiddelde andere sector, denk ik.’

‘Het neemt niet weg dat ik twintig jaar vooruit moet proberen te kijken. Gezien het belang van auto’s voor Zeebrugge kan ik niet anders dan die sector nauw opvolgen. Wetende dat een auto een erg kapitaalintensief goed is dat tegelijk 92 procent van de tijd niets staat te doen, dan is het niet onwaarschijnlijk dat daar straks verandering in komt. Stel dat een auto straks een dienst wordt in plaats van een product, wat betekent dat dan voor ons? Worden er dan minder auto’s verhandeld? Welke rol kunnen wij dan nog spelen? Dat zijn dingen om nu al over na te denken.’

Transmigranten

Het ontbijt lijkt Coens te smaken. Hij neemt nog een chocoladebroodje. We vragen of de transmigranten een groot probleem vormen voor de Zeebrugse haven? ‘Dat probleem is er een van alle tijden. Af en toe duikt het weer meer op in de pers, maar dat heeft dan meer te maken met andere elementen. Een incident. Of een nakende verkiezing misschien. (lacht) Maar het betekent niet dat wij er meer of minder last van hebben dan anders.’

‘Er zijn altijd wel mensen die naar het Verenigd Koninkrijk willen. Die belanden dan logischerwijs aan de kust, of dat nu Calais is of hier. Voor ons is het wel een probleem, natuurlijk. Als er verstekelingen aan boord zijn, is dat in de eerste plaats gevaarlijk voor die mensen. Je wil geen drama’s. Daarbij komt dat het ook voor ladingen slecht kan zijn. Als mensen zich verstopt hebben in bepaalde ladingen, kan het goed zijn dat ze gecontamineerd zijn en worden afgekeurd. Daarom zijn al onze terminals afgeschermd, met alle mogelijke middelen. Maar mensen zijn vindingrijk. Elke dag proberen er binnen te geraken. We merken wel dat ze ook vroeger in de keten proberen, omdat de haven zelf goed beveiligd is. Op het spoor, in transportzones, noem maar op.’

De transmigranten zijn een probleem van alle tijden.

‘Het frustrerende is dat het een beetje dweilen met de kraan open is. Wij kunnen die mensen tegenhouden en de politie bellen, maar vervolgens blijven ze hier gewoon rondhangen. Als haven hebben we daar weinig aan te doen, dat is aan de overheid. Die op haar beurt ook weer beperkt is in de mogelijkheden.’

Damme

Het is eigenlijk meer een thema van de politiek, voor Coens bekend terrein. Sinds enkele jaren combineert de West-Vlaming de rol van havenbaas met die van burgemeester van Damme. Eigenlijk was Coens eerste schepen. Maar toen burgemeester Dirk Bisschop in 2014 omkwam in een verkeersongeval, nam Coens zijn verantwoordelijkheid. Ook al had hij dan al een veeleisende job. ‘Dat is intens, ja. Ik heb amper vrije tijd. Maar voorlopig zie ik het nog volledig zitten. We willen een vervolg breien aan wat we in Damme met deze ploeg hebben verwezenlijkt. Dus vraag ik zondag opnieuw het vertrouwen van de kiezer.’

Als burgemeester van Damme is Coens met enige vertraging in de voetsporen van zijn vader getreden. Daniël Coens was in de jaren zeventig en tachtig een gerespecteerd politicus. Hij schopte het tot minister van Onderwijs en was decennialang burgervader, eerst van Sijsele en nadien Damme, tot hij in 1992 overleed. Toch voelt Coens het niet aan als een Damse dynastie. ‘Politiek was thuis altijd aanwezig. Maar ik ben pas na mijn vaders dood politiek geëngageerd geraakt. Toen ik afstudeerde als burgerlijk ingenieur, heb ik eerst voor Besix in het buitenland gewerkt.’

Meer dan een politieke reflex kreeg Coens van thuis de West-Vlaamse werkethos mee. ‘Er werd altijd hard gewerkt, nooit iets halfslachtigs gedaan.’ Coens probeert het zijn vier kinderen ook mee te geven. ‘Niet op een harde manier. Ik maak ze duidelijk dat ze een balans moeten vinden: genieten van het leven en zich inzetten voor iets. Ik probeer ze er bewust van te maken dat zaken als studies en werk belangrijk zijn, zonder dingen op te leggen. Verplichten werkt toch niet.’