Johan Neyts: ‘Mijn schapen houden me mentaal gezond’...

Eén dag vakantie nam hij in 2020. Alle andere dagen werkte Johan Neyts aan wat misschien wel het beste vaccin tegen Covid-19 wordt. Energie tankt de viroloog bij zijn kleine kudde.

Wie denkt dat schapen niet kunnen kwispelstaarten, is nog nooit met Johan Neyts (54) op pad geweest. In een wei niet ver van zijn huis in Kessel-Lo houdt de viroloog zeven schapen en een pony, Bles. Die begint al van ver te hinniken als hij hem spot. ‘Tof, hè, een pony die je begroet.’

Neyts opent het poortje naar de stal. ‘Kom, Jack.’ Het kleinste schaapje van de kudde huppelt prompt naar voren. Het is de lockdownbaby van de familie Neyts, een van de elf lammeren die dit voorjaar zijn geboren. Een tijdje vreesden ze dat hij het niet zou halen. Wekenlang hebben ze hem met de fles gevoed en in hun tuin verzorgd. Nu is Jack zo tam als een hondje.

Ontbijt met De Tijd Kessel-Lo, 8 uur, bij viroloog Johan Neyts thuis. We praten over de zoektocht naar een pilletje tegen Covid-19, het Ardense hantavirus, zijn schapen en zijn pony Bles.

Neyts, in windstopper en stevige schoenen, schept met de riek voer uit een groot pak. ‘Je moet af en toe in de modder staan om te weten wat leven is. Mijn schapen houden me mentaal gezond. Zeker in deze tijden, nu we zoveel uren voor schermen doorbrengen om te vergaderen. Ik kom elke dag om te voederen en water te geven. Al lukt dat tegenwoordig pas als het al lang donker is, tegen 22 uur.’

Het was ook hier, in deze modderige en met keutels bezaaide wei, dat Neyts telefoon kreeg van zijn labo. ‘Ik hielp net een ooi met lammeren. Meestal kunnen schapen dat alleen af, maar het was een stuitligging. Mijn handen hingen nog vol bloed. ‘Johan, raad eens’, begon het gesprek.’

Zijn team had tot laat in de avond bloed- en longstalen geanalyseerd van met corona geïnfecteerde hamsters die enkele weken eerder ingeënt waren met het vaccin tegen Covid-19 dat Neyts en zijn team aan het Rega Instituut van de KU Leuven ontwikkelen. ‘Er zat geen enkel virusdeeltje meer in de stalen. Ons vaccin biedt dus volledige bescherming, en dat na één dosis. Als je op dat moment hier had gestaan, had je een heel gelukkige mens gezien.’

Haatmails

In een rollercoaster van een jaar kreeg Neyts ongevraagd een andere status. De onderzoeker die onder de radar hard werkt aan behandelingen van onderbelichte besmettelijke ziektes, is vandaag volksviroloog en bekende Vlaming. Maar die statusupdate pareert hij met West- Vlaamse nuchterheid, net zoals de haatmails die hij af en toe krijgt.

Als te weinig mensen zich laten vaccineren, zal ons leven niet normaliseren. Dan gaat het gewoon niet gebeuren.

‘Sommige mensen zijn boos op de beperkingen die de pandemie met zich brengt en kunnen niet inschatten dat wij alleen maar proberen te helpen. Of ze fulmineren tegen vaccins. Ik ga er nauwelijks op in, ik zou niets anders meer doen. Ik krijg nog altijd meer fijne e-mails, hoor. Het is onze taak, en die van de overheid, om aan het brede publiek goed uit te leggen wat zo’n vaccin is, wat het doet en welke voordelen het biedt. Als te weinig mensen zich laten vaccineren, zal ons leven niet normaliseren. Dan gaat het gewoon niet gebeuren.’

Het vaccin van Neyts kan op zijn vroegst in 2022 in onze bovenarm belanden, op een moment dat de eerste gevaccineerden mogelijk al een boostershot nodig hebben. Het Rega-vaccin belooft langdurige immuniteit na één injectie en is gewoon in de koelkast te bewaren, terwijl de vaccins met gentechnologie zoals die van Pfizer en Moderna diepgevroren in droogijs zitten. ‘Wij maken een vaccin dat geschikt is voor mensen in tropische gebieden, die ver van elkaar wonen. De vaccins van Pfizer en Moderna krijgen zij mogelijk nooit te zien. Nu al heeft een land als Canada zes dosissen per inwoner, terwijl landen in het Zuiden er 0,2 hebben.’

Kuifjes en Zonnebloemen

Neyts groeide op in Blankenberge, ‘tussen de schelpen en de vogels van de zee en de boerderijen in de polder’. De fascinatie voor alles wat leeft en beweegt, was er al vroeg. En ze gaat breed, blijkt als we tussen de weiden terug naar zijn woning wandelen. Bevlogen voorziet Neyts het unieke landschap van tekst en uitleg.

We kunnen met onze gsm foto’s naar Australië sturen, maar we testen nog op een bijna ambachtelijke manier.

‘We zijn hier op de Boven-Lo, ook wel het talud van Midden-België genoemd. Bij helder weer kan je het affakkelen in de haven van Antwerpen zien. En in de andere richting kijk je zo 40 kilometer Wallonië in. Vier à acht miljoen jaar geleden was hier een zee, op een bodem van ijzerhoudende zandsteen. Het gewone zand is weggesleten, het ijzerhoudende gebleven. Vandaar het heuvelachtige landschap.’ Intensivist Geert Meyfroidt woont lager in de wijk, vertelt hij. ‘We fietsen in hetzelfde clubje op zondagochtend. Maar ik moet dan altijd de berg nog op.’

Het ontbijt staat klaar op het terras. Er zijn pistolets, zelfgemaakte yoghurt, ingemaakte kersen uit eigen tuin en honing van een buurman. Neyts brengt een verwarmingselement in stelling tegen de kou, het is amper 2 graden. Zijn vrouw brengt zachtgekookte eitjes en koffie in kopjes die ze in de magnetron heeft opgewarmd. Neyts zet nog een busje alcoholgel op tafel en gaat dan op anderhalve meter zitten.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Onder virologen heb je Kuifjes en Zonnebloemen. De eersten trekken de brousse in op zoek naar virusstammen, zoals Peter Piot met het ebolavirus in toenmalig Zaïre. De tweeden exploreren liever in het lab. Neyts is eerder een Zonnebloem. Zijn ervaring met veldwerk beperkt zich tot zijn legerdienst in 1993. ‘Ik zocht in de bossen van Chimay naar het hantavirus, dat van muis op mens wordt overgedragen en flink ziek kan maken. Het treft vooral militairen die door de struiken sluipen en mensen die in de bosbouw werken. Er zijn niet zo veel soldaten met een doctoraat in de virologie, dus ik reed rond in de militaire ambulance, met twee biologen, om ’s nachts muizen te vangen.’

Vandaag runt Neyts een lab dat zijn naam draagt en 45 medewerkers telt. Aan het Rega Instituut werd het meest gebruikte anti-aidsmedicijn ter wereld ontwikkeld, dat 17 miljoen patiënten elke dag innemen. Zelf ontwierp Neyts onder andere krachtige remmers van hepatitis C en RSV, het verkoudheidsvirus dat elk jaar honderden zuigelingen in het ziekenhuis doet belanden, van wie heel wat op intensieve zorg. Het farmabedrijf Janssen heeft een licentie genomen op hun middel tegen dengue, de knokkelkoorts die elk jaar honderden miljoenen mensen ziek maakt. Zo belanden we bij zijn stokpaardje: er zijn zoveel gevaarlijke en besmettelijke ziektes waarvoor vandaag geen therapie bestaat, maar vandaag lijkt het vaccin wel de heilige graal in de strijd tegen virussen.

‘De eerste vaccins tegen SARS-Cov-2 zijn er supersnel gekomen, maar je kan vaccins pas ontwikkelen als je de vijand kent. Terwijl je wacht op de brede uitrol van zo’n vaccin, en dat duurt zo’n anderhalf jaar, kan je eigenlijk niets doen: mondmaskers, lockdowns, quarantaine. Bovendien hebben we dit keer geluk gehad, het is een vrij simpel virus. We kennen hiv al 37 jaar en toch is er nog altijd geen vaccin. Ook tegen hepatitis C en herpes zijn er nog geen.’

Schutkring

Wat we wel kennen, zegt hij, zijn de families waaruit die nieuwe ziekmakers ontstaan. ‘Daar kan je wel specifieke middelen tegen ontwikkelen. Als dan een nieuw familielid, een variant opstaat, ligt een therapie klaar. Als je de eerste patiënten in Wuhan had kunnen behandelen met antivirale middelen, hadden ze minder virus uitgescheiden. Als je ook de hulpverleners met een specifieke virusremmer behandelt, zodat ze niet ziek worden, kan je een uitbraak beter indijken. Je moet er alleen een pilletje voor innemen.’

Je moet af en toe in de modder staan om te weten wat leven is.

Zo kan je een cordon sanitaire opwerpen, een schutkring van mensen in de directe omgeving van een infectie. ‘Met een combinatie van antivirale middelen en snelle tests was deze uitbraak mogelijk niet uitgegroeid tot een pandemie. We kunnen met onze gsm foto’s naar Australië sturen, maar we testen nog op een bijna ambachtelijke manier. Dit kon een pandemie worden omdat veel tijd is verloren. We wisten dat lelijke infecties op ons af zouden komen, toch waren we niet klaar. Zo’n middel als Remdesivir, dat nu aan Covid-19-patiënten wordt gegeven, is ontwikkeld voor een andere aandoening. Specifiek ontwikkelde virusremmers kunnen tot honderdduizend keer krachtiger zijn.’

We spreken over de lange winter en de constante dreiging van nieuwe virusopstoten, die als een loden deken over het land hangt. Ook Neyts is coronamoe. ‘Letterlijk en figuurlijk. Er zijn zoveel andere interessante dingen te doen. Ik heb in juli één dag geen mails gelezen, toen ik mijn ouders aan zee heb bezocht. Tijdens een weekje vakantie in de Champagnestreek heb ik vijf uur per dag achter mijn computer gezeten. Ik stond op als de anderen nog sliepen en werkte als zij ’s avonds een boek lazen. Anders krijg je het niet gedaan. Ik wil het ook allemaal weten.’