Mark van Baal, luis in de pels van de oliemajors: 'Veel beleggers zitten vast in hun comfortzone'

Na zijn ingenieursstudies werkte hij lang voor een groot industrieel bedrijf. Vandaag is hij een activist en verplicht hij olieconcerns als Shell en BP te vergroenen. Ontbijt met De Tijd.

Mark van Baal (55) laat ons binnen in de nog donkere thuisbasis van zijn beleggerscollectief Follow This, op de tweede verdieping van een kantoorgebouw op een ietwat afgelegen industrieterrein vlak bij Schiphol in Amsterdam. Het is 9 uur en hij is de enige van de zeven ngo-medewerkers die al aanwezig is.

Omdat hij zo vroeg naar kantoor is gefietst, heeft hij al gegeten. 'Maar ik heb voor jou wel iets bij', zegt hij met verontschuldigende blik. In zijn kantoor graait hij uit zijn tas een half brood in een plastic zak en uit de gemeenschappelijke koelkast haalt hij enkele doosjes met spreads. 'Nou, dit is wel erg Nederlands', grapt de fotografe, zelf nochtans ook een Amsterdamse. We bedanken vriendelijk en houden het bij een koffie aan een brede houten tafel in de refter.

Advertentie

Ontbijt met De Tijd Amsterdam, 9 uur, in het kantoor van Follow This. Met Mark van Baal praten we over zijn activisme en het klimaat. En over valse dilemma's.

Van Baal is de oprichter en CEO van Follow This, dat bedrijven probeert te dwingen een groene koers te varen door erin te participeren en door klimaatresoluties in te dienen op algemene vergaderingen. Het collectief, dat sinds 2015 bestaat en intussen ruim tienduizend beleggers vertegenwoordigt, heeft aandelen in grote oliebedrijven als Shell, BP en Chevron.

Terwijl hun resoluties vroeger vrijwel altijd unaniem werden weggestemd, winnen Van Baal en co. stilaan medestanders. Tot groeiende ergernis van de oliemajors: Exxon Mobil opende een omstreden rechtszaak tegen Follow This en het activistische beleggerscollectief Arjuna Capital. 'Dat zo'n mastodont een rechtszaak tegen een kleine Amsterdamse ngo begint, is overkill. Maar het bewijst hoe effectief onze klimaatresolutie is. Het heeft ons ook veel wereldwijde aandacht opgeleverd. Plots kende iedereen ons', zegt Van Baal glimlachend.

'Maar goed, prettig is het niet', vervolgt hij ernstig. 'Hun doel is natuurlijk ons op kosten te jagen. Wij hebben niet de middelen noch de tijd om een juridische strijd aan te gaan tegen het grootste oliebedrijf ter wereld. Al hebben veel prominente advocatenkantoren voorgesteld ons pro bono te verdedigen.' Desondanks heeft Follow This zijn resolutie bij Exxon Mobil ingetrokken. 'We focussen liever op andere bedrijven en hopen dat Exxon Mobil op termijn volgt.'

Eindigen zoals Kodak

We treffen Van Baal net voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell, waar hij voor de achtste keer zijn klimaatresolutie zal indienen. In 2021 schaarde een op de drie aandeelhouders zich achter de dwingende eis om sneller af te kicken van olie en gas. Alleen zo kunnen we volgens Van Baal de klimaatdoelen van Parijs halen, die zijn opgesteld om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden te houden.

Maar sinds de energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne lijkt het momentum van de klimaatactivisten gekeerd. 'De pr-teams van de olie- en gasbedrijven hebben de aandeelhouders ervan kunnen overtuigen dat ze een keuze moeten maken: energiezekerheid en winst of het klimaat. Dat is nochtans een vals dilemma. Olie en gas zijn eindig, terwijl de technologische ontwikkelingen in groene energie steeds sneller verbeteren. Weigeren de bedrijven te innoveren, dan eindigen ze zoals ­Kodak en verdwijnen ze.'

Toch steunde afgelopen dinsdag slechts 18,6 procent van de Shell-aandeelhouders Van Baals klimaatresolutie, terwijl Follow This de voorbije twee jaar 20 procent haalde. 'We hadden inderdaad op meer gehoopt', zegt een teleurgestelde Van Baal als we hem na afloop nog even opbellen. De eigen klimaatresolutie van Shell kreeg 78,2 procent van de aandeelhouders achter zich.

Schermvullende weergave

Het verdict is hard. 'Een overweldigende afwijzing', schreef het persagentschap Reuters. 'Een setback', vond Bloomberg. 'Ik ben blij dat de Follow This-resolutie een nog lager aandeel van de stemmen heeft gekregen vergeleken met voorgaande jaren. Dat is een teken van groeiend vertrouwen in ons vermogen om de energietransitie te navigeren', zei Shell-topman Wael Sawan tegen verslaggevers.

Maar Van Baal laat zich niet van zijn stuk brengen. 'Sawan vergeet dat een vijfde van de aandeelhouders ons wél steunt. In een wereld waarin besturen meestal het vertrouwen van 99,9 procent van de aandeelhouders krijgen, is dat enorm. Er heeft trouwens ook 22 procent tegen Sawans klimaatresolutie gestemd.' Maar het kan en moet beter, beseft hij. 'In juni komen we met het team, de werknemers en de vele vrijwilligers, samen om te kijken hoe we nog meer beleggers kunnen overtuigen.'

Sympathiek initiatief

Van Baal, met grijze krulletjes en veel lachrimpels rond de ogen, lijkt dat overtuigen nochtans al goed in de vingers te hebben. Hij brengt zijn verhaal snel en nuchter en maakt een zachtaardige, maar vastberaden indruk.

'In het begin werd Follow This vaak weggezet als 'een sympathiek initiatief. Dat was frustrerend', zegt hij. 'Maar mettertijd draaiden veel pensioen- en investeringsfondsen bij en namen ze hun verantwoordelijkheid als aandeelhouders. Ze hebben begrepen dat de klimaatverandering de wereldeconomie, en dus hun beleggingen, hard kan raken. De kortetermijnwinst woog niet meer op tegen de schade op de lange termijn.'

Ik heb veel aardige en slimme mensen naar bedrijven als Shell zien vertrekken. Alleen zij hebben the brains and the billions in huis om de energiecrisis op te lossen. Mark van Baal CEO Follow This

Begin dit jaar kon Van Baal 27 institutionele beleggers, zoals verzekeraars en fondsen, rond zich verzamelen, samen goed voor 4.000 miljard euro beheerd vermogen. Ze steunen zijn klimaatresolutie niet alleen, ze dienen ze ook mee in. Onder hen zijn het Belgische Degroof Petercam en het Franse Amundi.

Begrijpt hij beleggers die hem niet volgen? 'Moeilijk. Ze zitten, net als de bestuurders, vast in hun comfortzone. Dat het Noorse fonds NBIM (de tweede grootste aandeelhouder van Shell en het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld, red.) weigert ons te steunen, kan ik moeilijk bevatten.'

Van Baal gaat ook geregeld met de top van de oliebedrijven om de tafel zitten. 'Ik ken het soort mensen', zegt hij. 'Ik heb zelf ingenieursstudies gedaan aan de Technische Universiteit Delft en heb veel hartstikke aardige en slimme mensen naar bedrijven als Shell zien vertrekken. Alleen zij hebben the brains and the billions (intussen Van Baals catchphrase, red.) in huis om de energiecrisis op te lossen.'

'Daarom zegt onze klimaatresolutie ook niet hóé bedrijven hun emissies omlaag moeten krijgen. Dat kunnen ze zelf. Het klopt ook niet dat wij hun waarde en winst willen zien opdrogen, integendeel. Ze hebben die nodig om te investeren, in duurzame energie welteverstaan. Maar de zoektocht naar en de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden - investeringen die pas binnen 10 tot 15 jaar rendabel afgeschreven zullen zijn - moet onmiddellijk stoppen. In plaats daarvan moet in hernieuwbare energie worden geïnvesteerd.'

Is dit het nu?

Hoe werd de ingenieur een klimaatactivist? Van Baal glimlacht. 'Ik had een leuke en goedbetaalde job als salesmanager bij een groot Amerikaans bedrijf dat koelmachines voor containers verkocht. Ik vloog de wereld rond om langs te gaan bij alle grote rederijen. Maar toen ik dertig werd, overviel me het bekende is-dit-het-nu-gevoel. Vaak negeren mensen die vraag, omdat ze nu eenmaal veel verdienen. Maar na het zien van 'An Inconvenient Truth', de film van Al Gore, wist ik zeker dat ik iets nuttigers en creatievers wilde doen met mijn leven. Gelukkig hadden mijn vrouw en ik genoeg spaargeld en al vroeg een huis in Amsterdam gekocht, dus was het mogelijk een tijd van één salaris te leven.'

Na het zien van 'An Inconvenient Truth', de film van Al Gore, wist ik zeker dat ik iets nuttigers en creatievers wilde doen met mijn leven. Mark van Baal CEO Follow This

Zo maakte Van Baal op zijn 36ste de switch van zakenman naar freelance klimaatjournalist, onder meer voor Het Financieele Dagblad en Technisch Weekblad. 'Tien jaar lang schreef ik dat Shell genoeg talent in huis had om de groene transitie in goede banen te leiden. Ik publiceerde zelfs berekeningen dat het perfect mogelijk was de transitie naar hernieuwbare energie op korte termijn door te voeren. Maar er veranderde weinig. Misschien ben ik te laat begonnen, of misschien was ik gewoon niet de beste journalist. (lacht)'

Van Baal miste een hefboom, iets om die majors echt tot verandering te dwingen. 'Bedrijven als Shell en Total zijn machtiger dan de meeste overheden. De enigen aan wie ze rekenschap afleggen, zijn hun aandeelhouders, hun eigenaars.' Dus besloot Van Baal het opnieuw over een andere boeg te gooien en richtte hij Follow This op.

Hoe kijkt hij naar mensen die oproepen om te desinvesteren? 'Ze hebben hetzelfde doel, maar een andere strategie. Ze hebben de verdienste dat ze de verantwoordelijkheid van aandeelhouders zichtbaar maken, maar dat mag er niet toe leiden dat kritische beleggers vertrekken.' En het extreme klimaatactivisme à la Extinction Rebellion? 'Niet mijn stijl. Ik vind het wel dapper dat ze het risico lopen om in de cel te belanden. Daar zou ik het geen uur uithouden.