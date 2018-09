Rudi Vranckx: ‘Ik ben een emotionele oude aap geworden'

Hij kreeg als eerste Belg de Carnegie Wateler Vredesprijs. En in een boek blikt de oorlogscorrespondent terug op veel internationale conflicten. Ontbijt met De Tijd.

Als bij ‘Mijn kleine oorlog’, zijn boek over ‘dertig jaar aan het front’, een soundtrack zou moeten, kiest Rudi Vranckx ‘Born to Run’ van Bruce Springsteen. En dit zinnetje: ‘We gotta get out while we’re young, ’cause tramps like us, baby we were born to run.’

58 jaar young is deze ‘landloper’ en toch ontbijten we in de stad die hij nooit verliet. Waar we kaas kopen in dezelfde winkel en soms in hetzelfde boekencafé staan. Zo klein is Leuven. En toch kom je Vranckx liever niet te vaak tegen. Wie toont ons anders de gruwel in Syrië, Irak of Congo?

Hij drinkt een eerste cappuccino, met melkschuim in hartjesvorm. ‘In Todi (in Italië, zijn andere ‘thuis’, red.) tekenen ze er telkens iets anders in. Soms een theepotje, of een boom’, zegt hij. Waarom dan niet ontbijten in Umbrië? Hij glimlacht. ‘Misschien is het lokaal chauvinisme. Ik voel me verbonden met hier en Leuven heeft voor mij de juiste maat. Zoals Todi. Ik hoef niet elke week geprikkeld te worden door een nieuwe voorstelling. En mijn leven is van Leuven doordesemd. Als ik het Iers college passeer, denk ik aan mijn grootmoeder die er poetste. In de Vital Decosterstraat denk ik aan mijn moeder die in de Innovation werkte en die we aan dat metalen zijdeurtje opwachtten. De stad hangt samen met herinneringen aan de mensen.’

Waar we zitten, wordt koffie gebrand. De tafeltjes buiten hebben namen: Kenia, Rwanda, Panama, Colombia, China. Landen waar koffie wordt geproduceerd, maar ook zijn werkterrein. Dat tonen de verhalen in het 432 pagina’s dikke nieuwe boek, vol conflicten en pijn, over ‘kleine mens zijn’ in plaatsen als Deir ez-Zor, Raqqa, Timisoara, Lahore en Goma.

‘Toen ik twaalf was, wilde ik ruimtevaarder, ontdekkingsreiziger of schoenmaker worden. Dat laatste kwam door de meester van het vijfde, die een pleidooi had gehouden voor eerlijke beroepen. (glimlacht) Die twee eerste? Ik was gefascineerd door het onbekende. Uiteindelijk studeerde ik geschiedenis en schreef een thesis over het Marshallplan. Toen had mijn leven een andere wending kunnen nemen. Ik diende een aanvraag in voor een beurs voor een doctoraatsstudie in Fiesole, bij Firenze. Maar de jury vond mijn motivatie niet groot genoeg. Dat was een les: je moet jezelf kunnen verkopen. Dat leerde ik pas later.’

Van de Carnegie Wateler Vredesprijs had hij nog nooit gehoord. ‘Ik miste ’m bijna, ik doe mijn post amper open. Gelukkig belden ze nog eens met de vraag of ik hem wilde aanvaarden.’ Toen hij ging googelen, zag hij op de erelijst sinds 1931 onder meer Jean Monnet, Unicef, Dag Hammarskjöld, Henry Kissinger en Lakhdar Brahimi. ‘Een bankier (Johan Wateler, ook verzetsstrijder in de Eerste Wereldoorlog, red.) die al zijn geld naliet voor een vredesprijs, veel nobeler bestaat toch niet? Meteen kreeg ik wel stress omdat een speech van tien minuten werd verwacht. Ga je dan platitudes verkondigen of probeer je toch een statement te maken?’

Moreel kompas

Alleen al voor de 2.000 journalisten die de voorbije dertig jaar het leven lieten, vond Vranckx dat hij de prijs moest aanvaarden. ‘Ik kan niet anders dan daaraan denken. Maar tegelijk wil ik de vraag stellen: wat is nog de waarheid en wat niet? En dan gaat het niet alleen over fake news, maar ook over populisme. De vraag: wat is goed en wat is kwaad? Wat is het juiste moreel kompas?’

Het is letterlijk de slotzin van zijn boek: ‘Dat is mijn kleine oorlog, de zoektocht naar mijn moreel kompas.’ Waarmee hij dertig jaar reizen besluit, en een verhaal dat 385 bladzijden eerder deze tussentijdse bedenking gaf: ‘Maar wie de buik van een wild beest voedt met testosterontweets, krijgt het later nooit meer in zijn kooi.’

Eén zaak leert de geschiedenis ons: populisme, of het nu rechts of links is, eindigt nooit goed. Het zijn simpele remedies voor complexe kwesties. Ik heb het ook zo gehad met de toon en het klimaat in onze samenleving. Ze beschouwen je als een exoot omdat je naar de oorlog gaat, maar met die aanslagen kwam alles dichterbij en nu is er meer aan de hand. Alle mogelijke instellingen die het weefsel van onze maatschappij uitmaken, worden steeds harder aangepakt. Sartre, met wie ik verder weinig heb, zei wel ooit: ‘Alles wat je zegt, elk woord en elke gedachte heeft een betekenis. En ook niets zeggen, heeft een betekenis.’’

Als ik cynisch was geworden, had ik moeten stoppen.

Het maakt Vranckx boos en ongerust hoe het debat verziekt. ‘Als je ziet wat de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini produceert, daar word ik misselijk van. Als je mensen op zee redt, ben je dus een mensensmokkelaar? Dat is het mechanisme van de oorlog. Van mensen wordt gezicht en stem afgenomen en er blijven enkel labels. Mijn job is het om mijn hoofd niet in het zand te steken en die mensen een gezicht en een stem te blijven geven.’

Natuurlijk ziet hij ook wat hier gebeurt. En ja, er zijn problemen. ‘Maar kunnen we volwassen discussiëren, met respect voor mensen? Elk standpunt heeft zijn recht, al heb ik het dan niet over wat Schild en Vrienden uitkraamt. Dat zijn spiegelbeelden van de jihadi-extremisten. Maar als we verder niet meer op een redelijke manier kunnen praten, dan moet wie angst zaait, goed weten welke verantwoordelijkheid hij draagt. Want zomaar kom je in Rwanda, Joegoslavië of bij de Rohingya in Myanmar terecht. Dat moet een les zijn voor iedereen die macht heeft.’

Eén keer nodigde een Belgische minister van Buitenlandse Zaken hem uit om hem bij te praten over de situatie van de Koerden in Oost-Turkije. ‘Dat was Willy Claes, in de jaren negentig. Ik was nog een snotneus.’ Nadien? ‘Nooit meer. Alleen... Misschien ontbloot ik de kroon, maar goed, hij was toen nog geen koning. Een jaar of zeven geleden werd ik door prins Filip op het paleis gevraagd voor een overview over het Midden-Oosten. Met hem alleen, dat duurde een uur, en prins was zeer geïnteresseerd en goed geïnformeerd.’

Emotionele oude aap

Hij bestelt een tweede cappuccino. Meer dan namen tellen mensen. ‘Dat ik Arafat interviewde, weten mensen nog. En als ik Osama bin Laden had geïnterviewd, dan ook. Maar mij gaat het om de mensen.’ Zijn boek staat vol namen: Zeyada, Nasser al-Bahri, Yigal Amir, Hakam, Daniel Pearl, Merajudin. We schrijven ze lukraak op. Hij vertelt wat de oorlog met die mensen doet. Maar wat heeft de oorlog gedaan met Vranckx? In een zinnetje over zichzelf: ‘Na dertig jaar ben ik niet cynisch geworden, integendeel, emotioneler.’

Hij lacht wat verlegen. ‘Misschien is dat mijn milde vorm van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Als ik cynisch was geworden, moest ik stoppen. Pas op, vanmorgen in de douche heb ik me afgevraagd of ik dit zou kunnen opgeven en stoppen?’ Het antwoord is nee. En ja. ‘Ik ben een emotionele oude aap geworden.’

In zijn cappuccino roert hij om de vraag heen. Opnieuw: wat met Rudi Vranckx zelf? Is er soms nazorg nodig? ‘Als je die vraagt, is die er. Maar ik denk nog altijd dat ik ze niet nodig heb. Ik schrijf het van me af in columns, in de brief aan mijn moeder die in het boek staat. Dat kan therapeutisch werken.'

Nachtmerries

‘Maar er waren momenten dat ik nachtmerries had. De horrorjaren in Irak deden me onrustig slapen. Ter plaatse had ik dat niet. Maar thuis, als dat in mijn systeem verwerkt was, wel. Dan kon ik roepend wakker worden. Wat ik dan zag, weet ik niet. Het gevoel wel: bedreiging. Maar het is van toen geleden. Wat vreemd is: na Mosul en de waanzin van die lijken in kelders, onder rolstoelen en tussen hun speelgoed, had het gekund. Dat is niet gebeurd.’

Liet hij daarom het woord mild vallen? ‘Een van de symptomen van PTSS is dat je je opgejaagd voelt. En dan moet je toch opletten dat je niet opvliegend wordt. Want wat is je eigen ongeduld? Wat je meemaakte, mag geen excuus zijn: ‘Ocharme, die jongen heeft wel iets meegemaakt.’

Vranckx draagt de mensen mee. Die over wie hij schreef en die met wie hij werkte. Zijn team. Maar ook zijn fixers. ‘Enkelen heb ik kunnen helpen, ze hebben zelfs een schuiloord in ons land gekregen.’

Been there, done that

‘De laatste twintig jaar kwam ik steeds in dezelfde regio, en naast Leuven zitten plekken als Erbil en Jeruzalem, constant in mijn hoofd. Jassim, een vriend in Bagdad, werd vermoord. Ibrahim, mijn tolk, werd nadien ook bedreigd. Op een dag vond hij het hoofd van de neef van zijn vrouw in een zak voor zijn deur, en in een envelop twee kogels. Via Damascus hebben we hem in België gekregen. Ibrahim kreeg een job als zaalwachter in het Afrikamuseum van Tervuren, maar woont nu in Australië omdat zijn zoon er werkt en zijn dochter er kan studeren. Zouher, mijn tolk in Gaza, is al politiek vluchteling erkend en werkt bij ons op de redactie. En Mahmoud, met wie ik in Egypte werkte, kon vluchten. Hij werkte ook voor Al-Jazeera, maar die grote stations laten die mensen vallen als ze niet meer nodig zijn.’

Is hij nu een activist? Hij denkt van niet. ‘Ik kwam er het dichtst bij door die muziekinstrumenten voor Mosul te verzamelen. Verder toon ik, meer kan ik niet doen.’

Zoals alle ploegen uit de Champions League heb ik ook al rotslechte matchen gespeeld.

Dat hij dat al dertig jaar doet, maakt het opvallend. Vandaar die prijs. En deze vraag: speelt hij in zijn vak in de Champions’ League? Vranckx roert in zijn laatste cappuccino. ‘Om mijn moeder te plezieren zal ik één keer blazen en eerlijk antwoorden: ik denk het wel. Hoe we het aanpakken, vanuit een klein land en met een klein budget, maakt het uniek. Je kan bijdragen maken voor het journaal en na twintig jaar denk je: been there, done that. Maar ik mocht dieper gaan en rondzwerven. Dus ja. (vlug) Maar zoals alle ploegen in de Champions League heb ik ook al rotslechte matchen gespeeld.’