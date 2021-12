Sara Leemans: ‘Ik wil ontsnappen aan de harde realiteit’...

Ze dacht dat ze met grappen geen geld kon verdienen. Maar sinds haar satirische stukjes op sociale media viraal gingen, doet ze het toch. Ontbijt met De Tijd.

Ook al is er een bakker op vijf minuten van haar appartement, Sara Leemans (31) zet er zelden een voet binnen. ‘Ik ontbijt het liefst in bed, met van die zelf afgebakken broodjes.’

Omdat ze zo’n tafereel ongemakkelijk vindt voor een interview, stellen we voor iets mee te brengen. ‘Twee pistolets graag.’ In ruil belooft ze een gedekte tafel, en bovenal koffie. ‘Verwacht niets speciaals. Het is gewone Nespresso’, voegt ze er fijntjes aan toe. Dat doet ze niet zomaar. Op de Instagram-pagina @dansaertvlamingen, waarvan ze de bedenker is, lacht ze vaak met koffiesnobs. Die drinken cortado’s, flat whites en iced macchiato’s. Allesbehalve gewone koffie dus.

Ontbijt met De Tijd Berchem, 9.30 uur, in de eetkamer van Sara Leemans. Met de comédienne praten we over lachen met privileges, mensenangst en een nieuwe fictiereeks.

Initieel deelde Leemans haar grappen, die ze tijdens een ietwat saaie 9-to-5-job bedacht, alleen met haar Facebook-vrienden. Tot ze met een Instagram-pagina kwam, die in de eerste lockdown viraal ging. Vandaag volgen meer dan 46.000 mensen hoe ze de spot drijft met zowat elk cliché van de 20- tot 30-jarige middenklasser: hun Scandinavische interieurs, hun verzuchtingen over marmeren keukenbladen, hun zoektochten naar de beste maaltijdboxleverancier. Maar ook babyboomers moeten het ontgelden, met hun tenenkrommende opmerkingen over de tuin van de buren of de ‘Hollanders’ in het vakantieresort.

@dansaertvlamingen gaat niet alleen over wie in de Brusselse Dansaertwijk woont, maar evengoed over mensen in het Gentse Dok Noord, het Antwerpse Zurenborg of de gemiddelde Vlaamse centrumstad. ‘De gemeenschappelijke noemer is: het gaat over mensen die zichzelf ontzettend serieus nemen’, zegt Leemans, terwijl ze haar netjes gekrulde lange haar goed legt. ‘Neem een Green Egg-barbecue of een Marcel Breuer-stoel. Dat is leuk om naar te kijken in een magazine. Maar eerlijk: hoeveel mensen kunnen zich zulke spullen veroorloven? Het lijkt alsof ze niet inzien hoe geprivilegieerd ze zijn en welke onrealistische verwachtingen ze bij anderen scheppen.’

Ook zij heeft zich wel eens aan zulke idealen gespiegeld. En gedacht: is er iets mis met mij? ‘Maar in plaats van daar rouwig om te zijn vond ik het interessanter dat beeld te doorprikken.’ Dat levert haar veel fijne reacties op. Geen boze. ‘Dé Dansaertvlaming bestaat natuurlijk niet. Het is een concept. Ik gooi enkele kenmerken op een hoop en maak het groter dan het is. Sommigen zullen zich erin herkennen, maar niemand is al die dingen tegelijk. Dat hoop ik toch.’

De inspiratie haalt Leemans op straat, in cafés en in restaurants. ‘Dan zie ik iemand met een speciale bril of hoor ik een gesprek. En dan begin ik te fantaseren.’

Leemans liet de hoofdstad enkele jaren geleden achter zich en kocht een veel betaalbaarder appartement langs een drukke steenweg in Berchem. Dure interieurstukken staan er niet. Haar lievelingsplek is een fluwelen donkergroene fauteuil van IKEA. De grote inox keukenrobot komt van een tombola. Aan de muren hangen abstracte zwart-blauwe werken. Een uit de hand gelopen grap. ‘Toen een vriend en ik de prijzen van minimalistische kunst zagen, dachten we: ‘Dat is veel voor iets dat we zelf kunnen maken met spullen van de Action.’ Vervolgens voegden ze de daad bij het woord. ‘Ik vind het eindresultaat best mooi.’

Leemans leeft niet van haar Instagramposts. Ze is geen influencer. Wel werkt ze al langer als redacteur voor productiehuizen. Sinds het succes van @dansaertvlamingen komt de ene na de andere opdracht binnen. Ze schrijft mee aan het satirische nieuwsprogramma ‘De Ideale Wereld’, ze vergroot dagdagelijkse situaties van haar en haar vriendinnen uit in Nina, en ze lacht met kantoorpraat in De Tijd. ‘Die opsomming doet bij momenten nogal onwezenlijk aan. Ik heb nooit gedacht dat ik van grappen verzinnen mijn job zou kunnen maken.’

Leemans groeide op in Relegem, een dorp bij Asse. Haar ouders - die voor hun pensioen bij de watermaatschappij en in de zorg werkten - wonen er nog altijd. Leemans is het jongste kind, een nakomertje. Haar broer en zussen zijn vijftien tot twintig jaar ouder. ‘Als kind was ik veel in mijn eentje. Omdat de anderen uit huis waren. Maar ook omdat ik niet altijd kon meepraten. Thuis ging het vaak over niet zo kindvriendelijke onderwerpen als het Vlaams Blok of de Agusta-affaire.’

Boeken en films boden de perfecte afleiding. Dat doen ze vandaag nog. Haar romans passen niet meer in het rek en ze is geabonneerd op elke denkbare streamingdienst. ‘Ik kan niet zonder fictie. Het is mijn manier om te ontsnappen aan de harde realiteit.’ Ze wijst naar het dagdagelijkse nieuws, met zijn coronamaatregelen, klimaatproblemen en migratiestromen. Het houdt haar ’s nachts wakker. ‘Eerlijk? Ik betwijfel of het ooit allemaal goed komt met deze wereld. Ik sta er iets te vaak bij stil. Dat ik grappige mensjes en verhalen mag verzinnen helpt om een en ander te relativeren.’

Humor blijft toch de beste manier om gevestigde machten naar beneden te halen en te wijzen op wat er verkeerd loopt Sara Leemans

Tegelijk hoopt ze dat haar sketches meer doen dan anderen amusement brengen. ‘Humor blijft de beste manier om gevestigde machten naar beneden te halen en te wijzen op wat verkeerd loopt.’ Net daarom is ze zo blij dat ze via ‘De Ideale Wereld’ naar de Wetstraat mag. ‘Inhoudelijk is het misschien niet het meest diepgaande werk, maar een of andere belachelijke reactie ontlokken bij een politicus, daar krijg ik meteen veel reactie op. Mensen vinden dat leuk.’

Naar welke comedians kijkt ze op? ‘Naar degenen die de kleine kantjes van mensen observeren en onderuithalen’, zegt ze met haar mond vol. Op tafel staan verschillende soorten hummus, een avocado en tomaat. Maar ze raakt alleen de plattekaas aan.

Een van de grappigste Belgen is volgens haar Alex Agnew. Ze is gek van de stemmetjes die hij maakt. Op haar favorietenlijst staan voorts veel Amerikanen, onder wie Tom Segura. Aarzelend noemt ze ook Louis C.K., de man die van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beticht. ‘Het is misschien niet zo politiek correct hem te vermelden, maar hij blijft grappig.’

De vraag of je met alles en iedereen moet kunnen lachen, probeert Leemans te ontwijken. ‘Ik vind het lastig uitspraken te doen over woke zijn. Want wie ben ik? Wat doet mijn mening ertoe?’ Zelf neemt ze zich voor minder gefortuneerden niet te ridiculiseren. ‘Ik heb geen probleem met komieken die daar anders over denken. Maar zelf blijf ik liever voorzichtig. Shoot up is mijn uitgangspunt. Ik lach alleen met mensen die het beter hebben dan ik. Het omgekeerde, lachen met wie onder mij staat, voelt niet juist.’

Ik lach alleen met mensen die het beter hebben dan ik. Het omgekeerde voelt niet juist. Sara Leemans

Als de tweede en laatste kop koffie bijna op is, blikken we even vooruit. Ze wil een eigen comedyreeks realiseren, zo blijkt. En die komt dichtbij. ‘De try-outshoots zijn gepland. Ik mag er nog niet veel over kwijt.’ Ze laat in het midden of het voor een tv-zender of een streamingdienst is.

Wat Leemans niet heeft, zijn ambities om op een podium te staan. ‘Mensen maken me doodsbang’, bekent ze. ‘Van nature ben ik heel introvert. Ik ben graag in mijn eentje thuis.’ Verrassend voor iemand die meerdere keren per week op tv te zien is en 46.000 mensen met zelfgemaakte filmpjes bestookt. ‘Van een camera ben ik niet bang. Het probleem zit vooral bij echte, tastbare mensen. De directe interactie met een volle zaal zou ik niet aankunnen. Te kwetsbaar. Wat als werkelijk niemand je grappig vindt?’