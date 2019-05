Serge Litvine, de onbekende eigenaar van zeven Brusselse Michelinsterren

Niemand kent hem, maar zijn acht Brusselse toprestaurants hebben namen als een klok en tellen zeven Michelinsterren. Ontbijt met De Tijd.

Je hebt mensen die oldtimers of oude wijnen verzamelen. En dan heb je Serge Litvine. De 64-jarige Franstalige Brusselaar heeft een wel heel bijzondere collectie: hij verzamelt exclusieve Brusselse restaurants.

Acht heeft hij er, goed voor zeven Michelinsterren. ‘Ik begon eind 2010 met de overname van La Villa Lorraine (het iconische restaurant aan het Ter Kamerenbos, red.)’, somt Litvine op. ‘Later volgden onder meer La Villa in the Sky, La Villa Emily en Sea Grill (het tweesterrenrestaurant van Yves Mattagne, waarvan Litvine voor de helft eigenaar is, red.). Eind vorig jaar nam ik het Italiaanse restaurant Da Mimmo over, dat een ster heeft.’ In september opent Litvine ook nog eens zijn vierde luxetraiteur.

Hoewel hij het liefst onder de radar blijft, zwaait de horecamagnaat voor één keer de deur open van zijn hagelwitte villa, aan de sjieke Brusselse zuidrand. Door de lage ramen van de eetkamer doemt het Zoniënwoud op.

De Belg is gewend om slecht industrieel brood te eten. Dat heeft totaal geen smaak.

Het is 9 uur, maar Litvine is al een paar uur wakker. ‘Ik slaap gemiddeld drie à vier uur’, zucht hij. ‘Al ruim 20 jaar, sinds een van mijn kinderen een ongeluk gehad heeft. Meer wil ik daar niet over kwijt. Alleen dat ik sindsdien altijd alert ben en dus zeer licht slaap. Ik leerde ermee leven. Ik neem eerst de kranten door of kijk wat televisie en ontbijt rond 7 uur. (lacht) Voor mij is dit dus bijna een brunch.’

Wafels

Op de rijkelijk gedekte tafel staan artisanale confituur, hazelnootpasta en een schaal koffiekoeken. Op een ongesneden brood rust een witte serviette van katoen. ‘Kijk eens hoe krokant dit is’, zegt Litvine terwijl hij in een stuk stokbrood knijpt. ‘Zo hoort stokbrood te zijn. Ik koop alles bij mijn artisanale bakker in Ukkel. (ferm) Maar de Belg is gewend om slecht industrieel brood te eten. Dat heeft totaal geen smaak en moet je al na een dag of twee in de vuilbak kieperen. Terwijl je een traditioneel, artisanaal brood makkelijk vijf à zes dagen kan bewaren.’

Litvine neemt geen blad voor de mond, maar hij heeft dan ook recht van spreken. Als oud-topindustrieel kent hij de voedingsindustrie als geen ander omdat hij zijn fortuin vergaarde met industriële wafels en bakkerijproducten. In 1989 kocht Litvine de Belgische industriële wafelbakker Milcamps, die fors groeide door een rist overnames. ‘In onze fabrieken rolden per uur ook 3.000 à 4.000 croissants en koffiekoekenvan de band, voor supermarktketens als Carrefour, Aldi en Delhaize.’

In 2007 verkocht Litvine Milcamps aan het Franse Jacquet, drie jaar later legde hij met La Villa Lorraine de eerste steen van zijn gastronomische imperium. ‘Ik droomde er als twintiger al van om ooit een toprestaurant te hebben’, zegt hij. ‘La Villa Lorraine was de perfecte zaak. Mijn ouders vierden er als kind vaak verjaardagen en ik ging er in het weekend met mijn grootmoeder eten.’

‘Maar toen ik er op uitnodiging terugkwam in 2010, waren alle Michelinsterren afgepakt (In de jaren zeventig was La Villa Lorraine het eerste driesterrenrestaurant buiten Frankrijk, red.). Zelfs het tapijt was tot op de draad versleten. Het eten viel enorm tegen. De overname kostte me veel overredingskracht, omdat de eigenaar het eerst niet van de hand wilde doen. De voorbije jaren heb ik er miljoenen in geïnvesteerd.’

Russische revolutie

Litvine erkent dat het hem niet aan geld ontbreekt in een niche die notoir is om haar lage rentabiliteit en hoge personeelskosten. ‘Ik besef dat ik geprivilegieerd ben. Al zie ik veel rijkere klanten en heb ik geen tweede woning of een grote boot. Globaal zijn mijn restaurants winstgevend. Maar voor het geld moet je niet in gastronomie investeren. Er is een overaanbod en de prijzen reflecteren onvoldoende de kosten. Waarom ik het tóch doe? Omdat het een passie is.’

Koken zit de Litvines in het bloed. ‘Ik kreeg de microbe via mijn grootvader, die in 1916 vanuit het Oekraïense Kiev naar België emigreerde, om mijningenieur te worden. Na de Russische revolutie wilden mijn overgrootouders dat hij in België bleef. Hij kookte met mijn vader Russische gerechten, zoals borsjt (een soep van rode bieten, red.), omdat hij die hier niet vond. Ik zette die traditie voort met mijn kinderen.’

Als amateur-kok staat Litvine dikwijls in zijn keuken. ‘Ik ben dol op de Italiaanse keuken’, zegt hij, terwijl Misty, de witte terrier van zijn kinderen, zijn zwarte schoenen met zilverkleurige gespen besnuffelt. ‘Ik hou van simpele, kwaliteitsvolle producten. Gisteren maakte ik nog een pasta met gamberi rossi (garnalen, red.), aubergines, cognac en witte wijn. Maar het is niet omdat je een hobbykok bent dat je chef-kok kan spelen in een toprestaurant. Je moet je beperkingen kennen.’

Ik zeg altijd rechtuit als ik iets niet goed vind. Ik geloof dat terechte kritiek je altijd beter maakt.

Daarom zweert Litvine bij een atypisch recept in de Belgische sterrengastronomie. Als eigenaar geeft hij jonge, doorgaans weinig ervaren chefs de kans om zich uitsluitend op het fornuis te concentreren. Om ze fris te houden, schuift hij af en toe met hen aan tafel bij de concurrentie.

‘Ik doe dat al eens met Alexandre Dionisio (de chef van La Villa in the Sky, red.). Soms zegt hij de chef dan dat het lekker is, terwijl hij mij bijvoorbeeld influistert dat hij het vlees te gaar vindt. Ik begrijp dat niet. Ik zeg altijd rechtuit als ik iets niet goed vind. Met pretentie heeft dat niks te maken. Ik geloof dat terechte kritiek je altijd beter maakt.’

Geen tierlantijntjes

Aan chefs met veel show heeft Litvine een hekel. ‘Ik hou niet van te veel tierlantijntjes’, benadrukt hij. ‘Helaas word ik dikwijls ontgoocheld door chefs die te veel willen demonstreren wat ze in hun mars hebben. Daarom probeer ik in Brussel nooit onder mijn naam te reserveren op restaurant, maar bijvoorbeeld onder die van mijn vrouw. Omdat de chef anders van alles klaarmaakt waar ik niet om gevraagd heb. Daar hou ik echt niet van. Ik wil als een gewone klant behandeld worden.’

Hoewel hij de restaurants aan elkaar reeg, ontkent Litvine dat er een masterplan achter zit. ‘De kansen kwamen aangewaaid. Ik investeer wel altijd in plekken met een ziel. La Villa Lorraine is eind 19de eeuw gebouwd. En bij La Villa in the Sky heb je vanop de 25ste verdieping een panoramisch zicht op Brussel.’

Als grote vis in de hoofdstedelijke gastronomie krijgt Litvine nog wekelijks telefoontjes. ‘Ik ben de vuilbak van het restaurantwezen’, lacht hij, nippend van zijn espresso. ‘Ik word gebeld door eigenaars die financiële problemen hebben of hun zaak willen overlaten. Had ik altijd ‘ja’ gezegd, dan was ik nu eigenaar van tientallen restaurants. Maar het is welletjes geweest. Ik zeg dat ook aan mijn kinderen, die vandaag de restaurants runnen. Ze hebben voorlopig meer dan genoeg werk.’

‘Zelf hou ik me nog bezig met de financiën en overnames. Mijn zoon Vladimir ontfermt zich over de keukens, mijn dochter Tatiana over de algemene leiding. Mijn jongste dochter Sasha studeert straks af aan de hotelschool van Lausanne.’

Perfectionistisch

Als we Litvine polsen of hij nog in de keukens van zijn restaurants komt, schiet hij in de lach. ‘Het is sterker dan mezelf, al hebben mijn kinderen me gevraagd om daar niet meer te komen. Ik heb één groot gebrek: ik ben veel te perfectionistisch. Daarom koesterde ik ook nooit de ambitie om chef-kok te worden.’

Ik ben de vuilbak van het restaurantwezen. Ik word gebeld door eigenaars die financiële problemen hebben.

Nu de opvolging verzekerd is, zit Litvine geregeld in Parijs, waar zijn zus woont. ‘En in Venetië. Ik ben verliefd op die stad. Ik kom er vijf, zes keer per jaar. Nooit in de weekends of de vakanties. In de kalme periodes geniet ik van de sereniteit en de tijdloze charme.’

‘Ik voel in Venetië geen greintje agressie. Je hebt geen last van claxonnerende auto’s, files of vervelende fietsers. En zelfs wanneer je denkt dat je de stad goed kent, ontdek je telkens nieuwe plekjes. Ik heb een tijdje gedroomd van een restaurant in Venetië. Maar dat bleek te duur en te ingewikkeld, omdat ik geen Italiaan ben.’

Moderne kunst

Naast gastronomie en Venetië heeft Litvine nog een grote passie: moderne kunst. Zijn huis oogt als een minimuseum vol originele topwerken. ‘Zie je die kleine tekening?’, wijst hij. ‘Dat is een Miró, die ik kocht op een veiling.’ In de aanpalende woonkamer herkennen we doeken van Vasarely en de Franse abstracte schilder Georges Mathieu.

‘Ik had het geluk dat laatste doek te kunnen erven van mijn vader, die net als ik een gepassioneerd verzamelaar was en me als kind meenam naar alle grote Italiaanse en Franse musea. (fier) De Litvines zijn een artistiek geslacht. Mijn grootvader groeide op in Rusland in een gegoed zakenmilieu, waar Frans de tweede taal was. Mijn moeder, die overleed op mijn zesde, was een pianiste.’