Vanessa Maes ‘Ik ben geen fervente F1-fan, dat moet ik eerlijk bekennen’

Ze moet straks op Francorchamps voor het eerst een F1-race achter gesloten deuren organiseren. Maar tegelijk slaagde ze erin een editie voor 2021 uit de brand te redden. Ontbijt met De Tijd

‘Gefrustreerd, maar ook opgelucht’, zo voelt Vanessa Maes (44) zich, de directrice van de Spa Grand Prix. We zitten aan een kantoortafel met koffie, croissants en chocoladekoeken, en kijken uit op het legendarische circuit van Francorchamps, waar volgende week zondag de Grote Prijs Formule 1 plaatsvindt. Het is 9 uur in de ochtend en het 7 kilometer lange parcours ligt er stil en verlaten bij. Langs het zwarte tarmac valt geen levende ziel te bekennen.

‘Normaal heb je hier een drukte van jewelste met allerlei medewerkers die de tijdelijke tribunes, tenten en kraampjes opzetten om de duizenden toeschouwers te ontvangen’, zegt ze. ‘Een zo ruim mogelijk publiek bereiken en van de grand prix een groot feest maken, dat is onze opdracht. Het doet pijn aan het hart om te zien hoe alles er nu zo leeg uitziet.’

Covid-19 is de spelbreker. Voor het eerst in de geschiedenis gaat dit jaar een race achter gesloten deuren door. Wie piloten zoals Lewis Hamilton en Max Verstappen de heuvels op wil zien scheuren naar legendarische bochten als Raidillon, Les Combes en Blanchimont moet dat doen voor het tv-scherm. De bolides razen dit jaar met 260 per uur voorbij lege tribunes.

En toch is de Luikse vrouw achter het Belgische F1-circus niet ontevreden. ‘Er is een grand prix’, zegt ze. ‘Die is niet geschrapt van de kalender, terwijl dat gevaar zeer reëel was. Veel landen hebben bij Liberty Media (de wereldwijde promotor en eigenaar van de F1, red.) aangeklopt om zo’n GP in handen te krijgen. Denk maar aan Portugal of aan Italië, dat nu twee grand prix-edities heeft. België heeft moeten tonen dat het een sterke en betrouwbare partner is.’

Om een wedstrijd van de F1- kalender te mogen organiseren, moeten in normale tijden forse bedragen neergeteld worden voor Formula One Management (FOM), dat de rechten op de F1-sport beheert. Daarbovenop komt dat veel inkomsten, bijvoorbeeld van de reclame langs het circuit, ook naar FOM vloeien. De omzet uit de ticketverkoop is dan weer voor de lokale organisator, wat niet te verwaarlozen is, want elk jaar komen er, gespreid over drie dagen, circa 250.000 racefanaten naar Francorchamps afgezakt.

Toch draait Spa Grand Prix elk jaar 6 tot 8 miljoen euro verlies, een bedrag dat het Waals Gewest bijpast. Dat verantwoordt die uitgave door de inkomsten uit verblijfstoerisme en horeca die in de wijde omgeving worden gegenereerd. Uit studies blijkt dat de economische impact van het evenement op de regio 30 miljoen euro bedraagt. 7 miljoen euro investeren om er

30 te verdienen, dat is een geslaagde economische operatie, zo wordt geredeneerd.

Corona trok een flinke streep door die rekening. ‘Er zijn dit jaar maximaal 3.000 personen op het circuit’, zegt Maes. ‘Twee derde zijn de leden van de teams, de rest zijn wedstrijdcommissarissen, veiligheidspersoneel, administratie, hulpdiensten en medische assistentie.’

In die context had het volgens haar geen zin aan de Waalse regering geld te vragen voor een F1-wedstrijd waarop geen publiek toegelaten is. ‘We moesten dus in de onderhandelingen met Liberty Media een economisch model vinden, waarbij ze akkoord gingen om naar hier te komen zonder dat wij daarvoor moesten betalen.’

Mijn Franse collega’s denken dat we buitenaardse wezens zijn omdat we met zo weinig een grand prix organiseren.

Dat is gelukt. Liberty Media was niet alleen bereid de F1-wedstrijd gratis in Spa te laten doorgaan, het neemt ook de organisatiekosten op zich. Vermoedelijk omdat Francorchamps door zijn legendarisch parcours een van de meest bekeken races van het seizoen is en 200 miljoen tv-kijkers veel belangrijker zijn dan betalende toeschouwers ter plekke. Liberty Media, dat het F1-circus vier jaar geleden voor meer dan 7 miljard euro overnam, sloot deze week een akkoord met de teams over de verdeling van de opbrengsten de komende vijf jaar. Het Amerikaanse mediabedrijf, eigenaar van de Belgische telecomspeler Telenet, moest in de lente nog 1,2 miljard euro in de F1 pompen om de coronacrisis te overleven.

‘De onderhandelingen met Liberty waren niet gemakkelijk, ik ben er nog altijd vermoeid van’, lacht Maes. ‘Dit waren geen gesprekken die in twee dagen rond waren.’ Het heeft haar bloed, zweet en tranen gekost om die trofee binnen te halen. ‘Vergeet niet, zelfs deze editie zonder publiek blijft een mondiale vitrine voor België, want de wedstrijd wordt overal op tv uitgezonden en op het internet verspreid.’

Tegelijk kon ze de toekomst van Francorchamps op korte termijn verzekeren. ‘We hebben de editie voor 2021 uit de brand kunnen redden. Ons contract is met een jaar verlengd.’ Ook dat was geen kinderspel, want wereldwijd werd gevochten om een plaatsje op de kalender. Volgens ingewijden is de Spa Grand Prix-dame, die eind 2018 haar vader André opvolgde aan het hoofd van de F1-organisatie, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. ‘Ik heb karakter, ik laat niet graag los en ik ben hyperrancuneus’, zei ze ooit over zichzelf in de Franstalige krant Le Soir.

‘U moet dat toch enigszins nuanceren’, zegt ze, terwijl ze haar tanden zet in een verse croissant. ‘Ja, ik heb een sterk karakter. Ja, ik wil dat het vooruitgaat, en dat is zowel een vloek als een zegen. Ik kan soms hard zijn, maar tegelijk ook heel rechtuit. Grijs bestaat niet bij mij. Maar ik moet er ook op toezien dat de rangen gesloten worden en dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Daarvoor moet je een luisterend oor hebben en respect voor iedereen. Elke schakel in de ketting heeft haar plaats. Elke persoon is belangrijk. Als er niemand is om het circuit te onderhouden, dan is er ook geen grand prix. Ik denk dat ik het talent heb om mensen te verbinden en te engageren voor het grote geheel.’

Tegelijk moet je snel kunnen schakelen, vindt ze. ‘Ik beschik over een kleine equipe, amper vijf voltijdse en vijftien tijdelijke medewerkers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld mijn Franse collega’s, die 100 personeelsleden in dienst hebben. Daar denken ze dat we buitenaardse wezens zijn, omdat we met zo weinigen een grand prix op poten zetten. Maar met een klein team kan je snel reageren en dat is goed van pas gekomen in onze gesprekken met Liberty Media, want onderhandelen met een multinationaal bedrijf is geen kinderspel.’

Geeft haar vader, die als vertrouweling van gewezen F1-baas Bernie Ecclestone een van de invloedrijkste Belgen was in de autosport, haar nog advies? ‘Nee’, zegt Maes resoluut. ‘Dat wil ik niet. Ik werk al sinds 2007 voor Spa Grand Prix. Eerst hield ik me bezig met het vipgebeuren, later is mijn rol uitgebreid en toen mijn vader met pensioen ging, heb ik hem opgevolgd. Ik heb veel respect voor wat hij heeft gedaan, maar zodra ik het roer in handen kreeg, wou ik het op mijn manier doen.’

Op de muur achter haar bureau heeft ze een spreuk laten schilderen: Digne du passé, responsable du futur. Ze verbergt niet dat er een generatieverschil is. ‘Onze gezichtspunten komen niet altijd overeen. Ik wil vooruitkijken, en een visie ontwikkelen die vanuit mezelf komt. In het verleden werd vaak gezegd dat de F1-wereld amper toegankelijk was voor het gewone publiek. Dat was ook zo: onder Bernie Ecclestone zat het hele circuit in een bubbel. Hij zei ‘nee’ aan iedereen die geen insider was. Dat is veranderd. Liberty Media is absoluut geen voorstander van zo’n concept.’

De Belg is weinig chauvinistisch en zal zich niet erg trots tonen over dit uitzonderlijk mooie circuit. We minimaliseren wat we hebben.

Ze zou graag meer Belgen zien komen naar het circuit. Amper 7 tot 8 procent van de jaarlijkse bezoekers zijn landgenoten, wat heel weinig is. De grootste groep bestaat uit Nederlanders, goed voor 50 procent. De rest van het publiek komt van zowat overal ter wereld. Meer Belgen aantrekken is een grote uitdaging voor Maes en haar team.

‘Belgen zijn al niet erg grote fans van F1 of van de autosport in het algemeen. Zeker niet in dezelfde mate als bijvoorbeeld de Britten. Dat zijn absolute racefreaks. Een Belg is ook weinig chauvinistisch en zal zich niet erg trots tonen over dit uitzonderlijk mooie circuit. We zijn niet zoals de Nederlanders, die nu Max Verstappen

- nochtans een F1-piloot met een Belgische moeder - op handen dragen. We minimaliseren wat we hebben.’

Dus wil ze het spektakel op de piste beter uitspelen en ook de ervaring daarrond meer in de verf zetten. ‘In 2019 hebben we een gratis fietsparking laten installeren aan de ingang van het circuit voor mensen die hun wagen niet konden parkeren in de buurt. Dat alleen al, een fietsparking vlak bij een F1-circuit, was nooit eerder gebeurd. We hadden vorig jaar ook een camping voor jongeren. Onze fanzone was een van de mooiste van het hele F1-circuit, met chill-outarea en een Belgian food experience. Dit jaar waren we van plan een camping voor families op te zetten.’

Ze neemt er een papiertje met cijfers bij en vervolgt: ‘Ik heb het nagerekend. Op vrijdag kon een gezin, dus twee volwassenen

en twee kinderen, voor amper 90 euro op het circuit komen. Per persoon kost zo’n dagkaartje normaal 35 euro. We hebben daar amper over gecommuniceerd.’

Het maakt allemaal deel uit van haar inspanningen om het F1-circuit toegankelijker te maken. En dat moet ook, want de concurrentie neemt toe. Volgend jaar strijkt het F1-circus ook in het Nederlandse Zandvoort neer. Of dat hier zal leiden tot minder oranje fans?

‘Eerlijk gezegd, in maart, voor de lockdown, hadden we al 165.000 tickets online verkocht en er waren niet minder Nederlanders ingeschreven, hoewel Zandvoort ook dit jaar voor mei op de kalender stond. Beide F1-circuits mogen dan wel dicht bij elkaar liggen, het spektakel is toch verschillend. Sterker nog, voor onze bovenburen is het alsof ze er nu twee in één jaar in hun achtertuin kunnen zien.’

Al gaat zoveel sportliefde haar petje te boven. ‘Ik ben geen fervente F1-fan, moet ik eerlijk bekennen.’ Ze is wel een supporter van de grand prix en van het werk dat ze doet, maar de sport zelf doet haar hart niet sneller kloppen. In tegenstelling tot haar man, die een echte racefreak is. ‘Hij zal geen enkele GP op televisie missen. Ik kijk er ook wel naar, maar eerder om te zien hoe het event georganiseerd wordt of om ideeën op te doen.’