Vlaamse ombudsvrouw gender Annelies D’Espallier: ‘Iedereen is een persoon met een handicap’

Toen ze in 2015 ombudsvrouw gender bij de Vlaamse Gemeenschap werd, was van #metoo of corona nog geen sprake. Er kwam dus veel werk bij om grondig te doen. Ontbijt met De Tijd.

Ze valt met de deur in huis. ‘Toevallig praatte ik aan de speeltuin met iemand die vertelde dat ze haar huis verkocht. ‘Mogen we eens komen kijken?’, vroeg ik. En kijk, hier wonen we nu.’

Ontbijt met De Tijd Deurne, 9 uur, aan de keukentafel van Annelies D'Espallier. We praten over mensenrechten, gedreven werken en fietsen, en over goed uitgekozen kindernamen.

We kijken en zien aan de overkant van de straat in Deurne de bomen van Boekenbergpark. Zo dicht bij de grote stad is dit ‘de buiten’. Bijna twee uur later, als Annelies D’Espallier (36) amper één boterham heeft gegeten met daarop twee schijfjes van een gehaktbroodje, haalt ze de aankoop van haar huis nog eens aan. Als voorbeeld van hoe wel vaker in haar leven kansen toevallig passeren en alles snel kan gaan. ‘Zo ging het ook met mijn job. Ik was zwanger van mijn tweede kind, deed ‘nog vlug even’ dat examen, maar ik had de job.’

‘Ombudsvrouw Gender Vlaamse Gemeenschap’, staat op haar Linkedin-profiel. Maar ze doet veel meer. Eind 2017 kwam de #metoo-beweging van Amerika naar Vlaanderen en in de marge van de zaak rond Bart De Pauw - waarin donderdag uitspraak werd gedaan - zag ze het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag flink stijgen.

Lees Meer Controverse over Bart De Pauw stopt nog niet

Over de zaak zelf kan ze weinig zeggen. ‘Het was aan de rechter om te oordelen.’ Maar ruimer: ‘De mensen die bij ons komen, willen meestal niet dat hun zaak openbaar wordt. Ze willen hun organisatie niet in een slecht daglicht zetten, ze zijn loyaal, ook uit schrik hun job te verliezen. In de media- en cultuurwereld gaat het vaak over freelance- en tijdelijke jobs. Uit die wereld komen de meeste klachten.’

‘We dachten even dat, toen corona alles stillegde, ook de klachten zouden stoppen. Maar dat was niet zo. Het gebeurt ook virtueel. Of er kwamen oude verhalen boven. Tijdens de zaak-De Pauw kregen we veel vragen over wat stalking nu precies is. Maar opnieuw: men wil dat niet publiek. Het enige verlangen is: ‘Ik wil dat niemand anders het nog moet meemaken.’’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Het woord viel: corona. In juli 2020 presenteerde D’Espallier voor de tijdelijke commissie van het Vlaams Parlement een rapport over de toestand in de woonzorgcentra. ‘De titel was ‘Stemmen uit de stilte’. Omdat ik het belangrijk vond dat die mensen gehoord werden. Zowel bewoners, hun kinderen als verzorgend personeel. Ik wil gezichten plakken op cijfers en ging met hen praten. ‘Nothing about us without us’ is een slogan van het VN-handicapverdrag, maar hij is op veel terreinen toepasbaar.’

‘De conclusie was dat mensenrechten, zeker in die eerste golf, onder druk stonden. Uitschieters haalden de krantenkoppen: mensen overleden toen ze al in de lijkzak lagen. Maar ook: de maaltijdenporties waren kleiner zodat het personeel eten had. Er waren geen activiteiten meer voor bewoners. Mensen met dementie, die de drang hebben om te bewegen, konden dat niet. Het resultaat was een resolutie met 96 aanbevelingen. Vandaag is de golf niet zo acuut, maar het blijft zaak om bezorgd te zijn. Er zijn opnieuw 27 woonzorgcentra waar geen bezoek meer is toegelaten.’

Ze vertelt het om aan te tonen dat haar job veelzijdig is, maar het zegt ook wie D’Espallier is. Hier, thuis aan de keukentafel met blauwe jurk en witte sneakers, de enthousiaste vertelster. Daar, op het terrein, het luisterend oor. De vrouw die - juriste van opleiding en in juli 2015 gedoctoreerd met een proefschrift over ‘redelijke aanpassingen’ voor personen met een handicap - op het congres van World Athletics in Monaco over de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya speechte.

‘Het terrein is inderdaad breed. Leuk, hè. Maar mijn eerste liefde, professioneel, was handicap. Bijna altijd zie je dat mensen die op dat terrein actief zijn, een persoonlijke link hebben met handicap. Toen ik met het onderwerp in aanraking kwam, was de vrouw van mijn broer heel ziek. Ze had een hersentumor en is later overleden. Ik studeerde toen in Luik, merkte dat de voetpaden er - net als in Leuven trouwens - te smal waren om er met haar rolstoel te manoeuvreren. Dat sloop in mijn systeem.’

‘In mijn doctoraat schreef ik: ‘Iedereen is een persoon met een handicap, maar misschien weet je het nog niet. Of misschien komt het nog.’ Vreemd genoeg: in de loop van dat traject kreeg ik zelf een handicap. Ménière is een chronische ziekte van het evenwichtsorgaan. Ik kreeg ze nadat Josefien, mijn eerste kind, geboren was. Ik was 27, te jong eigenlijk. Ik beschouw het als mijn barometer. In september had ik een opstoot: evenwichtsstoornissen, slechter horen, duizeligheid. Als het gebeurt, weet ik dat ik in mijn agenda moet schrappen. Maar mijn stelling klopt: iedereen is een persoon met een handicap.’

Evenwichtsstoornissen, slechter horen, duizeligheid: als het gebeurt, weet ik dat ik mijn agenda moet schrappen. Annelies D'Espallier

Dit hele ontbijt lang speelt op de achtergrond muziek. Het is een Spotify- afspeellijst van schrijver Bart Van Loo. Nu zingt Melanie De Biasio ‘your freedom is the end of me’. De muziek helpt de zware tinnitus te bestrijden. Deze ochtend is ze alleen. Man uit werken, dochter Josefien en zoon Victor naar school, de kleine Remus naar de crèche. Drie opvallende namen zijn het. ‘Voor Josefien gingen we in de kathedraal kijken of het een naam was die de eeuwigheid kon doorstaan. En ja: we zagen grafstenen met Josphina erop. Victor is naar mijn grootvader genoemd. Ik heb hem nooit gekend, maar hij was de oprichter van een school voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen. Dat de naam Remus de geschiedenis trotseert, is bewezen.’

Haar ouders waren allebei advocaat en later magistraat. Het was thuis aan tafel niet zo raar om over recht te praten. ‘Het Burgerlijk Wetboek stond in de kast op ooghoogte, ik bladerde er graag in. Al las ik ook strips. Nog altijd trouwens. Maar de keuze om rechten te studeren werd minstens evenveel beïnvloed door mijn jaar in Nieuw-Zeeland met AFS. Mijn gastmoeder was ook juriste. Ze werkte vooral op vluchtelingendossiers. En toen dacht ik: als driekwart van mijn ouders jurist is, tja, dat zal dan wel een teken zijn, zeker?’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Ze noemt dat jaar in Nieuw-Zeeland, in het kunstenaarsdorpje Titirangi, levensbepalend. Haar meisjesdromen om eerst postbode te worden en later, zoals haar nicht en radiomaakster Geertje Deceuleneer, voor de radio te gaan werken, werden opgeborgen. ‘In Nieuw-Zeeland ging mijn wereld open. Ik was altijd een verlegen meisje en ik ben dat nog een beetje, maar het kost me geen moeite meer om voor duizend man te spreken.’

Al zat engagement er al vroeger in. In het digitale archief Gopress is Annelies D’Espallier - ‘de naam komt van de Hugenoten, maar in Vlaanderen is er maar één tak, dus ik denk dat ik de enige Annelies D’Espallier ben’ - gemakkelijk terug te vinden. In 2001 komt ze op de regionale bladzijden van Het Nieuwsblad over een schoolmusical aan het woord. Ze is 16. Drie jaar later een lezersbrief in De Standaard over hoe het Vlaams Belang de Vlaamse Leeuw volgens haar ten onrechte ‘monopoliseert’. ‘Ik doe nooit politieke uitspraken, maar ik voel me ook Vlaming. Ik vond het toen jammer dat je je als Vlaming bijna moest generen als je daarvoor uitkwam. Dat maakte me kwaad. En thuis leerden we discussiëren over die dingen.’

‘Ik beschouw mezelf als een zeer gewoon mens, maar gedrevenheid is wel iets dat me typeert’, zegt ze dan. ‘Anderhalf jaar geleden kocht in een koersfiets. Gisteren ging ik fietsen met onze club, Het Bruls Verzet. Ik was de enige vrouw. Een rit van 91 kilometer, 32 gemiddeld. Plat natuurlijk, hier rond Antwerpen, ik ben een kasseistoemper. Maar als ik iets doe, doe ik het altijd grondig. Iedereen - zowel mijn medewerkers als hier thuis - wordt allicht gek van die gedrevenheid. (lacht) Ik soms ook. Maar het kan niet anders. Ik ben rusteloos. Als iets afgevinkt is, kijk ik al naar het volgende.’

Ik ben rusteloos. Als iets afgevinkt is, kijk ik al naar het volgende.

Ook professioneel? Elke dag is er allicht wel iets. Opnieuw lacht ze. ‘Ik zou elke dag op iets kunnen springen, dat klopt. Maar ik ben spaarzaam met publieke optredens. Er is elke week een genderrelletje. Zie die discussies over cismannen in dat Gentse café. Of er is veel te doen over woke, wat ik lastig vind. Als je iets doet en je krijgt de stempel woke, dan is niets meer mogelijk.’

‘Liever kijk ik naar nuances en wil ik niet naar een cancelcultuur gaan. Kunnen botsen en debatteren is belangrijk. In alle richtingen. Hoe vaak krijg ik niet de vraag om iemand die iets op Twitter of Facebook zet het zwijgen op te leggen. Bijvoorbeeld als het Vlaams Belang iets over transpersonen post. Of toen Tom Van Grieken iets over linkse leerkrachten zei. Je kan dat bedenkelijk vinden, maar strikt juridisch zet hij daarmee niet aan tot haat of discriminatie en valt wat hij zegt onder de vrije meningsuiting. Die ruimte wil ik koesteren.’