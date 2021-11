Wijnbouwer Matthieu Perrin: ‘Wij willen alleen indruk maken op onze kinderen en kleinkinderen’

Zijn châteauneuf-du-pape wordt beschouwd als de beste van de wereld. En dan is hij ook nog de wijnmaker van Brad Pitt en Angelina Jolie. De druk is hoog, zegt hij. Ontbijt met De Tijd.

Matthieu Perrin (40) is voor amper 24 uur in België. Veel langer kan de wijnbouwer van de vijfde generatie niet worden gemist op Château de Beaucastel, iets buiten de Franse stad Orange. De druivenoogst mag dan binnen zijn, op een wijndomein is altijd veel te doen. Een ontbijter is Perrin niet. Een flinke kop koffie in hotel The Dominican, vlak achter de Brusselse Muntschouwburg, volstaat. De minivienoiserie blijft onaangeroerd.

Ontbijt met De Tijd Brussel, 8 uur, in hotel The Dominican. Met wijnbouwer Matthieu Perrin praten we over trots en doorzettingsvermogen. En over trage beslissingen.

Perrin leidt een wijnimperium dat in de zuidelijke Rhônevallei zijn gelijke niet kent. Op het Château de Beaucastel wordt sinds 1549 wijn gemaakt. Critici beschouwen de châteauneuf-du-papes van de Perrins als de beste van de wereld. De flessen zijn een mix van 13 druivensoorten die een traject van minstens tweeënhalf jaar door het wijnbedrijf afleggen voor ze in de verkoop mogen. Ze halen per definitie een score van meer dan 90 punten bij wijncriticus Robert Parker. 80 procent wordt geëxporteerd, met de Verenigde Staten als belangrijkste afzetmarkt.

Daarnaast maken de Perrins wijn voor het voormalige acteurskoppel Brad Pitt en Angelina Jolie in Miraval, en hebben ze een champagnehuis en een exclusieve Californische wijnmaker in portefeuille. In het conglomeraat staat Matthieu Perrin aan het hoofd, maar ook zijn vader, oom, zus en vijf broers zijn actief in het bedrijf.

Het is viooldokter Jan Strick van het Brusselse Maison Bernard die Perrin naar België brengt. Strick werd eerder dit jaar de eerste laureaat van de PFV-prijs. PFV staat voor Premium Familiae Vini, een exclusieve club van twaalf gerenommeerde familiale wijnmakers. Tot de leden behoren, naast Perrin, de champagnefamilie Roger, de rieslingkeizers van Hugel en de familie Antinori, de bedenkers van de supertuscans. Het Amerikaanse veilinghuis Sotheby’s veilde eerder dit jaar een kist met een topfles van elk van de PFV-leden voor 81.000 pond (96.000 euro).

De PFV-prijs wil andere familiebedrijven belonen met een geldprijs van 100.000 euro. Dat zetje in de rug kunnen ze wel gebruiken, omdat steeds meer familiebedrijven bezwijken voor een ogenschijnlijk aantrekkelijk overnamebod. ‘Er komt iemand met een grote cheque en dan is alles verloren’, zegt Perrin.

Een studie van McKinsey leert dat familiebedrijven goed zijn voor 85 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product, maar dat slechts 16 procent van de familiebedrijven een tweede generatie haalt. Zelfs uit PFV zijn de voorbije dertig jaar wijnmakers verdwenen. De familie achter Robert Mondavi, de beste Californische wijnmaker aller tijden, verkocht het huis aan Constellation voor 1 miljard dollar en verdween zo uit de exclusieve wijnclub. De Franse huizen Jaboulet en Cos D’Estournel overkwam hetzelfde.

‘Eigenaars van familiebedrijven zijn zich er vaak niet van bewust, maar ze hebben een heel andere waardenset dan andere bedrijven’, zegt Perrin. ‘Het gaat om trots zijn op de missie van de familie. En om doorzettingsvermogen. Zo zijn wij vastberaden om onze wijngaarden in een betere staat achter te laten dan waarin we ze hebben geërfd.’

We zijn vastberaden om onze wijngaarden in een betere staat achter te laten dan waarin we ze hebben geërfd.

‘Werken voor een familiebedrijf leer je niet uit een boek of op school. Het is compleet anders dan in andere bedrijven. Wat je generatie na generatie maakt, is voor de volgende generatie. Wij willen geen indruk maken op recensenten of journalisten, maar op onze kinderen en kleinkinderen.’

Perrin geeft toe dat het soms moeilijk is samen te beslissen. Er is altijd wel een broer, neef of oom die bezwaar heeft tegen een plan. ‘Maar het gaat net om die confrontatie. Daardoor worden beslissingen soms traag genomen, maar ze zijn uiteindelijk beter voor de toekomst. Soms doen we dingen niet omdat één familielid het niet eens is. Als we een beslissing nemen, gaat iedereen er volledig voor.’

Generatiedruk

De druk van de vorige generaties kan groot zijn. ‘Zeker als je een vader of moeder hebt met een enorme reputatie in de wijnwereld’, zegt Perrin. ‘Dan denk je: ik kan nooit zo goed worden. Maar het betekent ook meteen dat het bedrijf belangrijker is dan wij. Als je als een normale aandeelhouder denkt, ga je vroeg of laat toch vooral voor het financiële. En ja, het helpt dat we in een artisanale business zitten. In de IT is het een stuk moeilijker.’

Hoe zorg je ervoor dat er elke generatie opnieuw familieleden klaarstaan? ‘Wij hebben het voordeel dat onze werkplekken prachtig zijn. Wijngaarden zijn geen grote fabrieken met schoorstenen waaruit zwarte rook komt. Onze kinderen worden op een bijzondere plek groot. Ze willen op een bepaald moment misschien naar de nachtclubs in Londen en Parijs, maar uiteindelijk keren ze terug.’

Behalve het wakende oog van vorige generaties geeft ook de jaarlijkse cyclus van de wijnproductie veel druk. ‘Elk jaar is anders. Als wijnmaker heb ik misschien dertig kansen op succes. Een producent van deze koffiemokken hier op tafel kan in enkele dagen of weken honderd keer proberen en opnieuw beginnen tot hij de perfecte mok heeft. Wij kunnen dat niet. Wij hebben een beperkt aantal vintages. Die bepalen je succes.’

In tegenstelling tot wat veel adviseurs familiebedrijven aanraden, werken de Perrins pas sinds kort met vaste voorwaarden voor familieleden die actief willen worden in het bedrijf. ‘Covid heeft ons daarin geholpen. We zaten allemaal lang samen op dezelfde plek. Toen hebben we de regels voor de nieuwe generaties opgesteld. Voor aangetrouwde partners van familieleden is geen plaats. Je moet minstens vijf jaar buiten het bedrijf werken, twee jaar in de exportmarkt, Engels leren. Dat soort dingen. Je studie is niet belangrijk. We hebben uiteenlopende profielen nodig. Mensen die goed met de tractor kunnen rijden en mensen die goed wijn kunnen maken.’

Tegenwoordig is het wijnbedrijf van de Perrins een bloeiend imperium, maar de verhalen van Matthieus ouders en grootouders blijven nagalmen. ‘Zij hebben zware tijden gekend. Europa lag in de jaren vijftig op zijn gat. Jarenlang maakte geen enkele wijnmaker winst.’

Dat heeft de Perrins financieel conservatief gemaakt. ‘Onze flessen zijn onze verzekering. We houden 10 procent van de flessen van elk jaar in onze kelder, als verzekering tegen slechte jaren. 2002 was bijvoorbeeld een rotjaar. We hebben toen beslist geen vintage op Beaucastel te maken. Alleen een familiebedrijf kan zoiets doen, want we zijn sterk genoeg om wat flessen van vorige jaren op de markt te brengen en zo financieel stabiel te blijven.’

10 procent Het Château de Beaucastel houdt jaarlijks tien procent van de flessen in de kelder, als verzekering tegen slechte jaren.

Een grotere zorg is de klimaatverandering. Zomers worden warmer, regenbuien feller, gronden droger en nachten koelen steeds minder af. Dat verstoort de balans van topwijnmakers als Perrin. Ze zweren bij de steenachtige gronden waarop de wijnranken hun best doen om druiven te produceren, het zogenaamde terroir. Maar de stand van de sterren en het bijenbestand in de omgeving spelen een rol.

De warmere zomers leidden al tot zoetere druiven en de nachttemperaturen in het wijngebied waren gemiddeld 0,7 graden hoger, waardoor de ranken minder tijd kregen om af te koelen. Dat alles leverde meer alcohol op bij de vinificatie. De afgelopen dertig jaar is het gemiddelde alcoholpercentage van de châteauneuf-du- papes met 2 procentpunten gestegen.

Door die extra warmte begint het oogsten steeds vroeger. In de streek van de châteauneuf-du-pape oogsten ze intussen twee weken eerder. En irrigatie is ook niet langer een doodzonde in de Rhônevallei.

Vooralsnog heeft de klimaatverandering geen invloed op de kwaliteit van de wijnen van de Perrins. ‘Dat komt omdat ze met de blend veel kunnen oplossen.’ Châteauneuf-du-papes zijn een mix van 13 druivensoorten en wijnmakers mogen de verhoudingen vrij bepalen. Zware druiven als syrah en roussanne worden steeds minder gebruikt en de mourvèdre rukt op. ‘En we gaan hoger gelegen wijnranken gebruiken, meer op noordflanken dan op zuidflanken werken, en bij de wijnproductie grotere vaten inzetten.’