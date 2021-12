Chris Umé, de man achter de deepfake van Tom Cruise: 'Sommigen noemden dit het einde van de wereld'

De Limburgse videowizzard ziet mogelijkheden waar anderen gevaren zien. Met zijn absurd echt lijkende deepfakevideo’s van Tom Cruise ging hij dit jaar viraal. Ontbijt met De Tijd.

Het was begin maart toen Chris Umé (32) het internet deed ontploffen. De videowizzard uit Paal-Beringen verbaasde de wereld toen hij zich kenbaar maakte als het brein achter een reeks hyperpopulaire video’s op TikTok waarin de Amerikaanse steracteur Tom Cruise banale dingen doet: golfen, met een muntstuk goochelen, een lolly eten. De creepy tandpastalach maakten de filmpjes op een bepaalde manier onweerstaanbaar. Maar het was ook ongemakkelijk, omdat Tom Cruise gemanipuleerd was.

Ontbijt met De Tijd Hasselt, 10.00 uur, in een airbnb. Met de Limburgse video-wizzard Chris Umé praten we over zijn Tom Cruise-filmpjes en over de absurde wendingen in zijn leven.

Deepfake heet de technologie waarmee je levensecht video’s kan vervalsen. De term is een combinatie van de AI-techniek deep learning en ‘fake’. Je kan er mensen dingen mee laten zeggen die ze helemaal niet hebben gezegd. De artificiële intelligentie maakt de bewegingen en de gelaatsuitdrukkingen naturel. De technologie maakt sinds enkele jaren opmars, tot ongerustheid van velen. En het was Umé die slaagde in een van de meest sensationele toepassingen tot dusver.

‘Absurd.’ Zo blikt Umé erop terug, met een woord dat hij veelvuldig in de mond neemt. De absurde humor van de filmpjes, het absurd hoge aantal views (één video werd meer dan 42 miljoen keer bekeken), de absurde hoeveelheid reacties erop en de absurde wending die zijn leven sindsdien heeft genomen. Hij heeft even getwijfeld of hij anoniem zou blijven, Maar hij is dan toch uit de schaduw getreden, waarna de wereldpers hem platbelde. ‘Ik heb veertig interviews gegeven in twee dagen. Iedereen wilde weten hoe ik dit had klaargespeeld.’

We zitten aan de keukentafel van een rijhuisje in een buitenwijk van Hasselt met tussen ons croissants, yoghurt, mandarijnen en twee koppen koffie. Het adres is een tijdelijk onderkomen dat Umé vond op Airbnb voor een bezoek van twee weken aan ons land. Hij woont al ruim twee jaar in de Thaise hoofdstad Bangkok. ‘Daar laat iedereen me gerust.’ Bleven wel in België: zijn twaalf computers, die hij vanop afstand via zijn laptop bedient. En zijn broer Kevin, die zijn management doet.

De impact van de schijnbaar onschuldige Cruise-video’s was zo groot omdat ze werden geïnterpreteerd als de ultieme doorbraak van hyperrealistische deepfakes.

‘We zijn erin geslaagd de uncanny valley te overbruggen’, zegt Umé, met een term die slaat op het griezelige effect dat AI of robots kunnen hebben zolang het resultaat nog machinaal overkomt. ‘Het is grensverleggend omdat we hem de gekste bewegingen laten doen, zoals een bril opzetten of struikelen. Binnenkort gaat hij huilen.’ Velen trapten erin. De video’s werden niet onderschept door de bestaande detectiesoftware. En niemand minder dan Justin Bieber antwoordde op een video waarin DeepTomCruise gitaar speelt in een Instagram-story om respect te betuigen voor zijn muzikale skills.

Technologisch indrukwekkend, maar ook angstaanjagend. De toekomst waarin echte gezichten niet meer te onderscheiden zijn van computergegeneerde lijkt gearriveerd. ‘Sommigen noemden dit het einde van de wereld. Of voodoopraktijken’, zegt Umé. Maar door naar de pers te stappen wilde hij net duidelijk maken dat het extreem moeilijk blijft beelden op deze manier te trukeren. ‘Dit is niet iets wat iedereen zomaar kan vanachter zijn laptop.’ In een video van een minuut kruipt weken werk met geavanceerd en duur materiaal, en dan nog is het niet perfect.

Daarbij komt dat Umé hulp kreeg van Miles Fisher, een professionele acteur met veel ervaring als Cruise-imitator. Vanuit Los Angeles levert hij de grondstof aan in de vorm van een filmpje van zichzelf. Daarmee gaat Umé aan de slag: hij legt het gezicht van Cruise, waarvoor hij maandenlang een AI-model heeft ‘getraind’ met echte beelden van de acteur, over dat van Fisher en werkt frame per frame de details bij, tot elk wenkbrauwhaar goed ligt. ‘Het is niet gewoon knippen en plakken.’ Met diezelfde techniek maakte hij voor de Belgische voetbalbond aan de vooravond van het EK een filmpje waarin Roberto Martinez de overleden bondscoaches Guy Thys en Raymond Goethals ‘ontmoet’.

Rond Umés talent is nu een bedrijf gebouwd. In een uitpuilende inbox viel de reactie van Tom Graham op. De Londense bitcoinmiljonair wilde investeren. Met hem en zijn broer richtte Umé de start-up Metaphysic.ai op. Deze maand haalden ze 7,7 miljoen dollar startkapitaal bij elkaar bij enkele grote namen uit Silicon Valley en de entertainmentwereld. ‘We hebben veel investeerders moeten weigeren, we hadden 25 miljoen kunnen ophalen.’

‘De bedoeling is om wat ik met Tom Cruise doe te automatiseren. Hyperrealistische deepfakes dus. Want in de toekomst zullen synthetische media dominant zijn.’ Umé ziet vooral commerciële toepassingen. ‘In plaats van miljoenen te betalen om twee dagen per jaar commercials op te nemen met Cristiano Ronaldo zou Nike zijn synthetische portretrechten kunnen kopen en zoveel reclamespots maken als het wil. Of stel dat je FIFA kan spelen met levensechte voetballers?’

Alles begon met een cursus bij Syntra. Aanvankelijk wilde Umé een filmopleiding volgen aan het RITCS in Brussel, maar hij haakte af. ‘Ik wilde werken met de modernste technieken die nog niet op school werden gegeven.’ Bij Syntra volgde de Limburger een opleiding cameratechnologie en nadien special effects, en kon hij zijn creativiteit wel botvieren.

Umé ging aan de slag bij de radiozender Qmusic om video’s te maken voor de sociale media, en later bij de televisiezender VTM. ‘Ik deed graag speciallekes.’ Ondertussen maakte hij op het internet kennis met vrij beschikbare AI-software om deepfakes te maken en kreeg hij de technologie onder de knie door te experimenten en veel tutorials te bekijken.

Na zijn uren maakte hij met de vlogger Bockie De Repper parodiefilmpjes voor hun YouTube-kanaal ‘Eating Things With Famous People.’ Daarop verscheen in de zomer van 2019 zijn eerste virale internethit: een deepfake waarin Jon Snow, het personage uit ‘Game of Thrones’, zich excuseert voor de zwakke kwaliteit van het achtste seizoen. ‘Toen wist ik: dat is de toekomst. Ik verhuisde naar Thailand om te kunnen focussen. Mijn idee was: ik werk me dag en nacht kapot, pomp mijn YouTube-kanaal vol met materiaal, en dan moeten ze me op de duur wel opmerken.’

Dat lukte. Umé werd ingelijfd door de Hollywoodstudio van Matt Stone en Trey Parker, de makers van de legendarische animatieserie ‘South Park’. Toen hij dankzij DeepTomCruise wereldberoemd werd, wilden ze hem een beter contract aanbieden. Maar hij weigerde. ‘Ik heb Matt en Trey na lange onderhandelingen gefacetimed en gezegd: ‘Sorry, jullie zijn mijn helden, maar ik moet mijn eigen weg gaan.’ Ze begrepen dat.’

De mogelijkheden van de technologie fascineren Umé mateloos. Met Graham richtte hij ook het platform Synthetic Futures op om het ethische gebruik van deepfakes te promoten. ‘Ik ben niet de bedenker, ik ben een gebruiker. Het hangt niet van mij af of deepfake doorbreekt. Door te laten zien wat kan, wil ik bewustzijn creëren. Zoals bij Photoshop twintig jaar geleden. Nu zijn mensen er veel alerter voor dat een foto vals kan zijn. Zo zal het ook bij video gebeuren.’

Door te laten zien wat deepfake kan, wil ik ook bewustzijn creëren. Chris Umé

Toch denken velen bij deepfakes spontaan aan wat mis kan gaan, zeker in tijden waarin desinformatie en erosie van de waarheid al tot genoeg maatschappelijke problemen leiden. De Cruise-video’s zouden zelfs in hoge regionen in Washington tot paniek hebben geleid, meldden media. Stel dat straks een valse video circuleert waarin de Russische president Vladimir Poetin een inval in Oekraïne afkondigt of waarin premier Alexander De Croo de coronavaccins in twijfel trekt, en hackers verspreiden die op de officiële kanalen. En als alles kan worden nagemaakt, kan ook alles worden ontkend. Straks kan iedereen ‘deepfake!’ roepen als het hem uitkomt.

Het laat Umé niet koud, zegt hij. ‘Maar elke technologie wordt misbruikt. Je kan niet vermijden dat mensen ze met slechte bedoelingen inzetten. Wij proberen het in een gecontroleerde omgeving te doen. Niet zoals de grote techbedrijven die zeggen: ‘Hier is een platform, gebruik het maar. Maar als er iets misgaat, is het niet onze verantwoordelijkheid.’ We moeten net aan tools werken om het te controleren en mensen te doen inzien wat er kan. Niet om ze bang te maken. Maar mensen moeten beseffen dat ze altijd twee keer moeten nadenken als ze iets lezen of zien.’

Ik raad elk bekend gezicht aan een databank met eigen beelden aan te leggen en die vaak genoeg te updaten. Chris Umé

Er dienen zich te veel interessante toepassingen aan om de technologie te verbieden, vindt Umé. ‘Je kan documentaires maken waarin historische figuren weer tot leven komen. En Greta Thunberg kan een speech in tientallen talen tegelijk geven. Ik raad elk bekend gezicht aan een databank met eigen beelden aan te leggen en die vaak genoeg te updaten. We hebben al de vraag gekregen om dat te doen voor een grote acteur die na zijn dood verder wil acteren.’