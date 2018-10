Decospan: ‘Blockchain om de herkomst van ons fineerhout te garanderen? Waarom niet?'

Een schatkamer aan houtfineren, een uitgekiende merkenstrategie en miljoeneninvesteringen in technologie. Met die cocktail verdubbelde de jonge ondernemer Pieterjan Desmet de voorbije vijf de omzet van Decospan. ‘Architecten in New York kunnen zien hoe onze fineren eruitzien in hun ontwerp.’

De Zweedse woonwarenhuisketen IKEA, de Duitse zeiljachtbouwer Bavaria, de hotelketen Hilton, grote prestigieuze bouwprojecten van New York tot Sjanghai, allemaal zijn ze afnemers van fineerplaten van het West-Vlaamse Decospan. Zo indrukwekkend de klanten- en opdrachtenlijst is, zo onbekend was het Menense familiebedrijf lange tijd.

Sinds de 35-jarige Pieterjan Desmet - de derde generatie - aan het roer staat, is daarin verandering gekomen. De voorbije vijf jaar verdubbelde de omzet naar 108 miljoen euro, waarvan 85 procent voor export. Van de omzet komt 15 procent uit de VS, 7 procent uit China. Een toer langs de strategisch belangrijke locaties leert hoe het hele bedrijf gefocust is op het zo efficiënt mogelijk rentabiliseren van het beperkte aanbod aan houtfineren.

1. De schatkamer: voor 20 miljoen euro houtfineer

In een razende vaart loodst Pieterjan Desmet ons in een golfkarretje langs de schijnbaar eindeloze rekken in het gigantische klimaatgecontroleerde fineermagazijn van Decospan. Hier liggen 16 miljoen vierkante meter flinterdunne vellen hout opgestapeld, in 160 houtsoorten. Waarde: 20 miljoen euro.

‘Dit is onze schatkamer’, zegt Desmet, die tot 2008 voor Fortis Private Equity werkte. ‘Op het hout na is niets in dit magazijn brandbaar. En als toch brand uitbreekt, kan elke gang apart afgeschermd worden door de sprinklerinstallatie. Al deze vellen worden geperst op een drager van spaanplaat of mdf, waarna ze in de meubel- en interieurindustrie verwerkt worden.’

Stel dat we morgen orders krijgen waarmee we onze omzet kunnen verdubbelen, dan lukt dat niet: we hebben niet genoeg hout. Pieterjan Desmet Decospan

Het aanbod van bomen van de hoogste kwaliteit, met lange rechte stammen met een mooie houtstructuur, is wereldwijd een schaars goed. ‘Behalve het vinden van geschikte mensen - we hebben voortdurend zo’n 20-tal vacatures - zet dat schaarse aanbod van hoogwaardige boomstammen een limiet op de groei van ons bedrijf. Stel dat we morgen orders krijgen waarmee we onze omzet kunnen verdubbelen, dan lukt dat niet: we hebben niet genoeg hout. Daarom is de inkoop van onze stammen via langetermijncontracten cruciaal. Een groot deel van onze expertise ligt ook in het optimaal versnijden van de stammen.’

‘Het was altijd de droom van mijn vader om op de lange termijn onze eigen bossen te hebben’, zegt Desmet, die als jonge kerel al bij een leverancier in de Amerikaanse bossen vakantiewerk deed. ‘Maar van de bomen is amper 1 procent geschikt om decoratief fineerhout van te maken. Voor de rest van het hout moet je ook een rendabele en duurzame verwerking hebben.’

De onderzoek-en-ontwikkelingafdeling van Decospan is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe exploitatiegebieden in de wereld. Chemici en houtexperts ontwikkelen er ook nieuwe bewerkingen om bestaande houtstructuren op te waarderen, onder meer door ze anders te kleuren.

2. The Veneer: inspiratiecentrum voor architecten

Een vijftigtal fineerpaneeltjes op gemotoriseerde en sensorgestuurde paaltjes draaien zich als zonnebloemen naar ons toe, als we The Veneer betreden. Dat is geen exclusieve loungeclub, maar een stijlvolle showroom annex gastenruimte en met een open keuken waar ‘houtadviseurs’ architecten, projectontwikkelaars en schrijnwerkers onderdompelen in de wereld van fineerhout.

Decospan-CEO Pieterjan Desmet toont ons het bedrijf.

‘Onze verkopers van onze volumeproducten noemen de houtadviseurs soms de cocktaildrinkers’, lacht Desmet. ‘Architecten en projectontwikkelaars komen niet voor de middag, dus bieden we hier ook cocktails en diners aan. Omgekeerd noemen onze houtadviseurs de verkopers de koffieslurpers.’

The Veneer en het nieuwe team van de cocktaildrinkers passen in de strategie van Desmet om de houtpanelen met daarop de schaarse fineren met een hogere toegevoegde waarde te verkopen. ‘Met Shinnoki hebben we in 2009 het eerste echte merk van fineerpanelen opgericht - voor onze parketvloeren hadden we al Par-ky. Daar zijn er de voorbije jaren nog een drietal bijgekomen. Merken zijn belangrijk, ook in een business-to-businessomgeving. Met een merk schop je het tot in de lastenboeken van architecten en ontwerpers van grote bouwprojecten, met een generisch product niet.’

Vorig jaar opende Decospan een inspiratiecentrum in New York, volgend jaar komt er een in Sjanghai. ‘We wilden uitgroeien van een Europese tot een intercontinentale speler. In New York zijn duizenden architectenbureaus actief’, zegt Desmet. ‘Een potentiële goudmijn, maar New Yorkse architecten komen niet even op en af naar Menen om fineren uit te kiezen, tenzij voor heel exclusieve projecten.’

Zo kwam Desmet op het idee het volledige fineermagazijn digitaal op te slaan. Hij stapt naar een manshoog touchscreen, waarop hij inlogt. ‘Van elk vel fineer maken we hoogwaardige foto’s, zowel in ruwe vorm als met een afwerking erop. In een simulatiemodule kan de klant de houtsoort, de lengte van de stam, het soort versnijding en de tekening van de nerfstructuur kiezen. Vervolgens kan hij het fineerpaneel plaatsen op een 3D-ontwerp, dat hij kan inladen in de software, om exact te zien hoe een nieuwe hotelkamer of kantoor er zal uitzien. Het is de objectivering van een emotioneel en subjectief product als hout.’

Onderneming van het Jaar De fineerplatenproducent Decospan, de ontwikkelaar van ramen Reynaers of de diepvriesgroentegroep Ardo, welk bedrijf wordt op 16 oktober Onderneming van het Jaar 2018? Op stap langs drie strategische plekken die het succes van elk bedrijf schetsen. Vandaag: Decospan.

De strategie van merken, klantenadvies en slim aanwenden van de schaarse grondstoffen levert het bedrijf een marge van 15 procent op, terwijl de rest van de sector wereldwijd gemiddeld aan 5 procent komt. ‘We verkopen maar iets meer gefineerde panelen dan vijf jaar geleden, maar hebben de toegevoegde waarde verhoogd, waardoor onze omzet kon groeien.’ Tegen 2023 wil De-smet de omzet naar 200 miljoen brengen.

3. Volautomatisch hoogbouwmagazijn: industrie 4.0 lonkt.

Het nieuwe hoogbouwmagazijn annex productiehal is nog een werf, maar begin 2019 moet dit industriële hoogstandje operationeel zijn. Decospan investeert 40 miljoen euro in nieuwe gebouwen, productielijnen en de opslag van panelen die tussen een van de vele bewerkingsstappen in zitten.

‘Fineerstroken moeten aan elkaar gelijmd worden tot grote vellen’, legt Desmet uit. ‘Vervolgens worden ze gelijmd en geperst op plaatmateriaal en daarna bewerkt - gekleurd, gevernist enzovoort. In totaal zijn er zeven mogelijke bewerkingen, maar niet elk eindproduct moet die allemaal doorlopen.’

‘Als dit magazijn van 35 meter hoog klaar is, kan elk lot panelen op afroep en volautomatisch naar de productie gebracht worden. Er is plaats voor 9.000 unieke locaties, alleen bereikbaar voor robotliften. Ook de nieuwe machines zijn volledig computergestuurd. Om het eeuwenoude fineerambacht om te zetten in nauwkeurige volautomatische machines vind je geen externe ontwerpers. Daarom hebben onze eigen ingenieurs ze ontwikkeld.’

Met blockchain zouden we de herkomst van ons hout kunnen garanderen van bij de kap van de boom.

Op termijn wil Desmet elke handeling automatiseren, van de picking van de fineervellen tot het verpakken en verzenden van pakken panelen. ‘Ik verwacht dat we ook artificiële intelligentie en slimme algoritmes inzetten om de kwaliteit te beoordelen. We werken daarvoor samen met de Gentse start-up Robovision.’

Desmet ziet in de verdere toekomst nog toepassingen van nieuwe technologieën. ‘Met blockchain zouden we de herkomst van ons hout kunnen garanderen van bij de kap van de boom. Via onze goede contacten bij IKEA - op zich al goed voor 1 procent van de wereldwijde houthandel - zouden we daarmee ons steentje kunnen bijdragen tot een duurzamer gebruik van hout.’

Op dinsdag 16 oktober wordt tijdens een galashow in het Auditorium 2000 op de Heizel de Onderneming van het Jaar 2018 bekendgemaakt.

Decospan Opgericht: in 1978 door de grootvader van de huidige CEO Pieterjan Desmet. Klanten: onder meer IKEA Fabrieken: zes in drie landen (België, Frankrijk, Kroatië) Omzet: 108 miljoen euro Ebitda: 16 miljoen euro Werknemers: 540, van wie 200 in België