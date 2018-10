Easyfairs is Onderneming van het Jaar in Franstalig België

De beurzenorganisator Easyfairs is door de krant L’Echo, EY en BNP Paribas uitgeroepen tot ‘Entreprise de l’Année’, het Franstalige equivalent van de ‘Onderneming van het Jaar’.

Het ‘Ryanair van de beurzen’, dat was de filosofie waarmee Eric Everard en zijn team in 2004 Easyfairs in het leven riepen. Met een ‘all-in’ budgetformule slaagden ze er sindsdien in om tot in alle hoeken van Europa enkele honderden vakbeurzen te lanceren.

Everard was op dat moment al enkele jaren actief in het wereldje. In 1997 richtte hij zijn eerste bedrijf Artexis op, dat verschillende bestaande beurzen en evenementen in België opkocht en actief werd in het beheer van expositieruimtes. Artexis en Easyfairs bestonden verschillende jaren naast elkaar, tot ze in 2013 in één groep werden samengebracht.

Newpharma wint prijs voor scale-ups Naast een 'Onderneming van het Jaar' ook een 'Scale-up van het Jaar' verkozen. In Franstalig België is dat de online apotheek Newpharma. Het bedrijf haalde het van Aproplan, Qover en Skylane Optics. Newpharma werd in 2008 opgericht en groeide uit tot de Belgische marktleider in online apotheken en één van de grootste Europese spelers. Het bedrijf verkoopt meer dan 30.000 producten en levert die binnen de 24 uur indien ze de middag besteld worden. Het Luikse bedrijf telt inmiddels 140 werknemers en boekt een omzet van 63 miljoen euro. Aan Nederlandstalige kant gaat de concurrentie tussen Lemon Companies, Rombit, Ontoforce en Ugentec. Dinsdagavond kennen we de winnaar.



Everard begon zijn carrière door samen met enkele vrienden ‘le Salon de l’étudiant’ te organiseren, een infobeurs die gericht was op (toekomstige) studenten. Vandaag organiseert Easyfairs jaarlijks 218 beurzen in 17 landen in Europa, de VS en Azië. ‘We hanteren een dubbele strategie’, legt de CEO uit. ‘Enerzijds willen we de marktleider zijn in kleine en middelgrote landen. Anderzijds willen we ook de nummer één zijn in hypergespecialiseerde professionele beurzen waar maar weinig concurrentie voor is.’ In totaal organiseert het bedrijf beurzen in zowat 30 verschillende sectoren.

Everard gelooft sterk dat er ook in digitale tijden nog een belangrijke rol is weggelegd voor evenementen waar mensen elkaar in levenden lijve kunnen ontmoeten. De cijfers geven hem tot nu toe gelijk. Met 752 medewerkers draaide zijn bedrijf in het boekjaar 2016-2017 een omzet van 161,5 miljoen euro. De voorbije tien jaar groeide Easyfairs met gemiddeld dertien procent per jaar. De ebitda kon in het laatste boekjaar bijna verdubbelen, van 17,5 naar 31 miljoen euro.

Easyfairs volgt in de voetsporen van de Luikse drankenproducent Spadel, die het afgelopen jaar de titel 'Entreprise de l'Année' mocht voeren.