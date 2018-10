‘Een 3-simulator is niet zomaar een gimmick. Het is onze digitale toekomst.'

Dit jaar rondt Reynaers, de ontwikkelaar van aluminium ramen en deuren, de kaap van een half miljard omzet, waarvan driekwart het buitenland. Het bedrijf is genomineerd als Onderneming van het Jaar, naast fineerplatenproducent Decospan en diepvriesgroentengroep Ardo.

Martine Reynaers staat al ruim dertig jaar aan het hoofd van het ramenbedrijf, maar ze doet het nog steeds even enthousiast. Enkele weken geleden gaf ze op Radio 1 nog een openhartige getuigenis over hoe werknemers in die eerste jaren moeite hadden met haar harde leiderschapsstijl.

Ze vertelde dat de juiste adviseurs en eerlijke medewerkers haar zachter hadden gemaakt, en meer een teamspeler. ‘Dat is wel de belangrijkste les in al die jaren: omring je met mensen die beter zijn dan jezelf’, zegt ze. ‘Ik ben technisch of commercieel niet zo onderlegd, maar mensen samenbrengen en -houden, dat doe ik graag.’

Die aanpak loont. De voorbije vijf jaar zat Reynaers in een stroomversnelling. De omzet groeide met 35 procent naar 425 miljoen euro, vooral in de Benelux, Turkije, Centraal Europa en de Balkan. En het kan nog sneller: dit jaar stijgt de omzet met 24 procent naar 0,5 miljard euro. Daar zit voor het eerst in jaren weer een overname bij. Met de Zwitserse producent van stalen raamprofielen Forster erbij doopte Reynaers Aluminium zich om tot Reynaers Groep.

Martine Reynaers loodst De Tijd langs de 3 strategische plekken van haar bedrijf.

De persoonlijke touch van Martine Reynaers krijgen we ten volle te zien als we met haar op roadtrip trekken, langs drie sprekende Reynaers-locaties.

1. Manhattan-toren, Brussel: Ramen voor toparchitectuur

Het zicht is spectaculair van op de 17de verdieping van het Manhattan-gebouw aan de Brusselse kleine ring, de toren waar vroeger het Sheraton huisde. Van op de werf die deze gigantische verdieping nog is en bij de heisa van de drilboren kijken we met CEO Martine Reynaers en John Eyers, de toparchitect van Jaspers-Eyers, over de skyline van Brussel. Een deel van de gevel staat al ‘dicht’ met Reynaers-ramen van vloer tot plafond, in het andere deel scheidt enkel een houten werfballustrade ons van de diepte.

Schermvullende weergave Het toekomstige uitzicht van de Manhattan-toren in Brussel. ©icon real estate

‘We hebben al jaren een goede relatie met Jaspers-Eyers. Zij hebben twee jaar geleden ook ons nieuwe hoofdkwartier in Duffel getekend’, zegt Reynaers, die sinds 1986 aan het hoofd van het familiebedrijf staat. Goede relaties, daar draait het om als je grote werven als deze wil binnenhalen. Ook internationaal: op het palmares van Reynaers staan ook het Pierres Vives in Montpellier van de toparchitecte Zaha Hadid, het Qatar National Convention Centre van de Japanse architect Arata Isozaki en de Perth Arena in de gelijknamige Australische stad.

‘Bij dit soort projecten zijn veel partijen betrokken: investeerders, architecten, ingenieursbureaus, zelfs een gevelconsultant. Wij zijn de centrale schakel. Hoe beter je relaties, hoe sneller je bij een nieuw project te weten komt wie het lot schrijnwerk op de markt brengt, en hoe meer voorsprong je hebt op de concurrentie.’

De façade van een gebouw is niet alleen het visitekaartje van de architect, ze is ook technisch een grote uitdaging. ‘Ze vormt de huid van een gebouw, die lawaai, koude, zon en luchtverontreiniging moeten buiten houden en tegelijk de esthetiek van het architecturaal ontwerp moet dienen. En het is, na de ruwbouw, de tweede kostenpost van een nieuw gebouw,’ legt Reynaers uit. ‘Duizend ramen in serie maken kunnen veel bedrijven tegenwoordig. De uitdaging is ze op tijd en voor een zo laag mogelijke prijs op de werf te krijgen. Logistiek en projectmanagement, daarin kan je je onderscheiden.’

2. Vossal, Beerse: Automatisering als service voor de klant

‘Ik hou ervan bij onze vaste lokale klanten op de koffie te gaan’, lacht Reynaers als we Erik Eysermans de hand schudden. Hij is de ondernemer achter Vossal, een installateur van ramen en deuren uit Beerse, met een omzet van 12 miljoen euro en 55 werknemers. ‘Grote projecten als Manhattan moet je per stuk veroveren. Maar dankzij onze installateurs en schrijnwerkers moeten we op 1 januari niet telkens van nul beginnen. Zij brengen sowieso nieuwe bouwprojecten aan vanuit hun netwerk van architecten.’

Bij Vossal worden aluminiumprofielen gezaagd en geassembleerd tot ramen en deuren volgens de ontwerpen en systemen van Reynaers Aluminium. Ze voegen scharnieren, klinken en sloten toe en installeren en beglazen de profielen op de werven, meestal woningen maar soms ook scholen of rusthuizen.

‘Wij zijn in de eerste plaats een O&O-bedrijf’, legt Reynaers uit. ‘De aluminiumprofielen laten we extruderen door leveranciers. De enige echte productiestappen die wij doen, zijn het poedercoaten (kleuren) van de profielen en het aanbrengen van de thermische isolatie. Die onderdelen gaan zo naar onze installateurs, die ze op maat zagen en assembleren. Maar die klanten ondersteunen we wel met logistiek, marketing en software en de automatisering van hun productieproces. Zelfs bij de aankoop van hun machines adviseren we hen, zodat die perfect aansluiten bij onze calculatie- en tekensoftware. In onze customer portal vinden ze alle technische gegevens en installatievoorschriften, kunnen ze bestellingen ingeven en opvolgen, en de machinesturing instellen en factureren.’

Voor Reynaers is het ook een vorm van klantenbinding. Niet alleen de machines van een installateur-klant zijn afgestemd op het aluminiumbedrijf, ook de kennis en kunde van het personeel, zodat een installateur niet snel van leverancier zal veranderen. Het is ook het traditionele inkomstenmodel van Reynaers.

Nog steeds komt 25 procent van de omzet uit België, vooral van lokale schrijnwerkers. Verdere groei ziet Reynaers vooral in het buitenland. Vandaag is het aanwezig in 40 landen. Frankrijk is goed voor 45 miljoen euro omzet, het VK voor 25 miljoen euro. Ook Centraal-Europa, Ierland en Turkije doen het goed. Verder weg draaien ook het Midden-Oosten en de VS (telkens goed voor 15 miljoen euro omzet) steeds beter, zij het dan voor de prestigieuzere grote projecten en de duurdere villa’s. ‘In de VS willen we op termijn groeien naar 50 miljoen euro omzet, ook in het middensegment van de woningbouw.’

3. Avalon, Duffel: Investeerders en architecten overtuigen met 3D-simulaties

We staan in een verduisterde, fluisterstille ruimte in het hoofdkwartier van Reynaers Group in Duffel. Voor, naast en boven ons zien we een 3D-presentatie van het Qua tuor-gebouw, het viertorige megacomplex dat wordt opgetrokken op de plaats van het Boudewijngebouw. We bewegen ons vir tueel door het gebouw, én we kunnen inzoomen op elke detail. Buigen we ons naar een detail van een raam, dan verandert het hele perspectief en kunnen we als het ware in de technische doorsnede van het raamprofiel kijken.

Schermvullende weergave De Avalon, de 3D-simulator waarmee Reynaers zijn projecten virtueel kan bekijken. ©Mediafin

‘Dit is niet zomaar gimmick’, zegt Reynaers. ‘Daarvoor is een investering van 1 miljoen euro net iets te groot. In deze simulatieruimte kunnen de bouwheer, de aannemers en de architecten samen de oplossing bekijken die we bedacht hebben. Niet alleen hoe het hele gebouw er uiteindelijk uitziet met een bepaald type of kleur van ramen, maar ook de technische details zoals de bevestigingsmethode, de veiligheid, de isolatie, de lichtinval en de stevigheid.’

De Avalon, zoals de simulator heet, is maar een onderdeel van een veel groter belevingscentrum, waar ook een auditorium, een minimuseum, een receptieruimte annex keuken en een showroom bijhoren. In die laatste houden we nog even halt bij een interactief hologram dat een digitale catalogus toont van al de producten van Reynaers.