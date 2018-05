Een brakke vijver

Af en toe moet een politicus ritueel worden geslacht om het land van zonden te zuiveren. Het jongste slachtoffer is de liberale minister van staat Armand De Decker. Hij wordt verdacht van ongeoorloofde beïnvloeding, een eufemisme voor corruptie.

Onderzoekscommissies zijn een vorm van bezigheidstherapie voor een machteloos parlement. Neem nu de parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate. De commissie, die niet de macht had om als onderzoeksrechter te opereren, was stellig in haar besluit, dat meerderheid tegen oppositie werd goedgekeurd: met de afkoopwet voor fraudeurs en de manier waarop die was toegepast voor onder meer de Oezbeeks-Belgische oligarch Patokh Chodiev, was alles wettelijk verlopen. De oppositie, aangevoerd door commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a), toonde zich dan weer ontgoocheld. Die meende zowel in de totstandkoming van de afkoopwet als in de toepassing de invloed van een ‘blauw netwerk’ te hebben ontwaard.

Meerderheid en oppositie waren het wel eens over de rol van Armand De Decker. De liberale minister van staat zou als verdediger van Chodiev - en naar eigen zeggen ook als de vertrouwensadvocaat van het Franse Élysée - zijn invloed als ondervoorzitter van de Senaat hebben aangewend om een minnelijke schikking te verkrijgen voor zijn cliënt. Of hij zou tenminste hebben geprobeerd dat te doen. De commissie vond het bovendien ongepast dat een buitenlandse autoriteit, in dit geval de Franse overheid, had geprobeerd een Belgisch gerechtelijk onderzoek te sturen. Maar verder dan die vaststelling kwam de commissie niet.

Eind vorige week werd De Decker, die naar eigen zeggen als ‘strategisch advocaat’ was ingehuurd door de Fransen, door het gerecht in Bergen in verdenking gesteld wegens ‘ongeoorloofde beïnvloeding’ voor feiten gepleegd in de periode februari-april 2011.

De affaire die de Franse satirische weekkrant Le Canard Enchaîné destijds aan de grote klok hing en die naderhand door de Belgische bladen werd uitgespit, is bekend. De centrale figuur is de Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev. Hij liep al in het vizier omdat hij in recordtempo een Belgisch paspoort kreeg terwijl hij van fiscaal gesjoemel werd verdacht. Samen met zijn zakelijke kompanen Alijan Ibragimov, een Kazach, en de Kirgies Aleksandr Masjkevitsj werd hij door het Belgische gerecht beschuldigd van valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken, witwassen en bendevorming. Dat viel dan weer slecht voor de Fransen, die een miljardenverkoop aan helikopters, een splijtstoffabriek en een vloot Alstom-locomotieven aan Kazachstan in hun orderboek hadden.

Kazachstan wordt met ijzeren vuist geregeerd door Noersoeltan Nazarbajev. Hij is de beschermheer van Chodiev. Daarom wilden de Kazachen hun aankopen pas bevestigen als de Fransen hun invloed aanwendden om van de Belgische justitie te verkrijgen dat de vervolging van Chodiev en van diens partners werd gestaakt.

En hier komt De Decker op de scène. Hij werd door een Franse confrater, Catherine Degoul, onder de arm genomen om in België de zaak van Chodiev te bepleiten. Dat gebeurde al dan niet op aangeven van het Elysée, zeg maar president Nicolas Sarkozy zelve, die het miljardencontract met Kazachtstan snel wilde binnenrijven.

Het gerecht in Bergen is nog lang niet rond met zijn onderzoek, dat grotendeels steunt op de Franse enquête. Het tilt zwaar aan het huisbezoek dat De Decker begin 2011 in Kortrijk bracht aan toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck en enkele dagen later aan diens kabinet in Brussel. Aangenomen wordt dat De Decker heeft geprobeerd een ministeriële tussenkomst te bekomen die voor zijn cliënt en diens medebeklaagden tot een minnelijke schikking moest leiden.

Die minnelijke schikking kwam er, mits een afkoopbedrag van 22 miljoen euro werd betaald, in juni 2011, maar dan wel door toedoen van het Brusselse parket-generaal. Dat was behoorlijk snel. De tekst van de afkoopwet verscheen pas op 6 mei 2011 in het Staatsblad. Maar om zonder ongelukken in voege te kunnen treden werd die op 11 augustus met een reparatiewet voltooid, twee maanden ná de minnelijke schikking die Chodiev te beurt viel. Dat De Decker voor zijn Franse diensten een ereloon van 740.000 euro betaald kreeg, vindt het gerecht ook al verdacht. Al bevestigen confraters van De Decker dat dat geen buitenissig ereloon is.

Publieke vernedering

Voorlopig neemt het gerecht de feiten na april 2011 niet onder de loep. De parlementaire onderzoekscommissie heeft besloten dat de totstandkoming en de toepassing van de afkoopwet correct zijn verlopen. Ignacio de la Serna, de procureur-generaal van Bergen, lijkt die conclusie te volgen. Al roept dat vragen op. Want als de afkoopwet correct tot stand kwam en de toepassing in het geval van Chodiev en zijn medeverdachten volkomen wettelijk was, wat wordt De Decker dan precies verweten? Op het moment van die twee bezoeken was er nog geen wet. Die werd pas in februari 2011 neergelegd door CD&V-fractieleider Servais Verheirstraeten en moest toen nog een parlementair beslag krijgen.

Je wil ze niet te eten geven, de advocaten die een minister al eens aan de mouw trokken.

Blijft ook de vraag of minister De Clerck tijdens zijn onderhoud op het ondeontologische optreden van De Decker heeft gewezen. Als hij dat al deed, heeft hij zich kennelijk onduidelijk uitgedrukt. Want twee dagen later stond De Decker in Brussel voor een onderhoud met de kabinetsmedewerkers, zoals blijkt uit de ondervragingen.

Af en toe moet een politicus ritueel worden geslacht om het land van zonden te zuiveren, zoals de Amerikaanse schrijver Gore Vidal graag beweerde. In Kazachgate viel het lot op De Decker om als boetedoener door de Wetstraat te trekken. Hij nam ontslag uit zijn partij, weliswaar met behoud van zijn zetel in het Brussels Parlement en bijbehorende emolumenten - men moet ook niet overdrijven. En opmerkelijk: zijn vrouw Jacqueline Rousseaux blijft wel MR-lid en zetelt verder naast haar man in datzelfde Brussels Parlement.

Het gerecht in Bergen moet nu een dossier klaarmaken voor de opheffing van De Deckers parlementaire onschendbaarheid. Maar zelfs als die wordt opgeheven, valt te bekijken wat het gerecht daarmee aandurft. Het is bekend: justitie kan een lange lijst gelijkaardige politiek delicate dossiers voorleggen die vakkundig naar de verjaring of de seponering werden geloodst. Kennelijk heerst binnen het gerecht de overtuiging dat de vernedering van een gedwongen ontslag voor een politicus kan volstaan als straf. Bovendien wordt het een lastige opdracht om aan te tonen dat De Decker zijn status van ondervoorzitter van de Senaat misbruikte om als advocaat zijn voordeel te doen.

‘Want wat als De Decker de minister over zijn zaak had aangesproken tijdens een receptie of in de wandelgangen van het parlement?’, merkte een confrater op. Je wil ze inderdaad niet te eten geven, de advocaten die een minister al eens aan de mouw trokken. En evenmin de advocaten die vlijtig meeschreven aan wetteksten, zoals de afkoopwet. De Belgische fiscale wetgeving hangt aan elkaar van teksten geleverd door advocaten en fiscalisten gespecialiseerd in het ‘begeleiden’ van cliënten, zoals Chodiev, die graag de weg van de minste belasting bewandelen. Vergeleken daarmee getuigt de demarche die De Decker wordt aangerekend zelfs van een opmerkelijke onbeholpenheid.