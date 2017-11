Fiscus heeft amper zicht op privéjets en jachten in belastingparadijzen

De Belgische fiscus slaagt er amper in Belgen te betrappen die exotische belastingconstructies opzetten voor hun luxejacht of privévliegtuig. Dat bevestigt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns. ‘De strijd tegen dat type fraude is zeer moeilijk’, stelt hij. Maar de Paradise Papers leggen de praktijken nu wel bloot.