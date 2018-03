De geledigde postbus van de wielerwereld

Vlak over de Belgische grens vonden we in het Luxemburgse Pétange een ware fabriek voor postbusvennootschappen. Jarenlang konden Belgen er terecht. De wieler- wereld was er kind aan huis.

Luxemburgse speurders voerden in mei 2013 een huiszoeking uit in een statige villa aan de rue Prince Jean, nummer 5, in het Luxemburgse Pétange, enkele kilometers over de grens met België. Ze deden dat op vraag van het Belgische gerecht. Want dit is het Luxemburgse filiaal van een Belgisch advieskantoor, International Tax Consult, uit Waregem. Intussen vervolgt het West-Vlaamse parket de belastingadviseur en nog 17 andere verdachten voor fiscale fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Slechts enkele klanten van de belastingadviseur worden mee vervolgd. Het gaat om (ex-)toplui van de financieel planner BFO uit Zwijnaarde en twee namen uit de wielerwereld: de ploegleiders Dirk Demol en Laurenzo Lapage. Zij dreigen voor de strafrechter te belanden voor de Luxemburgs-Cypriotische belastingconstructies die de adviseur hen aansmeerde.

Ons onderzoek brengt nu aan het licht dat een pak meer Belgen postbusvennootschappen hadden op dit Luxemburgse adres. Veel meer dan het gerecht er heeft aangepakt. Als we het adres ‘5, rue Prince Jean’ opzoeken in onze databank met bijna 1,5 miljoen documenten die de voorbije tien jaar verschenen in het Luxemburgse bedrijvenregister, krijgen we ruim 1.200 treffers. Hier zijn aan de lopende band constructies opgezet voor Belgen. Met als vennootschapsnaam vaak simpelweg de familienaam van de Belg, gevolgd door ‘& Cie.’

Als we naar de brievenbus in Pétange kijken, staat er echter alleen de naam Lucos op. Die verwijst naar het bedrijfje waarmee de belastingadviseur de postbusconstructies opzette.

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Wie deelde deze postbus zoal? Alvast een heleboel figuren uit de wielerwereld. Zoals ex-teammanager Johan Bruyneel, die in 2012 ten val kwam na het dopingschandaal rond Lance Armstrong. Bruyneel liet al in 2006 op dit adres Lockdale Lux oprichten via een postbusvennootschap op Cyprus, Lockdale Limited. Dat loonde. Alleen al in 2008 is ruim 1,8 miljoen euro winst geboekt met maar 3.125 euro belasting. Twee jaar na de huiszoekingen is alles stopgezet.

Nog meer wielrenners koppelden hier een Luxemburgse postbusvennootschap aan een andere op Cyprus, zoals de Italiaan Ivan Basso, de Sloveen Janez Brajkovic en de Rus Vjatsjeslav Jekimov. Ook toen de Tsjechische zakenman Zdenek Bakala plannen had voor een Champions League-competitie voor de wielerwereld liet hij daarvoor op dit postbusadres de vennootschap World Professional Cycling oprichten. Bakala had hier trouwens ook met Patrick Lefevere een holding.

Modellenbureau

Lang niet alleen de wielerwereld vond de weg naar de rue Prince Jean. Tot 2016 had ook Marc Dochez van het bekende Brusselse modellenbureau Dominique Models hier de Luxemburgse postbusvennootschap Mars. Technologieondernemer Peter Hinssen zat hier ook tot 2016 met Across International, dat ook al gekoppeld was aan Cyprus. Zelfs uitbaters van een Belgisch rusthuis vonden we terug op deze postbus met een Luxemburgs vehikel genaamd Waardig Christelijk Leven.

Het Luxemburgse gerecht legt beperkingen op als het meewerkt in Belgische dossiers. Zo kon onze fiscus niet alle klanten van deze adviseur aanpakken.