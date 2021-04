2 miljoen euro geeft toegang tot Belgische 1 procentclub

In de grotere Europese landen ligt die lat lager, zo blijkt uit The Wealth Report 2021 van Knight Frank, waarvan De Tijd de niet-gepubliceerde Belgische cijfers kon opvragen.

In Frankrijk en Duitsland behoort u al tot het rijkste 1 procent met een vermogen van respectievelijk 1,8 en 1,7 miljoen euro. In Ierland ligt de grens met 2,2 miljoen euro wat hoger.

Buiten Europa springen de VS in het oog. De grens ligt er op 3,7 miljoen euro. In veel groeilanden ligt de drempel onder de symbolische 1 miljoen euro. In China en India gaat het om respectievelijk iets meer dan 700.000 en 100.000 euro. In Kenia behoort u met een vermogen gelijk aan de prijs van een Volkswagen Polo al tot de 1 procent rijkste inwoners.