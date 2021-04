5 thema’s die niet mogen ontbreken in uw beleggingsportefeuille

Duurzaamheid, gezondheid, technologie, cyclische aandelen en bescherming tegen inflatie. Dat zijn volgens vermogensbeheerders dit jaar belangrijke bouwstenen van een goede beleggingsportefeuille.

De technologieaandelen waren vorig jaar de uitblinkers op de beurzen. Voor de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq was het coronajaar 2020 het beste sinds 2009, goed voor een winst van meer dan 43 procent.

Dat we wereldwijd ‘ons kot’ niet uit mochten, gaf de tech- en internetgerelateerde aandelen vleugels. Zullen ze in 2021 opnieuw de hoogste rendementen opleveren? De Tijd vroeg zes banken welke thema’s een groot gewicht verdienen in uw beleggingsportefeuille.

1 Duurzaamheid

Een thema dat al jaren naar voren geschoven wordt, is duurzaamheid. De vraag naar duurzame beleggingen is het voorbije jaar sterk toegenomen. ‘Duurzaamheid is een trend die in de pandemie een extra duw in de rug heeft gekregen’, zegt ING. ‘Beleggingen die futureproof willen zijn, moeten rekening houden met die trends.’

Duurzaamheid kan eng en breed worden gedefinieerd. Een enge definitie houdt vooral rekening met het leefmilieu. Een bredere definitie omvat ook sociale doelstellingen, deugdelijk bestuur en zelfs gezondheid. Sommige banken hanteren een beperkte focus, andere een brede en nog andere een combinatie van beide.

Beleggingen die futureproof willen zijn, moeten duurzaam zijn. ING

Belfius focust op klimaatverandering en op bedrijven die investeren in projecten die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. ‘Een studie van Imperial College Business School toont aan dat bedrijven die inzetten op hernieuwbare energie superieure beursrendementen behalen’, zegt Jan Vergote, een beleggingsstrateeg van Belfius.

Ook BNP Paribas Fortis vindt groene energie een belangrijk thema voor beleggers. Hoofdstrateeg Philippe Gijsels: ‘We zien de geboorte van een nieuwe industrie. In die sector zullen grote bedrijven ontstaan, de Amazons van de toekomst.’

KBC onderstreept dat water op de voorgrond treedt als een duurzaam beleggingsthema. ‘Het structureel tekort aan water maakt investeringen noodzakelijk. De stabiele omzetgroei vertaalt zich in een sterke winstgroei en de correcte waardering biedt kansen.’

KBC kijkt niet alleen naar de klimaatverandering en de waterschaarste, maar investeert ook in bedrijven die inspelen op uitdagingen als betaalbare gezondheidszorg, gezonde voeding en mobiliteit. In die sectoren boeken aandelen als Nestlé, Visa, PayPal en Microsoft een sterke winstgroei.

ING hanteert een brede definitie van duurzaamheid en verwijst naast water onder meer naar propere technologie, gezondheidszorg en het hergebruik van grondstoffen.

2 Gezondheid

De gezondheidszorg staat door de pandemie meer dan ooit in de belangstelling, signaleert Vergote. ‘Gezondheidszorg is immuun geworden tegen bezuinigingen van de overheid. De sector is relatief goed bestand tegen crisissen en zou in elke gediversifieerde portefeuille aanwezig moeten zijn. De verwachting is dat de sector op korte, middellange en lange termijn beter blijft presteren dan de index MSCI World.’

Belfius zet in op bedrijven die focussen op een beter leven (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en dienstverlening aan huis), langer leven (voeding en sport) en een gelukkiger leven (vrije tijd en wellness) en op bedrijven die investeren in kankeronderzoek.

Ook Erik Joly, de hoofdeconoom van ABN AMRO België, merkt op dat de coronacrisis het belang van de sector van gezondheidszorg onderstreept. ‘Bovendien doet de vergrijzing de vraag naar geneesmiddelen en medisch materiaal toenemen. De pijplijnen met beloftevolle medicijnen bevinden zich weer op normale niveaus en de sector wordt gekenmerkt door stabiele cashflows.’

3 Technologie

ING onderstreept dat de pandemie de digitalisering heeft doen versnellen. De bank heeft daarom belangstelling voor bedrijven actief in digitale betalingen, e-commerce, clouddiensten en entertainment.

Telewerk leidt tot extra investeringen in krachtige IT-installaties. Belfius

Vergote van Belfius verwacht dat de automatisering van de bedrijfsprocessen en de trend naar meer telewerk doorzetten. ‘Die trend leidt tot extra investeringen in onder meer krachtige IT-installaties.’

De strateeg merkt wel op dat technologieaandelen ‘kreunen’ als de rente stijgt. Maar dat is volgens hem geen ramp, omdat de langetermijnvooruitzichten erg gunstig zijn.

4 Cyclische aandelen

Joly gelooft dat industriële aandelen zullen profiteren van de relanceplannen in de VS en Europa. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde enkele weken geleden dat de wereldeconomie in 2021 met 6 procent groeit. Dat is de hoogste groei sinds 1976.

De econoom van ABN AMRO vindt ook bankaandelen aantrekkelijk. Hij merkt op dat de rentemarge verbetert dankzij de stijging van de langetermijnrente. Bovendien zal het economisch herstel wellicht tot gevolg hebben dat banken minder provisies moeten aanleggen voor slechte kredieten. Daarom beschouwen analisten financiële aandelen als cyclische aandelen.

‘De winsten zullen wellicht herstellen naar de precoronaniveaus’, zegt Joly. ‘Bijkomende steun kan er komen van inkoopprogramma’s van eigen aandelen.’

We staan aan het begin van een supercyclus van stijgende grondstoffenprijzen. BNP Paribas Fortis

Ook Gijsels verwacht veel van conjunctuurgevoelige aandelen. ‘Het cyclisch herstel zal in het tweede halfjaar redelijk spectaculair zijn. De waardeaandelen maken een inhaalbeweging, maar er is nog ruimte voor een verdere stijging.

De hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis verwijst naar bankaandelen en de sectoren staal en chemie. De Japanse en Britse aandelenmarkten tellen relatief meer waardeaandelen dan andere beurzen.

Grondstoffenbedrijven, zoals mijnbouwers en recycleerders, profiteren volgens Gijsels eveneens van het economisch herstel. ‘We staan aan het begin van een supercyclus van stijgende grondstoffenprijzen. Het herstel van de Chinese en de wereldeconomie en de opmars van de elektrische auto doen de vraag naar grondstoffen als nikkel en koper toenemen. Het aanbod kan niet volgen, omdat er jarenlang te weinig is geïnvesteerd. Na de koersstijging van de aandelen van grote spelers volgen nu de kleinere spelers, die overnamedoelwitten zijn.’

5 Bescherming tegen inflatie

De inflatie blijft voorlopig laag, maar de economische heropleving en de fors stijgende grondstoffenprijzen hebben de inflatieverwachtingen doen toenemen.

Aandelen en inflatiegelinkte obligaties zijn de beste indekking tegen inflatie. CapitalatWork

‘Er is een reële kans dat we na de inflatie van de activaprijzen (bijvoorbeeld aandelen) ook een inflatie van de consumptieprijzen zullen zien’, waarschuwt Erwin Deseyn, de hoofdstrateeg van de vermogensbeheerder CapitalatWork. ‘De beste indekking tegen een comeback van de inflatie bestaat uit een combinatie van aandelen en inflatiegelinkte obligaties.’

Het gaat om aandelen van bedrijven die ‘pricing power’ (prijszettingsmacht) hebben en in staat zijn hun marges te behouden. Sectoren met pricing power zijn bijvoorbeeld software (Microsoft), media (Facebook, Google en Netflix), gaming (Tencent) en luxe (LVMH).