Als bankieren een zaak van de familie wordt

Private banken zien hun cliënten als schakels in een opeenvolging van generaties. Aan de relatie met de jongeren wordt extra aandacht besteed. ‘We maken niet alleen de jonge generatie blij, maar ook hun vermogende ouders en grootouders.’

Uiteraard gaat het in gesprekken tussen private bankers en hun cliënten nog altijd over het vermogen. Maar de aanpak is vaak veranderd. Vandaag is de focus verbreed van de vermogende cliënt als individu naar de familie van de cliënt. De aandacht voor de jongere generaties heeft aan belang gewonnen.

De essentie

De private banken zoeken meer toenadering tot de jongere generaties: de kinderen en kleinkinderen van vermogende klanten en jonge mensen met een start-up.

Dat gebeurt onder meer via lezingen over maatschappelijke thema’s, webinars en door jongeren met elkaar in contact te brengen.

Sommige private banken werken met aparte private bankers voor ouders/grootouders en kinderen/kleinkinderen.

‘We zien de familie als een cyclus met verschillende fases’, zegt Yves Van Laecke, de chief commercial officer van Bank Nagelmackers. ‘We willen dat cliënten niet in de eerste plaats voor onze fondsen naar ons toestappen, maar omdat ze weten dat we een volledige trajectbegeleiding bieden.’

Ook bij Degroof Petercam staat de familie centraal. De vermogensbeheerder houdt er rekening mee dat de generaties zich vaak anders tegenover elkaar verhouden dan vroeger. ‘We zien almaar meer generatiesprongen: de grootouders die schenkingen doen aan hun kleinkinderen’, zegt Pieter De Bisschop, hoofd private banking voor Vlaanderen bij Degroof Petercam.

De familiebenadering maakt dat jongeren in hun relatie met de bank kunnen meegenieten van de vermogenspositie van hun ouders en grootouders. ‘We hebben de silo’s afgebroken’, zegt Van Laecke.

‘Kinderen van cliënten die met een kredietvraag bij ons kwamen, zouden we een tijd geleden niet prioritair bediend hebben, omdat we kredieten niet als een geïsoleerd product wilden zien. Vandaag doen we dat wel en bieden we een goede prijs gebaseerd op het totale familiepatrimonium. We maken niet alleen de jonge generatie blij, maar ook hun ouders en grootouders.’

We zien almaar meer grootouders schenkingen doen aan hun kleinkinderen. Pieter De Bisschop Degroof Petercam

Private bankers willen een goede aansluiting bij de jongere generaties vinden. Onder het motto ‘You are tomorrow’ organiseert Degroof Petercam ontmoetingsmomenten met sprekers over actuele thema’s. De onderwerpen zijn doorgaans van breed maatschappelijke aard en vooral niet gericht op bankproducten.

‘Met ‘You are tomorrow’ gaat het niet om een product of merk’, zegt Rémy Dercq, het hoofd private banking voor Brussel en Wallonië bij Degroof Petercam. ‘Het is een manier om een band te creëren met jongere generaties. We willen onze interne knowhow doorgeven aan een generatie die veel wil weten en zich in veel dingen interesseert. Op korte termijn willen we haar niets verkopen. Het is een service.’

Community

‘Het is niet altijd even gemakkelijk de jongere generaties te bereiken’, zegt De Bisschop. ‘We vragen onze private bankers in hun cliëntengesprekken op onze initiatieven voor hun kinderen en kleinkinderen te wijzen. Vandaag zijn al meer dan 1.000 jongeren lid van onze community. We hebben een team van drie personen die als animator voor ‘You are tomorrow’ optreden.’

Ook Bank Nagelmackers ziet het aanbieden van een community als een belangrijke taak. ‘Zodra de Covid-19-crisis achter de rug is, willen we de kinderen van verschillende families opnieuw meer met elkaar in contact brengen’, zegt Van Laecke. ‘We bieden een netwerk aan dat later kan worden gevaloriseerd.’

Bij Bank Nagelmackers worden de generaties voor het gemak ingedeeld in babyboomers en de generaties X, Y en Z. ‘Voor elk van die generaties hebben we specifieke webinars’, zegt Van Laecke. Generatie X, die van 40 tot 55 jaar, gaan we informatie verschaffen over successieplanning. We willen ze de nodige inzichten verschaffen om het gesprek daarover aan te gaan met hun ouders, de babyboomers.’

Het is misschien heel paradoxaal, maar de jonge ondernemer heeft een grote afkeer van risico zodra zijn bedrijf verkocht is. Rémy Dercq Degroof Petercam

‘Voor generatie Y zal het eerder gaan over kredieten en beleggen. En voor generatie Z willen we onder andere informatie verstrekken over cryptomunten. De bedoeling is niet beleggingsadvies te geven, wel te informeren. Voor de generatie Z zijn we met een nieuwe Instagram-pagina gestart om op een heel losse manier en zonder belerend te zijn informatie te verschaffen.’

‘Het kunnen aanbieden van een netwerk van experts is heel belangrijk’, zegt Dercq van Degroof Petercam. ‘We hebben ondernemers in ons netwerk die bereid zijn jonge ondernemers te coachen. Als private bank is het onze taak dat mogelijk te maken.’

Een private banker heeft een persoonlijke relatie met zijn cliënten. Het is van belang dat hij zo dicht mogelijk bij hun leefwereld staat. Nu is de leefwereld van de ene generatie niet per se die van de andere. Bij de familiale aanpak kan het belangrijk zijn met verschillende private bankers te werken.

Discretie

‘Voor ons is het perfect mogelijk dat in één familie twee of drie private bankers actief zijn die elk een generatie bedienen’, zegt Van Laecke. ‘Een private banker van 55 jaar kan aansluiten bij de grootouders van 75. Maar dat is niet per definitie de ideale bankier voor hun kinderen.’

‘Sommige ouders vragen dat de private banker voor de kinderen een andere is dan de hunne’, voegt Dercq eraan toe. ‘Om belangenconflicten te vermijden en de discretie te bewaren.’

Naast de kinderen en kleinkinderen van vermogende klanten zijn er de jonge mensen die met een start-up in heel korte termijn hun eigen vermogen hebben opgebouwd. Voor private banken zijn zij potentieel interessante klanten, maar ze vergen een aparte aanpak die enigszins buiten de ‘jongerencategorie’ valt.

‘Het is misschien heel paradoxaal, maar de jonge ondernemer heeft een grote afkeer van risico zodra zijn bedrijf verkocht is’, stelt Dercq van Degroof Petercam vast. ‘Voor zijn persoonlijke vermogensbeheer heeft hij een houding tegenover risico die haaks staat op wat hij als ondernemer deed. Dat is systematisch het geval. Vaak zeggen ze: ik heb al genoeg risico gelopen met mijn eigen zaak, maar dat had ik zelf in de hand. Op een derde vertrouwen om hun vermogen te beheren zit niet in hun DNA. Ze hebben altijd in de driver’s seat gezeten en willen dat zo houden.’