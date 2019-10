De strijd om 400 miljard euro

Tientallen private banken en vermogensbeheerders in ons land strijden om de centen van vermogende landgenoten te mogen beheren. De aandelenportefeuilles, fondsen en andere beleggingen die ze voor Belgische klanten beheren stijgen tot meer dan 407 miljard euro.

In ons land staan duizenden private bankers klaar om u te ontvangen als u beschikt over een groot vermogen. Maar hoeveel is groot? Bij veel grote private banken gaan de deuren pas open bij een minimumvermogen van 0,5 tot 1 miljoen euro. Al wordt soms een uitzondering gemaakt voor klanten met een groot potentieel. Multimiljonairs kunnen nog wat meer service op maat krijgen via zogenaamde wealthmanagementdiensten.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook klassieke banken waar klanten al een volledige of bijna-privatebankingservice krijgen met een lage instapdrempel. BNP Paribas Fortis stelt zijn private bankers al ter beschikking vanaf 250.000 euro. Bij andere grootbanken zijn wel al personal bankers beschikbaar voor dergelijke vermogens. Wie vanaf 100.000 euro een persoonlijkere bankservice wil genieten, kan daarvoor terecht bij ING België.

Rangschikking

Iedere bank is anders, en dus zijn de cijfers niet volledig vergelijkbaar. Zo is volgens de ene rangschikking BNP Paribas Fortis de marktleider, terwijl in een andere KBC de leiding neemt. Voor de plaatsen drie en vier geldt hetzelfde voor ING en Belfius, dat de jongste jaren zijn privatebankingdivisie fors heeft uitgebreid.

Om toch een panorama te kunnen maken van de sector vroeg De Tijd bij de grootbanken cijfers op van het personeel dat zich ontfermt over de klanten die minstens een vermogen van 250.000 euro hebben en daar een persoonlijke aanpak voor krijgen. Het gaat dus om het totaal van de personal bankers voor de instappers tot een team van wealthmanagers voor de allerrijkste klanten. BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius beheren samen 281 miljard euro.

Maar vermogensbeheer gaat verder dan dat viertal. Veel gefortuneerde landgenoten vinden ook de weg naar twee Belgische gespecialiseerde private banken. De Brusselse fusiegroep Bank Degroof Petercam en het Antwerpse Delen Private Bank, een dochter van de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, zijn elk met ruim 30 miljard euro onder beheer bijna een tiende van de markt en komen al aardig in de buurt van de vier grootbanken.

Buitenlandse dochters

De twee zijn echter geen puur Belgische huizen. Bank Degroof Petercam heeft dochters in Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Zwitserland en bijhuizen in Duitsland, Nederland en Italië. Ook Delen slaat zijn vleugels uit met JM Finn in het VK en opereert in Nederland onder de vlag Oyens & Van Eeghen. Bij onze noorderburen nam het onlangs nog sectorgenoot Nobel Vermogensbeheer over.

Een andere naam als een klok in de Belgische privatebankingmarkt, Puilaetco Dewaay, is een onderdeel van het Luxemburgse KBL European Private Bankers, dat indirect in handen zit van de regerende Al-Thani-familie in Qatar. Nog boven 10 miljard euro activa onder beheer: Deutsche Bank. De Duitse groep is in ons land als retailbankier actief, maar stelt klanten met minstens 1 miljoen euro ook private bankers ter beschikking.

Als we sectorkenners mogen geloven, zitten er de komende tijd nog veel fusies en overnames aan te komen van private banken.

Dat ABN AMRO die grens overschreed, heeft louter te maken met de integratie van concurrent Société Générale Private Banking België, die even groot is. Omdat klanten van private banken relatief trouw zijn, lijken er niet zo’n grote schommelingen in de portefeuilles. Die variëren vaak forser door beursperikelen.

De vijf grote private banken zijn goed voor 100,7 miljard euro. Maar de vermogende Belg kan ook terecht bij een waaier aan middelgrote en nichespelers die statuten hebben van bank, beursvennootschap of zuivere vermogensbeheerder.

Nichespelers

Het Nederlandse Van Lanschot is hier de grootste speler met ruim 4,5 miljard euro onder beheer en een marktaandeel van dik 1 procent. Van Lanschot is met een tiental kantoren erg lokaal aanwezig. Andere vermogensbeheerders vestigen zich vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen of Gent, of hebben een regionale focus.

De Nederlanders worden op de voet gevolgd door de bijna 100 jaar oude Banque de Luxembourg, die haar roots heeft in het groothertogdom. Dat is ook de thuisbasis van de groep Foyer, de eigenaar van CapitalatWork. De Franse Banque Transatlantique (Crédit Mutuel) heeft ook een kantoor in Brussel waarmee ze focust op Franse expats. Mercier Vanderlinden is een van de jongste bedrijven in het lijst. Het ontstond pas in de jaren 90, toen de gelijknamige zakenfamilies de opbrengst van hun participaties zelf wilden beleggen.

Rijke Belgen hebben ook minstens een miljard toevertrouwd aan Bank Nagelmackers (een onderdeel van de Chinese verzekeraar Anbang), Architas (AXA Bank Belgium) en het jonge Quaestor, dat in 2000 werd opgericht met Roeselare als thuisbasis. Ook de discrete Zwitserse private banken Edmond de Rothschild en Lombard Odier en het Franse CA Indosuez zouden in die categorie zitten.

Het Antwerpse familiebedrijf Dierickx Leys heeft 777 miljoen euro onder discretionair beheer en adviserend beheer. Maar de totale waarde van de klantenactiva loopt op tot 2,1 miljard euro, klinkt het.

In het oog te houden is het eveneens Antwerpse Merit Capital, dat na de overname door het Britse Duet een groeispurt maakt. Dankzij de overname van het Brugse beurshuis Weghsteen zit Merit aan 1,5 miljard euro activa onder beheer, maar Duet wil binnen drie jaar groeien naar 5 miljard in de Benelux.

Nog fusies

Als we sectorkenners mogen geloven, staan er de komende tijd nog veel fusies en overnames aan te komen. De steeds strengere regels doen de personeels- en de IT-kosten oplopen, terwijl de lage rente en de verplichte transparantie over de kosten de inkomsten drukken.