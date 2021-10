‘Enkel over Antwerps voetbal komen we niet overeen’

Zes maanden nadat het Nederlandse Van Lanschot Kempen de controle heeft verworven over het Antwerpse Mercier Vanderlinden, zegt de vermogensbeheerder al de eerste vluchten te plukken van die deal.

‘Wist je dat onze roots voor een stuk teruggaan tot in het Antwerpen van de 17de eeuw?’ Erwin Schoeters, die net een jaar geleden CEO werd van de Belgische tak van Van Lanschot Kempen, heeft goed geblokt op de geschiedenis van de Nederlandse private bank en fondsbeheerder. Zakenman Cornelis van Lanschot begon in 1737 in ’s Hertogenbosch een handel in koloniale waren en legde daarmee de basis van wat zou uitgroeien tot de oudste financiële instelling van Nederland.

‘Maar Van Lanschot kwam uit een familie van uitgeweken Antwerpenaars’, zegt Schoeters. ‘Een van de voorgangers van Van Lanschot liet in de 17de eeuw een godshuis bouwen aan de Falconrui in Antwerpen. De oudst bekende Van Lanschot ligt hier ook begraven in de Sint-Jacobskerk. Toen was dat natuurlijk ook geen Nederlands of Belgisch verhaal, het ging om één Brabantse familie.’

Het neemt niet weg dat die familie er sinds kort een beetje Antwerpser op is geworden. Van Lanschot Kempen kondigde zes maanden geleden aan dat het de controle had verworven over Mercier Vanderlinden. De Nederlandse groep neemt een meerderheidsbelang van 70 procent in het Antwerpse huis. Mercier Vanderlinden ontstond eind jaren 90 toen de families Mercier en Vanderlinden, die hadden geïnvesteerd in de spaarbank Anhyp, de sauzenfabrikant Devos-Lemmens en de Frisk-muntjes, besloten de krachten te bundelen.

Tegen 2025 krijgen de Nederlanders de volledige controle. De private bank kreeg wel de belofte dat de merknaam Mercier Vanderlinden behouden blijft. ‘Dat familiale karakter was essentieel voor ons’, benadrukt Thomas Vanderlinden van Mercier Vanderlinden. ‘Als ik tegen onze klanten praat over ‘investing together’, moet je dat kunnen waarmaken. Ondernemerschap zit in ons DNA en ook onze klanten zijn ondernemende families.’

‘Intussen merk ik dat we met onze teams ook persoonlijk zeer goed overeenkomen’, vervolgt hij. ‘Eind september hebben we het parcours van het WK wielrennen in Leuven samen verkend. Enkel over voetbal moet je ons niets vragen: we komen niet overeen voor welk team in Antwerpen je moet supporteren (lacht).’

Waarom was Mercier Vanderlinden op zoek naar een partner?

Thomas Vanderlinden: ‘We kenden de jongste jaren een sterke groei met Mercier Vanderlinden. In die mate zelfs dat we ons kernmetier wat dreigden te ontgroeien. Voor ons is nauw contact behouden met de klant zeer belangrijk. Maar we merkten dat we meer en meer tijd moesten stoppen in het volgen van de strenger wordende regelgeving en in veranderende toezichtsmodellen.’

‘Daarom gingen we op zoek naar een partner die ons daarin kon ondersteunen. Met het model waarin we nu zijn terechtgekomen, kunnen we onze middelen en die van onze klanten zo goed mogelijk aan te wenden. Van Lanschot Kempen heeft de voorbije jaren een indrukwekkend parcours gereden. Dankzij onze samenwerking hebben we een ruimer aanbod voor de klant terwijl we toch onze eigenheid kunnen behouden.’

Van Lanschot Kempen was al lang op zoek naar mogelijkheden om overnames te doen in België.

Erwin Schoeters: ‘We willen onze voetafdruk sneller vergroten, zowel door organische groei als door overnames. De voorbije vijf jaar hebben we ieder jaar een overname gedaan. Nu is er onze eerste deal in België. De groep heeft ook altijd benadrukt dat ze extra wil investeren in België. Er is voldoende ruimte om overnames te blijven doen. Thomas en ik kennen veel mensen in de Belgische privatebankingsector. We zijn goedgeplaatst om mee om de tafel te zitten als zich overnamekansen voordoen.’

‘We blijven ook op zoek naar private bankers om onze teams te versterken. Onze fysieke aanwezigheid is nu wel vrij goed. Brussel was een grote witte vlek voor Van Lanschot Kempen, maar die hebben we kunnen invullen dankzij Mercier Vanderlinden. We voelen ook aan dat er vanuit Brussel wordt gewerkt om klanten in Waalse provincies te bedienen.’

Vanderlinden: ‘We zien nog veel groeipotentieel in het zuiden van het land. Andere groepen zijn daar misschien wat minder mee bezig, maar je mag het potentieel van die regio niet verwaarlozen. We zouden daar graag investeren, want er is nog genoeg ruimte om te groeien.’

Intussen is het al zo’n zes maanden geleden dat Van Lanschot Kempen de overname van Mercier Vanderlinden aankondigde. Hoever staat de samenwerking?

Schoeters: ‘De deal werd pas officieel afgerond in juli, maar we blijken het nog beter te doen dan we hadden verwacht. In april waren Van Lanschot Kempen België en Mercier Vanderlinden samen goed voor 8,4 miljard euro aan beheerd vermogen. Eind augustus was dat bedrag al opgelopen tot 9,6 miljard euro. Die stijging is maar gedeeltelijk te danken aan de stijgende beurzen. Ook de netto-instroom van nieuwe klantentegoeden valt hoger uit dan verwacht. Wij zijn uitgegroeid tot dé challenger op de Belgische markt en staan samen sterk bij de ondernemende families.’

Er zijn natuurlijk wel meer challengers. Grote banken zoals Belfius of Degroof Petercam, maar ook nichespelers zoals Rothschild of het Luxemburgse CPB Quilvest hebben ambities op de privatebankingmarkt.

Vanderlinden: ‘Wij kunnen het verschil maken omdat we ons doelpubliek niet bepalen volgens kwantitatieve criteria als ‘enkel ultrarijke klanten’. We werken volgens een eenvoudige en kwalitatieve norm. Wij zoeken ondernemers. Dat kan een zelfstandige zijn wiens zaak fors is gegroeid en die wil investeren, maar evengoed een tandarts of een arts. We denken dan na over welke kwalitatieve investeringen we die mensen kunnen aanbieden tegen correcte waarderingen. We volgen dus niet zomaar slaafs een aantal indexen. Als je mensen duidelijk kan maken dat je mee investeert, dat je je mee engageert, zit je toch anders aan tafel met hen.’

Schoeters: ‘Net omdat we zoveel belang hechten aan die persoonlijke aanpak bieden we onze klanten zowel vermogensbeheerdiensten als beleggingsadvies aan. We staan historisch sterk in beleggingsadvies. We merken toch dat veel klanten nog altijd zelf de touwtjes in handen willen houden bij het beheer van hun portefeuille. We hebben dus een breed aanbod aan services en producten. Maar dat wil niet zeggen dat je geen focus nodig hebt. Je moet geen honderd zaken tegelijk doen.’

U signaleerde daarnet een stevige stijging van de vermogens onder beheer. In welke producten zijn klanten het meest geïnteresseerd?

Schoeters: ‘Lombardkredieten bijvoorbeeld, leningen waarbij een deel van de effectenportefeuille in onderpand wordt gegeven. Dat loopt bijzonder hard. De doelstelling die we dit jaar hadden gesteld voor de nettoaangroei hebben we al dubbel gehaald. Dat komt deels door onze eigen productie. Maar we zien ook veel aanvragen van klanten bij Mercier Vanderlinden. We merken dat de relatiemanagers van Mercier Vanderlinden aanvoelen wat hun klanten willen én dat ze ook de weg naar onze kredietspecialisten hebben gevonden.’

‘Maar het gaat verder dan dat. Een van onze speerpunten is dat we ons aanbod van private market funds, fondsen die in niet-beursgenoteerde bedrijven en effecten investeren, continu uitbreiden. Het kan gaan om pure private-equityfondsen, investeringen in schuldeffecten, maar ook vastgoed- en infrastructuurfondsen. Dat aanbod breiden we nu uit. Binnenkort lanceren we bijvoorbeeld een fonds dat beleggen in landbouwgrond mogelijk maakt.’