Hoe meer geld, hoe meer aandacht van de bankier

Bankiers zijn er in alle maten: personal banker, premium banker, private banker of wealth manager. Wat is het verschil en wanneer kunt u op hen een beroep doen?

De private banker is een persoonlijk contact voor een vermogende klant die hem op regelmatige basis zal adviseren over zijn vermogen en zaken die daarmee verband houden, zoals successie.

Maar de jongste jaren ontstonden aan de onderkant van dat segment veel tussenvormen tussen retail en private banking en aan de bovenkant wealth management, dat nog exclusiever is.

De rode draad: hoe groter het vermogen is, hoe gepersonaliseerder de dienstverlening en hoe uitgebreider het adviespakket rond belastingen, erfenissen, vastgoed, kunst... Het specifieke aanbod en de voorwaarden verschillen erg van bank tot bank.

Personal banking

AXA Bank België begon vorig jaar met personal banking, een totaaloplossing voor retailklanten met een vermogen van 100.000 euro of meer. Vanaf die drempel schakelt ook ING België voor u een personal banker in die beleggingsadvies geeft. Bij andere instellingen liggen die drempels hoger (150.000 euro bij Deutsche Bank) of lager (75.000 euro bij Bank Nagelmackers). KBC heeft met premium banking een dienst met advies vanaf 250.000 euro.

Private banking

‘Private banking is niet te vergelijken met personal banking omdat bij het tweede een gestandaardiseerde en gerobotiseerde aanpak gehanteerd wordt’, zegt Ilse Delcour, de marketingmanager van Van Lanschot. ‘500.000 euro is nodig om een bepaald soort exclusieve dienstverlening te geven.’

Ook Belfius, Puilaetco en Bank Nagelmackers hanteren een instapdrempel van 0,5 miljoen euro. Bij BNP Paribas Fortis is die veel lager. De grootbank belooft u al een privatebankingservice vanaf 250.000 euro.

Zit er echt zoveel verschil tussen een premium retailaanbod en het meest basic privatebankingproduct en op welke service kun je met een private banker rekenen? Dat is zeer moeilijk na te gaan, want de manier om met klanten om te gaan, hun noden te detecteren en de juiste oplossingen voor te schotelen, vormt net de persoonlijke huisstijl van een private bank.

Er is dan ook niet altijd evenveel transparantie over hoe frequent het contact met de klant is, hoe persoonlijk het advies over beleggingsfondsen, of voor welke seminaries of events een klant wordt uitgenodigd. Zelfs binnen eenzelfde categorie zullen klanten met meer vermogen meestal intensiever begeleid worden dan andere.

1 miljoen euro

Bij veel andere banken blijft de toegang tot private banking - van gepersonaliseerd adviesbeheer tot discretionair vermogensbeheer - voorbehouden voor vermogens vanaf 1 miljoen euro. Al wordt die grens niet overal even hard getrokken en is het ‘potentieel van een klant’ ook cruciaal. ‘De drempels zijn eerder richtinggevend en we kijken vooral naar de behoeftes van de klant. We willen de klanten de juiste service geven op basis van hun vermogen of toekomstige vermogen’, zegt KBC.

2 miljoen euro geeft toegang tot Belgische 1 procentclub Om in ons land tot de selecte club van de rijkste 1 procent inwoners te behoren, heb je een nettovermogen van 2,4 miljoen dollar of iets meer dan 2 miljoen euro nodig. Dat blijkt uit een studie van Knight Frank.

In de grotere Europese landen ligt die lat lager, blijkt uit The Wealth Report 2021, waarvan De Tijd de niet-gepubliceerde Belgische cijfers kon opvragen. In Frankrijk en Duitsland behoor je al tot het rijkste 1 procent met een vermogen van respectievelijk 1,8 en 1,7 miljoen euro. In Ierland ligt de grens met 2,2 miljoen euro wat hoger.

Dat in Europa de ranglijst wordt aangevoerd door Monaco en Zwitserland, de bakermat van de private banken, zal niet verbazen. Daar heb je 6,6 miljoen en 4,3 miljoen euro nodig om tot de 1 procent te behoren.

Buiten Europa springen de VS in het oog. De grens ligt er op 3,7 miljoen euro. In veel groeilanden ligt de drempel onder de symbolische 1 miljoen euro. In China en India gaat het om respectievelijk iets meer dan 700.000 en 100.000 euro. In Kenia behoor je met een vermogen gelijk aan de prijs van een Volkswagen Polo al tot de 1 procent rijkste inwoners.

Ook de definitie van dat vermogen is niet overal gelijk. ‘Voor discretionair beheer hanteren we een instapdrempel van een belegbaar vermogen van 1 miljoen euro bij de bank zelf. We houden geen rekening met vastgoed of tegoeden elders’, zegt Pieter De Bisschop, hoofd private banking Vlaanderen bij Degroof Petercam.

Elders zijn die regels soepeler. ‘Instappen kan vanaf een vermogen van 1 miljoen euro of een geïnvesteerd vermogen van 500.000 euro’, zegt Renaud Deschamps, de woordvoerder van ING België. ABN AMRO wil al een privatebankingrekening openen voor klanten met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro die niet meteen alles bij de bank willen deponeren.

Delen Private Bank hanteerde nooit vaste instapdrempels. ‘Dat was ook niet nodig. In ons Delen-model gebeurt vermogensbeheer op maat van de doelstellingen en het profiel van de klanten. De goedehuisvaderaanpak is voor elke klant-investeerder dezelfde’, zegt investment officer Elio Rombouts. ‘We hebben zelfs bescheiden rekeningen van bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen na een schenking van een klant.’

Ook andere banken kijken naar familieclusters. Zo kunnen familieleden of latere erfgenamen met een beperkt vermogen al kennismaken met de diensten van de bank. Degroof Petercam zet voor iedereen met een vermogen vanaf 250.000 euro zijn deur al open voor een fondsenportefeuille. De Bisschop: ‘Dat is met een private banker erbij, maar met wat minder opvolging en ruimte voor aanpassingen.’

Wealth management

Voor een nog exclusievere service hebben enkele grootbanken een divisie wealth management. Bij Belfius kan je er terecht vanaf 2,5 miljoen euro. KBC en BNP Paribas Fortis eisen 5 miljoen euro. Dat betekent meestal nog meer en intensiever advies en toegang tot extra diensten zoals private equity (aandelen van niet-genoteerde bedrijven).

Sommige klassieke private banken hebben extra diensten voor de allerrijkste klanten. Van Lanschot heeft vanaf 5 miljoen euro een family-officeactiviteit met meer maatwerk. Puilaetco biedt een aanbod op maat aan vanaf 2,5 miljoen euro.