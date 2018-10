Rijke Belgen vertrouwen private bankers 400 miljard toe

De privatebankingmarkt in ons land is voor het eerst goed voor meer dan 400 miljard euro. Dat geld van vermogende Belgen zit verspreid bij diverse spelers: van grootbanken over exclusieve private banken tot vermogensbeheerders.

Enkele honderdduizenden landgenoten regelen hun financiën niet via het bankkantoor om de hoek maar via een private banker of een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Met advies op maat dingen in ons land enkele tientallen instellingen, samen goed voor meer dan 5.000 werknemers, naar de gunst van die rijke Belgen.

Van de grootbanken is BNP Paribas Fortis de meest democratische private banker.

De sector is hyperconcurrentieel en de bankiers geven niet graag cijfers prijs. Maar een rondvraag van de redactie bij de spelers op de Belgische markt maakt een en ander duidelijk. Rijke Belgen met een belegbaar vermogen van minstens 250.000 euro hebben samen meer dan 400 miljard euro toevertrouwd aan de 24 instellingen die opgenomen werden in het onderzoek. Zij zagen de klantenvermogens, of ‘assets under management’, in drie jaar met 8 procent toenemen.

Een aanzienlijk deel van die rijkdom zit bij de grootbanken. BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius hebben allemaal een aparte divisie private banking. Daarnaast hebben sommige spelers voor de allerrijksten nog een divisie wealth management, met een instapdrempel van 5 miljoen euro.

De criteria die worden gehanteerd om aanspraak te kunnen maken op een private banker, verschillen sterk. Van de grootbanken is BNP Paribas Fortis de meest democratische private banker. Je kan er vanaf 250.000 euro gebruikmaken van privatebankingdiensten. Bij de concurrenten liggen de grenzen tussen 500.000 en 1 miljoen euro, al maken ze voor mensen ‘met groeipotentieel’ al eens een uitzondering.

Grotere teams

Mede door zijn lage instapdrempel is BNP Paribas Fortis de speler met het meeste aantal klanten en het grootste beheerde vermogen. Bij concurrenten genieten klanten met meer dan 250.000 euro een iets persoonlijkere benadering dan de traditionele retailklanten. Die service heet dan niet private banking, maar krijgt namen zoals ‘premium banking’ bij KBC. ING-klanten kunnen vanaf 100.000 euro een beroep doen op de diensten van ‘personal banking’.

+6% Bij de grootbanken zijn de ‘assets under management’ in drie jaar met 6 procent gestegen.

Door die verschillen laten de privatebankingdiensten van de grootbanken zich moeilijk vergelijken. In de bijgevoegde tabel hebben we alle gegevens samengeteld, van de privatebankingklanten en van de klanten met een vermogen van meer dan 250.000 euro die gebruikmaken van extra service. In totaal gaat het bij de grote vier om 280 miljard euro.

Bij de grootbanken zijn de assets under management in drie jaar tijd met 6 procent gestegen. Dat is deels te danken aan de goede prestaties van de beurzen in die periode. Maar er zijn ook steeds meer mensen die een private banker inschakelen, onder meer doordat spelers als Belfius hun team uitbreiden.

BNP Paribas Fortis zag zijn klantenaantal in drie jaar tijd met ruim 8 procent aandikken tot 119.000. Dat is vooral te danken aan de uitbouw van de wealthdivisie. Daar werden de voorbije jaren aparte desks opgericht, waaronder professional wealth, dat zich richt op directieleden van multinationals en partners van grote advocatenkantoren, consultants, lobbykantoren en auditbureaus. ‘Voor hen hebben we specialisten die advies kunnen geven over aandelenopties’, zegt Valéry Halloy van BNP Paribas Fortis.

Investeren in groei

Naast de klassieke grootbanken wordt de markt gedomineerd door gespecialiseerde private banken met meer dan 10 miljard euro aan activa onder beheer. Twee Belgische spelers staan op kop: het Brusselse Degroof Petercam, dat ook aan zakenbankieren doet, en Delen Private Bank, eigendom van de holding Finaxis (Ackermans & van Haaren) die ook Bank J.Van Breda & C° omvat. Zij zitten rond hetzelfde niveau als sommige grootbanken als je alleen de pure privatebankingklanten meetelt.

Nog in hetzelfde segment zitten filialen van grote buitenlandse spelers: Deutsche Bank en ABN AMRO Private Banking, dat na de overname van de krimpende Belgische tak van Société Générale Private Banking meer dan verdubbelt in omvang. Samen springen ze over Puilaetco Dewaay, dat deel uitmaakt van KBL European Private Bankers, dat ooit nog toebehoorde aan KBC.

Bij sommige kleinere spelers brengt een klein groepje klanten meer dan de helft van het vermogen aan.

De private banken uit dat segment deden het de voorbije drie jaar erg goed. Zij zagen de activa onder beheer met 15 procent groeien tot 102 miljard euro. En ze blijven investeren in groei. Degroof Petercam opende onlangs een kantoor voor de Kempense regio. De vestiging in Turnhout is de zevende in Vlaanderen.

Mensen met een vermogen van 250.000 euro kunnen ook terecht bij tientallen andere spelers, van filialen van buitenlandse privatebankingspecialisten als het Nederlandse Van Lanschot of Banque de Luxembourg, Belgische spelers als Dierickx Leys Private Bank tot een grote waaier aan gespecialiseerde vermogensbeheerders en beursvennootschappen zonder een specifiek bankstatuut.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Die grote heterogene groep zit qua groeisnelheid op hetzelfde niveau als de grootbanken: de beheerde vermogens groeiden met 8 procent tot 24 miljard euro. Dat cijfer verhult soms forse verschuivingen, waarbij de ene flink verliest en de andere wint. Bij de echte private banken is Banque de Luxembourg Belgique de uitblinker. De activa onder beheer stijgen met bijna een derde tot 3,9 miljard euro. Het brengt de Luxemburgers bijna op gelijke hoogte met Van Lanschot.

Bij de vermogensbeheerders valt Mercier Vanderlinden Asset Management op. Het vehikel, opgericht door de families die fortuin maakten met An-Hyp, Devos-Lemmens en Frisk, zag het beheerde vermogen bijna verdubbelen. Het ging van 1,5 miljard euro in 2015 naar 2,9 miljard euro nu. De kleinere sectorgenoot Truncus Wealth kon met de helft vooruitgaan.

Tegendraads doen

Bij de kleinere spelers wordt al een tijd uitgekeken naar een consolidatiegolf, onder meer door de strengere MiFIDregels, die meer administratie en ITinvesteringen vereisen. Maar tegendraads doen kan helpen, is te horen bij Mercier Vanderlinden. ‘Wij hebben een scherpe focus. We bieden alleen discretionair beheer aan met een beperkt aantal fondsen. Zo kunnen we de administratieve verplichtingen tot een minimum beperken’, zegt Thomas Vanderlinden. ‘Daarnaast investeren we altijd zelf mee met de klanten, waardoor de belangen gealigneerd zijn.’

Of het te maken heeft met zenuwachtigheid over een mogelijke consolidatie, is niet duidelijk. Maar een aantal spelers koos ervoor geen cijfers vrij te geven. Bij middelgrote spelers als Edmont de Rothschild, Indosuez (Credit Agricole), Merit Capital , Van de Put & Co en Treetop Asset Management samen zitten naar schatting nog vele duizenden klanten met in totaal meer dan 10 miljard euro aan activa. Veel spelers zijn ook erg discreet over de aanwezigheid van de allerrijkste landgenoten in hun portefeuille, omdat ze dat als concurrentieel gevoelige informatie beschouwen.

De Tijd peilde ook specifiek naar vermogens van meer dan 5 miljoen euro bij de private banken en vermogensbeheerders. Die groep klanten maakt gemiddeld slechts 5 procent uit van de klantenportefeuille, maar is wel goed voor 30 procent van de assets under management. Bij sommige kleinere spelers is die verhouding nog opmerkelijker. Een klein groepje klanten kan er meer dan de helft van het vermogen aanbrengen.