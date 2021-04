‘We willen uitbreiden in Vlaanderen, de rijkste regio van het land’

Bijna twee jaar nadat hij in tumultueuze omstandigheden CEO werd van de Brusselse private bank en vermogensbeheerder, staat Bruno Colmant voor een andere belangrijke opdracht: Degroof Petercam laten uitgroeien tot een household name in Vlaanderen en een jongere generatie klanten aanspreken.

Het is wat minder bekend en het past misschien ook niet echt bij het klassieke imago van de intussen al 150 jaar oude Bank Degroof, maar er blijkt een enorme Beatles-fan te schuilen in Bruno Colmant.

Wie door de talloze bespiegelingen scrolt die de 59-jarige econoom bijna dagelijks op LinkedIn post, komt geregeld verwijzingen naar John Lennon en co. tegen. We hebben de man al gespot met een subtiele ‘Yellow Submarine’-sticker op het hoesje van zijn smartphone. Al lijkt ‘Eight Days a Week’ een passender Beatles-nummer om Colmants drukke werkschema te omschrijven.

Alsof de coronacrisis en het verplichte aanscherpen van de interne controlemechanismes van de bank nog niet voldoende werk met zich meebrachten voor de CEO van Degroof Petercam, besloot Colmant begin dit jaar ook nog eens de bankdiensten voor vermogende klanten te leiden.

Dat gebeurde na het plotse vertrek van Steve Demeester, die amper een jaar eerder aan het hoofd van de privatebankingtak was komen te staan. Colmant benadrukt dat dat vertrek in een goede verstandhouding is gebeurd.

‘Steve Demeester heeft heel mooi werk verricht en hielp ons met een frisse blik naar onze privatebankingactiviteiten te kijken’, zegt Colmant. ‘Maar het was nodig om als management daar nog nauwer bij betrokken te zijn. Ik was de geschiktste persoon om die taak over te nemen. Ik heb als CEO nu ook de verantwoordelijkheid over de privatebankingtak. Veel werk, maar ik was voordien al nauw betrokken bij die afdeling. Als econoom van de groep kwam ik in het verleden al vaak in contact met onze privatebankingklanten.’

Toen Colmant bijna twee jaar geleden CEO van Degroof Petercam werd, ging het Brusselse huis door een bijzonder tumultueuze periode na een rampzalige audit door de Nationale Bank van het antiwitwasbeleid van de groep. Bepaalde transacties werden een tijd aan de ketting gelegd en Degroof Petercam zag zich verplicht een actieplan op te stellen.

Duizenden rekeningen van klanten werden opnieuw tegen het licht gehouden. Voor dat werk, dat in de groep eufemistisch als ‘une rédocumentation’ wordt omschreven, moest Degroof Petercam maandenlang een klein leger van dure externe consultants inhuren.

We willen af van ons imago van louter Franstalige bank. Bruno Colmant CEO Degroof Petercam

Intussen moet Degroof Petercam nog maar enkele tientallen consultants inschakelen en is het einde van de tunnel bijna in zicht, zegt Colmant. ‘We hebben een heel moeilijke periode gekend, maar het werk zou dit jaar eindelijk achter de rug moeten zijn. Daardoor kunnen we ons toeleggen op het verder uitstippelen van onze strategie in België.'

'We willen ons productaanbod vereenvoudigen, meer digitaliseren en onze interne organisatie aanpassen. We hebben onlangs al drie nieuwe kantoren geopend, in Wemmel, Woluwe en Ukkel. Het kantoor in Knokke is recentelijk verhuisd naar een nieuwe locatie. Wellicht komen er op termijn nog nieuwe vestigingen bij. Ik denk dan vooral aan Vlaanderen.’

Wat zijn uw ambities voor Vlaanderen?

Bruno Colmant: ‘We zullen er vooral focussen op eigenaars van familiebedrijven en op fusies en overnames. De voorbije maanden hebben we al meer klanten kunnen aantrekken in Vlaanderen. We willen daar nog meer op inzetten. Vlaanderen is de rijkste regio van het land. We willen ook af van ons imago van louter Franstalige bank.’

Opvallend is dat u blijft inzetten op nieuwe kantoren, terwijl bankieren digitaler dan ooit gebeurt als gevolg van de coronacrisis.

Colmant: ‘Ik dacht aanvankelijk dat het een probleem ging worden om nieuwe klanten aan te trekken, want private banking is een bijzonder relatiegebonden business. Maar in de praktijk bleek dat minder het geval. Er zijn zelfs klanten die hun kapitaal bij ons hebben geplaatst zonder dat ze hun bankier fysiek hebben gezien.’

‘Waarom dan nieuwe vestigingen? De covidcrisis heeft iets veranderd. Mensen zijn veel minder bereid de grote verplaatsingen te doen die vereist waren omdat ons netwerk te geconcentreerd was op bepaalde plekken. Als we ons dichter in de buurt van die klanten vestigen, maken ze die verplaatsing sneller. We kunnen ons zo ook beter inbedden in lokale netwerken, zoals businessclubs, en onze zichtbaarheid vergroten. Het gaat ook niet om heel grote kantoren, hooguit om vijf of zes werknemers.’

De babyboomers dragen de macht over aan de millennials. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek en zelfs op intellectueel vlak. Bruno Colmant CEO Degroof Petercam

Degroof Petercam rondde samen met Proximus een make-over van zijn IT- infrastructuur af. Moeten we ons tegelijk met de opening van nieuwe kantoren aan een digitaal offensief verwachten?

Colmant: ‘We hebben geen plannen om met een louter digitaal gamma naar buiten te komen of, zoals sommige grootbanken, treintickets via onze app te verkopen. Maar we moeten wel verder op digitalisering inzetten om toegankelijker te worden, zeker voor jongere klanten. Die hebben misschien nog te veel het gevoel dat je flink wat startkapitaal moet hebben om hier aan boord te komen, wat niet het geval is. We bieden nu al digitale toepassingen aan waarmee je je beleggingsprofiel kan analyseren. Dat soort zaken zullen we blijven ontwikkelen.’

Tegelijk wil Degroof Petercam zijn productaanbod vereenvoudigen. Wat bedoelt u daarmee?

Colmant: ‘We bieden te veel verschillende types van vermogensbeheer aan. Dat moet evolueren naar een model dat grotendeels op twee pilaren steunt. Adviserend beheer, waarbij de klant zelf beslist maar wij hem bijstaan met advies, en discretionair beheer. Bij dat tweede model geeft de klant ons de toelating te beleggen binnen een mandaat dat hij ons vooraf geeft.’

‘Begrijp me niet verkeerd, we willen niet alles standaardiseren. Dan zouden we hetzelfde aanbod hebben als de retailbanken, terwijl wij een heel ander DNA hebben. We hebben een belangrijke afdeling fondsenbeheer, maar kunnen onze klanten uitgebreide expertise aanbieden in private-equity-investeringen (niet-genoteerde aandelen, red.), estate planning en filantropie.'

'We zijn een van de weinige instellingen die nog een marktenzaal hebben. We hebben een family-officedienst. En we hebben onlangs nog onze activiteiten voor kunstadvies uitgebreid.’

Jongeren hebben mogelijk het gevoel dat ze flink wat startkapitaal moeten hebben om hier aan boord te komen, wat niet het geval is. Bruno Colmant CEO Degroof Petercam

Ondertussen hebt u de bank ook nog door de coronacrisis moeten loodsen. Wat is de impact daarvan geweest?

Colmant: ‘Gedetailleerde cijfers over 2020 publiceren we pas later. Maar ik kan wel al zeggen dat al onze activiteiten zijn gegroeid. Ondanks de coronacrisis hebben we een verdienstelijk jaar gehad, ik ben er tevreden over. We zijn in 2020 voorbij een gevaarlijke kaap gevaren, maar de rebound is nu wel ingezet.’