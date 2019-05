Atenor maakt grote sprong voorwaarts in Polen

Vastgoedontwikkelaar Atenor koopt een terrein van 14 hectare in de buurt van de Warschau Chopin Airport. De pijplijn in Warschau is nu groter dan in Brussel.

De pas verworven site in Warschau biedt een ontwikkelingspotentieel van 250.000 vierkante meter aan de ingang van de 'business corridor' die de luchthaven met het stadscentrum gaat verbinden. Het is de grootste grondaankoop ooit voor Atenor . Er kan onmiddellijk op worden gebouwd. Er wordt reeds onderhandeld over de bouw van een eerste kantoor op maat van een bedrijf.

De pijplijn aan projecten bij Atenor wordt niet alleen groter (1.170.000 vierkante meter aan ontwikkeling). Sinds een paar jaar zet de internationalisering van die pijplijn zich steeds uitdrukkelijker door. Een paar jaar geleden was Atenor vrijwel uitsluitend actief in België en Luxemburg. Er waren wel 'slapende projecten' in Roemenië en Hongarije.

Omslag

Vandaag is de situatie totaal veranderd. Er zijn nu belangrijke projecten in uitvoering in de Oost-Europese hoofdsteden Boekarest en Boedapest. In 2017 kwam er een eerste project in Warschau. Met de zopas aangekondigde reuzentransactie in de buurt van de internationale luchthaven stijgt het aandeel van Polen in de portefeuille van Atenor van 5 procent naar 26 procent.

De pijplijn aan potentiële ontwikkeling is daardoor vandaag in Warschau groter dan in Brussel (25 procent). Ook op grotere schaal helt de balans over naar Oost-Europa, dat nu goed is voor 54 procent van de totale pijplijn van de vastgoedontwikkelaar. Het Belgisch aandeel komt niet verder dan 35 procent. Opvallend blijft daarbij de beperkte aanwezigheid in Vlaanderen (1 procent) .

Sinds drie jaar zet Atenor in op de internationalisering van zijn activiteiten. Naast Luxemburg (3 procent) is Atenor nu ook aanwezig met een eerste project in Parijs, Lissabon en Düsseldorf.

Brussel

Atenor benadrukt dat het actief blijft op de Belgische markt, zeker in Brussel. 'De schaalvergroting van ons bedrijf moet wel van het buitenland komen', blijft Stéphan Sonneville, CEO van Atenor, herhalen.

Atenor is lang niet alleen de enige Belgische vastgoedontwikkelaar die zeer actief wordt op de Poolse markt. Ghelamco is de grootste ontwikkelaar van kantoren in Warschau. Ook bedrijven als Immobel en Matexi hebben er grote projecten.