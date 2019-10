Centen die de gas doen branden

Voor de Europese gassector staat vandaag veel op het spel. De raad van directeuren van de Europese Investeringsbank (EIB) verzamelt in Brussel om te beslissen over de investeringsstrategie. Projecten met fossiele brandstoffen kunnen weleens op de zwarte lijst belanden. Er ligt een plan op tafel om na 2020 geen Europees geld meer te investeren in olie-, kolen- en gasprojecten. Als Europa zijn klimaatambities doorduwt, kan voor de Fluxyssen van deze wereld een cruciale financieringsbron opdrogen.

De Belgische gasnetbeheerder Fluxys zette zich de voorbije jaren op de kaart als een van de grote Europese architecten voor de uitbouw van een internationaal gasnet. Fluxys Groep bouwt mee aan de Trans-Adriatische Pijplijn (TAP) door Griekenland, aan een lng-terminal in Rostock in het noorden van Duitsland en aan de Eugal-pijpleiding om Russisch aardgas door het noordoosten van Duitsland te transporteren. Die projecten kosten handenvol geld, en de EIB toonde zich in het verleden een van de belangrijke geldschieters.

Met een jaarbudget tot 80 miljard euro is de EIB de grootste publieke kredietverschaffer ter wereld. De investeringsbank pompte vorig jaar ruim 7 miljard euro in de ontwikkeling van Europese energieprojecten. Daarvan vloeide 2 miljard euro naar projecten met fossiele brandstoffen. In verschillende EU-landen is een lobbycampagne gaande om de geldkraan niet helemaal dicht te draaien voor gasprojecten.

Fluxys klopte in het verleden meermaals bij de EIB aan voor financiering. In 2009 kreeg de gasnetbeheerder een langlopende lening van 400 miljoen euro voor investeringen in het Belgische aardgasnet. Eerder, in 2007, stopte de EIB Fluxys 85 miljoen euro toe voor de uitbouw van de lng-terminal in Zeebrugge.

2 miljard De Europese Investeringsbank (EIB) pompte vorig jaar nog 2 miljard euro in projecten met fossiele brandstoffen.

Ook voor de buitenlandse projecten betekent de EIB-injectie een stevige impuls. Fluxys heeft een belang van 19 procent in de TAP-pijpleiding, waarvoor een jaar geleden 3,9 miljard euro financiering werd aangetrokken. De EIB legde daarvan 700 miljoen euro op tafel. De investeringsbank was eerder ook betrokken bij de financiering van de lng-terminal op het Griekse eiland Revithoussa, die via de Griekse gasnetbeheerder DESFA voor 13,2 procent in handen is van Fluxys.

Als de Europese geldkraan dichtgaat, zou dat een grote verschuiving teweegbrengen in de gassector. De EIB geldt als een referentie-investeerder, een soort visitekaartje dat helpt om ook banken en grote investeringsfondsen over de streep te trekken.