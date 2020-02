De recordrace van Ferrari

De Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari heeft een boerenjaar achter de rug. Ook in België.

Wereldwijd verkocht het merk met het steigerende paard vorig jaar 10.131 auto's. Dat zijn er 880 of bijna 10 procent meer dan in 2018. Het is de eerste keer dat de symbolische kaap van 10.000 auto's wordt gerond. De recordverkoop duwde de omzet 10 procent hoger naar 3,8 miljard euro.

Ook in ons land reed de sportwagen vlot de showrooms buiten. Er werden er 127 verkocht, een record. Het vorige dateert van 2011, toen er 126 buiten reden. Tegenover 2018 was er een groei van 27 auto's (+27%). Daarmee gooien de Belgische verkopers hoge ogen in vergelijking met de rest van de wereld. De belangrijkste markt Europa, het Midden-Oosten en Afrika - met bijna de helft van de totale verkoop - deed het 16 procent beter. Azië groeide afhankelijk van de regio tussen 13 en 20 procent, terwijl de Verenigde Staten 3 procent achteruit bolden.

De recordverkoop bewijst het gelijk van CEO Louis Camilleri. De gewezen topman van de tabaksreus Philip Morris heeft de line-up afgelopen jaar vernieuwd met liefst vijf nieuwe modellen, ook al een record. De Roma Coupe is er een van. Met een prijs van meer dan 200.000 euro is dat geen spek naar de bek van de - overigens vegetarische - Rekenmeester. Hem lijkt voor dat geld een (extra) huis een leukere en lucratievere investering.

Camilleri frist de modellen op zodat de autobouwer de gemiddelde prijs kan optrekken. Hij maakt van de sportkar een volwaardig luxemerk en slaagt zo in het levensdoel van gewezen topman Sergio Marchionne, die in 2018 overleed aan kanker. Die strategie slaat aan bij beleggers. Zij duwden het Ferrari-aandeel ruim 40 procent hoger sinds Camilleri midden 2018 de teugels van het zwarte paard overnam.

Niettemin dook de autowaarde dinsdag op de beurs van Milaan meer dan 2 procent lager. De omzetprognose werd opgetrokken van 3,8 miljard naar 4,1 miljard euro, maar dat vonden investeerders te weinig. Ook de verwachte stijging van de brutobedrijfswinst van 1,38 miljard naar 1,43 miljard euro werd op gegrom onthaald. Analisten waren uitgegaan van 1,45 miljard euro.