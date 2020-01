Dieselgate blijft tol eisen, ook bij Daimler

In 2015 werd bekend dat VW sjoemelsoftware gebruikte om de uitstootwaarden van dieselmotoren in zijn auto’s te verdonkeremanen. De dieselfraude heeft de Duitse constructeur van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Porsche al meer dan 30 miljard euro gekost aan terugroepacties en juridische perikelen.

Eind vorig jaar aanvaardde Källenius al een boete van 870 miljoen euro omdat Daimler voertuigen had verkocht waarvan ‘de normen niet marktconform’ waren. Volgens het openbaar ministerie van Stuttgart was Daimler nalatig met controleprocessen. Ondertussen zit al een nieuwe claim in de pijplijn. Een groep van meer dan 200 investeerders eist van Daimler 896 miljoen euro schadevergoeding omdat de constructeur de markt onvoldoende heeft ingelicht over het gebruik van sjoemelsoftware.