Drooglegging in Vietnam treft Heineken

‘Dit is een aantrekkelijke biermarkt.’ De Nederlandse bierproducent Heineken gooit op slide 45 van zijn jongste presentatie voor beleggers uit november 2019 met een bloemetje naar het Zuidoost-Aziatische land Vietnam. Maar het is zeer de vraag of die claim na 1 januari overeind blijft.

Het aandeel van Heineken maakte dinsdag een duik op de Amsterdamse beurs (-2,9%). De aanleiding? Een bericht van het persagentschap Bloomberg over de gevolgen van strengere regels rond dronken rijden in Vietnam sinds 1 januari.

De maximumboete voor motorrijders verdubbelt en een rijbewijs kan tot twee jaar ingetrokken worden. De ingrepen, die er komen na enkele zware dodelijke ongevallen vorig jaar, laten zich meteen voelen. De bierverkoop in het land zakte er zeker met een kwart en de lokale politie schreef al 6.200 boetes uit.

Groeimarkt

Intuïtief lijkt het vreemd dat het aandeel van een Nederlandse bierproducent zo heftig reageert op regulering in een land 10.000 km hiervandaan. Maar Vietnam is een belangrijke groeimarkt waar Heineken graag mee koketteert. De biergroep bezit zes brouwerijen in het land. Ze is er de tweede grootste, na het lokale Sabeco.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Exacte volumecijfers geeft de brouwer niet voor Vietnam. Maar de markt is in uitstekende doen. Vietnam telt 100 miljoen inwoners, die bij het gebruik van alcohol in 95 procent van de gevallen voor bier kiezen. Tussen 2004 en 2018 is de bierconsumptie er verviervoudigd.

Ook voor de komende jaren leek het snor te zitten. Tussen 2017 en 2022 zou het jaarlijkse volume gemiddeld met 5,5 procent groeien, vermeldt Heineken op de bewuste slide 45. Januari is een valse noot in dat groeiparcours. De bars zijn ‘leeg’, zegt de voorzitter van de plaatselijke bierfederatie aan Bloomberg.

10% Vietnam en Mexico tekenen elk voor meer dan 10 procent van de winst van Heineken.

De schade voor Heineken is mogelijk niet min. De Nederlandse brouwer heeft in Vietnam zorgvuldig aan de weg getimmerd. Het telde in 2012 4,5 miljard dollar neer voor de producent van het premiumpilsje Tiger en rolde er ook de eigen merken, zoals Heineken, Amstel en het Belgische Affligem, uit.

Middenklasse

Het wil de steeds beter boerende Vietnamese middenklasse weglokken van goedkope lokale pintjes als Larue en Bivina. Die strategie is niet geheel onsuccesvol. Vietnam is naast Mexico het enige land ter wereld waar Heineken meer dan 10 procent van zijn jaarwinst behaalt. In 2018 draaide Heineken een totale operationele bedrijfswinst van 3,87 miljard euro.