Groene goud(koorts)

De Rekenmeester bekent: lang nadat de hipster overstag was gegaan, is ook hij al een poos verslingerd aan het 'groene goud'. Niets zo lekker als late weekendlunch dan een toast avocado, met wat peper en limoen, vergezeld van een slaatje. En de Rekenmeester is niet de enige.

In de Europese Unie is de import van avocado's in vijf jaar tijd verdubbeld, leren cijfers van Eurostat. De Belg verorbert gemiddeld 1 kilogram avocado's per persoon per jaar. In de Scandinavische landen is dat 2 kilogram. De Noren en de Denen zitten op jaarbasis zelfs aan 2,5 kilogram.

Omdat de avocado in de ogen van velen een 'superfood' is vanwege zijn hoge voedingswaarde, is hij populairder dan ooit, in alle mogelijke vormen. Hij wordt gewoon gegeten, in smoothies gedraaid, en sommigen eten zelfs de pit op, geroosterd.

Toch spant niet de Europeaan, maar de Amerikaan de kroon qua avocadoconsumptie. In 20 jaar is zijn gemiddelde verbruik toegenomen van 1 naar 3,5 kilo per persoon op jaarbasis, onder meer door zijn voorliefde voor nachochips met guacamole bij sportwedstrijden.

De groeiende Europese en Amerikaanse avocado-appetijt geeft de economieën van producerende landen, zoals Mexico, Chili en Peru, een duw in de rug. Mexico, dat 34 procent van alle avocado's ter wereld produceert, is met voorsprong 's werelds grootste uitvoerder en streek daar in 2018 2,4 miljard dollar mee op.

Maar er kleeft ook een schaduwzijde aan de Mexicaanse avocadohandel. Drugskartels leggen er steeds meer de hand op het 'groene goud'. Om via afpersing een stuk van de miljardenbusiness op te strijken. Al te vaak gaat dat gepaard met brutale ontvoeringen en zelfs moorden.

Bovendien is de Mexicaanse avocadoteelt schadelijk voor het milieu en de habitat van wilde dieren, schreef het Wereld Economisch Forum net nog. Er is niet alleen de illegale bomenkap, om er nog meer te kunnen produceren, maar ook het hoge waterverbruik. Om 1 kilogram avocado etensklaar te krijgen, is zo'n 2.000 liter water nodig, bericht Het Financieele Dagblad. Ter vergelijking: voor 1 kilogram appels is dat zo'n 800 liter, aldus de Nederlandse zakenkrant.

Door de gerapporteerde neveneffecten van het succes van de Mexicaanse avocado is her en der stilaan sprake van 'avocadoschaamte'. Denk je als westerse consument niet beter twee keer na voor je het groene goud in je winkelkar dropt?