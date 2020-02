In tijden van boomende internetverkoop zijn fysieke winkels de dupe van de veranderende consumentengewoonten. Hammerson, de Britse groep boven Maasmechelen Village, wordt midscheeps getroffen.

Twee jaar geleden bonkte de Franse vastgoedgroep Kl├ępierre op de deur van haar Britse sectorgenoot Hammerson , een uitbater van shoppingcenters en outlets waaronder Maasmechelen Village. Of die geen zin had in een overname voor 4,9 miljard pond (5,8 miljard euro), ofwel 615 pence per aandeel? Nee, zeker niet, klonk het bij de twee Davids aan het hoofd van Hammerson. Voorzitter David Tyler en CEO David Atkins wilden zelfstandig doorgaan en stuurden de Fransen wandelen. Ook een tweede bod van 5 miljard pond of 635 pence per aandeel werd afgewezen.

Dat bod kwam ongelegen voor de twee Davids. Ze hadden net zelf een miljardenbod gedaan op de Britse sectorgenoot Intu. Die operatie oogstte veel kritiek, ook bij de eigen aandeelhouders. De overname zou Hammerson nog afhankelijker maken van de Britse retailmarkt, die toen al niet in haar beste periode zat.

Dieptepunt

Het bod van Kl├ępierre was een premie van 45 procent op de beurskoers en leek een mooie exit voor de Hammerson-aandeelhouders. Maar de Davids wezen het af met het argument dat de Net Asset Value (NAV), de intrinsieke waarde, nog veel hoger lag. Wou de bedrijfsleiding het bedrijf echt niet verkopen of speelden ze 'hard to get'? We zullen het nooit weten, want de Fransen trokken zich snel terug. Sindsdien ging het aandeel in vrije val. Vorig jaar werd een dieptepunt bereikt van 203,90 pond en ook vandaag zit het daar niet ver boven. De marktwaarde van het bedrijf is amper 1,74 miljard pond.

De cijfers die Hammerson over 2019 presenteert, zetten de Davids compleet in hun hemd. Het bedrijf boekte een verlies van 781 miljoen pond (933 miljoen euro). Per aandeel is dat 102 pence, of 45 procent van de beurskoers. Toch blijft de bedrijfsleiding erop hameren dat de Net Asset Value 601 pence per aandeel bedraagt. Met andere woorden: Hammerson is tegen outletprijzen te koop.

De beurskoers toont aan dat die Net Asset Value door de markt niet erkend wordt als een manier om de waarde van bakstenen winkels te bepalen, omdat het consumentengedrag door de komst van onlinewinkels helemaal verandert. Hammerson geeft in zijn jaarresultaten daarvoor zelf een bewijs: de Net Asset Value zakt met 18 procent. De groep verkocht een aantal retailpanden en parken, maar moest daarvoor een verlies slikken. De groep paste ook de waarde van activa in haar boeken naar beneden aan. Vooral de Britse winkelcentra hebben het hard te verduren en werden met 20 procent afgewaardeerd. Een realitycheck die pijn doet.