Mithra, what women want

Het Luikse farmabedrijf Mithra oogst luid applaus van het Londense beurshuis Berenberg. De beurswaarde schiet opnieuw boven 1 miljard euro.

What women want. Het is niet alleen een niet onverdienstelijke romcom met Mel Gibson, goed voor een Golden Globe-nominatie, in de hoofdrol. Het is ook de headline van een analistenrapport dat het fortuin van de Luikse zakenman François Fornieri in één dag enkele tientallen miljoen euro's doet aandikken.

Fornieri - tegen wie een onderzoek naar handel met voorkennis loopt - is oprichter, CEO en met 27 procent van de aandelen grootaandeelhouder van Mithra , dat zich voor 100 procent toelegt op geneesmiddelen voor vrouwen. What women want? Mithra weet het. En heeft het.

Berenberg - een machtige stem in de Londense City - begon de opvolging van het aandeel met een koopadvies. En als Berenberg spreekt, luisteren de beleggers. Het aandeel schiet 13 procent hoger.

Mithra heeft drie potentiële kaskrakers in huis die de komende jaren op de markt komen. Berenberg beurshuis

'Mithra heeft drie potentiële kaskrakers in huis die de komende jaren op de markt komen', zegt analist Beatrice Allen. 'De anticonceptiepil Estelle is een gamechanger. En Donesta en Perinesta zijn twee unieke medicijnen tegen opvliegers in de menopauze.' Voor Estelle rekent Allen op een piekverkoop van 617 miljoen euro in 2027. Voor Donesta zal dat 850 miljoen zijn. Perinesta moet nog meerdere patiëntentesten doorstaan en wordt in de analyse nog grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Foetus

Het succes van Mithra is gebouwd op E4 of estetrol. Dat is een natuurlijk hormoon dat enkel bij foetussen voorkomt en dat Mithra heeft nagemaakt. Het betekent dat de hormonale Mithra-medicijnen minder neveneffecten - risico op bloedklonters, thromboses en borstkanker - hebben dan bestaande alternatieven. Dat argument moet aanslaan bij vrouwen met overgewicht en obesitas, voor wie hart- en vaatziektes een risico zijn.

Tegen de huidige aandelenkoers betaal je enkel voor Estelle. Al de rest krijg je er gratis bij. Berenberg beurshuis

Voor de verkoop van Estelle, het eerste product van Mithra, op de cruciale Amerikaanse markt doet het een beroep op Mayne Pharma. 'Estelle is de eerste echte innovatie in anticonceptie in veel jaren. Maar de weg naar een blockbusterverkoop zal niet eenvoudig zijn', plaatst de analist een kritische noot bij het groeiverhaal, verwijzend naar concurrentie, recente medicijnenflops en mogelijke prijsdruk.