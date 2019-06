Nieuwe baas, oud zeer

Mercedes-Benz-moeder Daimler zette de week in mineur in nadat ze zondagavond een winstwaarschuwing had gegeven. De derde in een jaar. Boosdoener is het prijskaartje van het dieselschandaal dat vier jaar geleden bij concurrent Volkswagen uitbrak.

Hoewel Daimler in tegenstelling tot Volkswagen nog niet werd beboet - het schandaal kostte de grootste autobouwer van de wereld al 30 miljard euro aan boetes en provisies - is de impact niet min voor de groep uit Stuttgart. Overheidsonderzoeken naar en maatregelen om de uitstoot van dieselauto’s te verminderen drukken de bedrijfswinst in het tweede kwartaal met ‘meerdere honderden miljoenen’.

Daardoor zal de bedrijfswinst over het volledige boekjaar in lijn liggen met het cijfer van 2018 en niet licht groeien zoals eerder aangegeven. De nieuwe outlook zit 500 miljoen euro onder de analistenconsensus voor 2019.

En vorig jaar was al dramatisch met een winstalarm in juni en in oktober, wat de bedrijfswinst met ruim een vijfde deed krimpen van 14,3 miljard naar 11,1 miljard euro. En ruim een derde van de beurswaarde deed verdampen.

60.000 Mercedes-Benz moet 60.000 dieselauto’s van het model GLK 220 terugroepen omdat ze volgens de overheid uitgerust zijn met sjoemelsoftware.

Daimlers jongste alarm toont dat de Duitse auto-industrie vier jaar na datum nog altijd wordt geplaagd door het dieselschandaal. Gisteren zaten de autobazen in Berlijn samen met bondskanselier Angela Merkel en andere toppolitici om de toekomst van de autosector en de overstap naar elektrische wagens te bespreken. Onder hen de Zweed Ola Källenius, die een maand geleden bij Daimler het stuur overnam van de legendarische Dieter Zetsche, de om zijn iconische snor bekende Dr. Z. Maar wittebroodsweken zijn Källenius niet gegund. Behalve de uitwassen van het dieselschandaal en de dure switch naar elektriciteit kreeg hij ook de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog op zijn bord. Die bemoeilijkt het verschepen naar Azië van auto’s en bestelwagens die in Alabama en South Carolina worden geassembleerd.

Daarbovenop heeft de nieuwe CEO er nog een zorg bij. De Duitse overheid eiste zaterdag - daags voor het winstalarm - dat Daimler 60.000 dieselauto’s van het model Mercedes-Benz GLK 220, gebouwd tussen 2012 en 2015, terugroept. Volgens de autoriteiten zijn de wagens uitgerust met software die werd ontwikkeld om uitstoottests te misleiden. Het onderzoek wordt uitgebreid naar de modellen die dezelfde motor gebruiken als de geviseerde GLK 220. Daimler belooft mee te werken aan het onderzoek, maar zal de beslissing aanvechten omdat zijn emissiecontrolesystemen naar eigen zeggen in regel zijn met de wet.

Het is niet de eerste keer dat de autoreus onder vuur ligt. Twee jaar geleden was er een terugroepactie van 3 miljoen dieselwagens om de overtollige uitstoot te corrigeren. En vorige zomer bevalen de Duitse autoriteiten Daimler 774.000 diesels terug te halen wegens het gebruik van verboden technologie voor het regelen van de uitstoot.

Het bord van Källenius, die al zijn hele leven bij Daimler werkt, ligt dus goed vol. Investeerders en analisten stellen dat de Zweed schoon schip moet maken na een uitgebreide doorlichting van de operationele processen en de bedrijfscultuur. Sommigen vrezen dat de eerste winstwaarschuwing van de nieuwe CEO niet zijn laatste zal zijn dit jaar.