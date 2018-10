Snap: Verdwijnende foto's en gebruikers

De Rekenmeester analyseert de snel afkalvende beurswaarde van Snapchat.

Wie alle aandelen van het Amerikaanse technologiebedrijf Snap wil overnemen, zou daar tegenwoordig een kleine 9 miljard dollar voor neertellen. Dat lijkt veel, maar het is maar een fractie van de 24 miljard dollar die de moeder van de fotoapp Snapchat waard was toen het bedrijf op 1 maart 2017 naar de beurs trok.

De beurswaarde van Snap is één jaar tijd dus gedeeld door drie, en de vraag rijst of er niet nog een maar miljoentjes af zullen gaan. Heel wat analisten denken immers dat Snap snel in de problemen dreigt te komen.

'In 2019 zal Snap iets moeten doen om te garanderen dat het genoeg geld heeft om overeind te blijven', waarschuwt Michael Nathanson, een analist van beurshuis MoffettNathanson. Hij rekent erop dat Snap ook volgend jaar verlies zal maken, zo'n 1,5 miljard euro.

De analist gelooft stichter en CEO Evan Spiegel dus niet wanneer die zegt dat zijn bedrijf volgend jaar voor het eerst zwarte cijfers zal schrijven. 'Snap raakt snel door zijn geld heen', drukt hij zijn lezers met de neus op de feiten. Eind juni zater er 393 miljoen dollar in de kassa van Snap.

Instagram

De Rekenmeester heeft aan den lijve kunnen ondervinden waarom de beurswaarde van Snap dedrieëndeeld is. Zo'n vier jaar geleden waren hij en verschillende van zijn vrienden regelmatige Snapchatters. Foto's en filmpjes van pakweg citytrips of muziekoptredens werden duchtig over en weer gestuurd.

Dat gebeurt ook vandaag nog. Niet meer via Snapchat, maar wel via Instagram, de foto- en videoapp van Snap-rivaal Facebook van Mark Zuckerberg. Hij is de spreekwoordelijke nagel aan de doodskist van Evan Spiegel. Die stuurde Zuckerberg in 2013 wandelen toen die hem 3 miljard dollar aanbood in ruil voor zijn Snapchat. Na die afwijzing kopieerde Zuckerberg de sterkste kantjes van Snapchat.

Snapchat in de eerste helft van 2018 Omzet: 493 miljoen dollar Aangepaste ebitda: -387 miljoen dollar Nettoresultaat: -740 miljoen dollar

Met succes, want terwijl Instagram stilaan de groeimotor van Facebook wordt, verliest Snapchat gebruikers. In het tweede kwartaal van 2018 gebruikten 188 miljoen mensen elke dag Snapchat. Een jaar eerder waren dat er meer: 191 miljoen.

Niet alleen het dalende ledenbestand is een probleem. Snapchat slaagt er ook onvoldoende in om geld te verdienen aan zijn leden. Facebook en Instagram slagen daar wel in. Met gepersonaliseerde advertenties verdienen ze geld bij de vleet.

Het gevolg is dat de verliesput van Snap erg traag krimpt. Mogelijk te traag om volgend jaar zwarte cijfers te schrijven, denken analisten.