Terug naar start

Bpost één van de best renderende postbedrijven van Europa sinds de IPO? Niet zo snel.

‘We staan op een brandend platform.’ Zo omschreef CEO Koen Van Gerven - naar analogie met oud-Nokia-CEO Stephen Elop (remember him?) - vorige maand de toestand bij Bpost.

Die is effectief dramatisch: gisteren zakte de beurskoers van het postbedrijf in de loop van de dag tot een dieptepunt van 14,41 euro. Dat is bijna een halvering tegenover de recordkoers van 28,28 euro op 21 februari. Bpost gleed zo weer onder de intekenprijs van juni 2013 (14,50 euro).

Sinds begin dit jaar verloor Bpost 43 procent. Op het Brusselse koersenbord doet slechts één aandeel nog slechter: Dexia. Bij die restbank deed de CEO op de jongste jaarvergadering nog eens ontroerend hard zijn best om duidelijk te maken dat de beursgenoteerde aandelen echt wel waardeloos zijn.

De Bpost-CEO deed op de jaarvergadering van 9 mei ook ontroerend hard zijn best om de aandeelhouders uit te leggen dat het aandeel van de postbode nog altijd een goede belegging is. Slide 4 van de powerpointpresentatie luidde als volgt: ‘Bpost blijft in de top drie op het vlak van het rendement voor de aandeelhouders sinds de IPO.’

Op die maatstaf stond Bpost op 9 mei op plaats drie met op jaarbasis 9 procent rendement inclusief dividenden, na Österreichische Post (13%) en Royal Mail (18%). Helemaal onderaan: PostNL, waar aandeelhouders sinds de IPO jaarlijks gemiddeld 9 procent verloren. Het zal ze leren een royaal bod van Van Gerven af te slaan, die niet zo beste buren.

De rekenmeester zou de rekenmeester niet zijn mocht hij geen bedenkingen hebben bij de slide. Bpost meet niet het jaarlijks rendement sinds zijn IPO, maar sinds hun IPO. Dat is niet echt fair. Het is logischer dat je je meet tegenover de concullega’s over eenzelfde periode.

Dus hebben we eens de oefening gedaan, net als Bpost op basis van Bloomberg (voor de Bloomie-nerds: tokkel de functie TRA in). We zetten sinds het beursdebuut van Bpost op 21 juni 2013 het gemiddeld jaarlijks totaal rendement - met geherinvesteerde dividenden - van Bpost af tegen de twee meest vergelijkbare rivalen, Österreichische Post en PostNL.

©Mediafin

Wat zegt onze terminal? Bpost haalt een gemiddelde jaarlijkse return van 6,2 procent. Maar daarmee bleef de facteur achter op de Alpijnse Briefträger (10,5%) en, vooral, op de polderpostbode (15,4%). Nou moe.

Prestaties uit het verleden zijn nooit een goede voorspeller voor de toekomst. Maar misschien is het best dat Van Gerven deze licht bijgewerkte vergelijking achterwege laat op de beleggersdag in het Zaventemse Quartier Papier, op 21 juni. De aangekondigde broodjesmaaltijd zal al somber genoeg zijn.