‘Vandaag voelt het veel beter dan bij eerste lockdown’

Tijdens de eerste lockdown moest Stéphanie Ouachan haar werknemers nog naar huis sturen, vandaag wil ze hen allemaal op kantoor.

‘Nadat de regering onlangs strengere maatregelen had aangekondigd, kreeg ik veel ongeruste reacties van mijn werknemers die thuiswerk echt niet meer zagen zitten. Ik heb iedereen toen bij elkaar geroepen en gezegd dat we samen op kantoor in alle veiligheid zouden voortwerken. De dynamiek die hier hangt, kan je onmogelijk krijgen als iedereen van thuis zit te videobellen.’

Stéphanie Ouachan is duidelijk niet van plan om zich een tweede keer uit het lood te laten slaan door de snelle opmars van het coronavirus. Met haar bedrijf Striktly Business Software, dat cloudgebaseerde CRM- en ERP-oplossingen verkoopt aan zelfstandigen en kleine bedrijven, werd ze in maart nog in snelheid gepakt.

‘Na de aankondiging van de lockdown in maart moest ik halsoverkop terugkeren van ons dochterbedrijf in Roemenië. We merkten al snel dat onze verkopers niet meer welkom waren bij klanten, en die fysieke verkoop is voor ons nog altijd heel belangrijk. Omdat ik niet de held wilde uithangen, hebben we in die periode de meeste werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet.’

Volle gas

Vandaag is dat helemaal anders, zegt Ouachan. ‘We merken dat veel bedrijven zich herpakken en beseffen dat ze nood hebben aan een digitaal systeem voor hun facturatie en documentbeheer. Ze hebben ook leren leven met de coronamaatregelen. We groeien nu volle gas. Van onze 38 werknemers hebben we er 14 in de voorbije maanden aangeworven.’

Onze groei van de voorbije jaren is peanuts in vergelijking met wat er nog komt. Stéphanie Ouachan CEO Striktly Business Software

Striktly groeide de voorbije jaren al fors, van 200.000 euro omzet in het boekjaar 2016-2017 tot 1,5 miljoen in het laatste boekjaar. ‘Maar dat is peanuts in vergelijking met wat er nog komt’, klinkt het. Ouachan wil verder inzetten op de sterktes van haar softwareplatform, dat ontworpen is om makkelijk en snel te koppelen met andere cloudsoftware, onder meer die van het bekende fintechbedrijf UnifiedPost. Ook overnames zijn zeker een optie, klinkt het.

Streetwise

Hoewel ze nog maar 32 is, heeft Ouachan al een stevig palmares als onderneemster. Zonder diploma, maar gewapend met een pak energie en ‘straatwijsheid’, startte ze als prille twintiger Fort Security op, een bedrijf dat beveiligingscamera’s en alarmsystemen verkocht.

De stap van security naar software deed ze naar eigen zeggen vanuit de eigen klantenervaring. ‘Toen ik zelf op zoek ging, vond ik vooral heel veel oude softwarepakketten die niet gebruiksvriendelijk waren en die niet in de cloud draaiden.’ Ouachan kocht zich in bij een bestaand bedrijf en bouwde dat om tot Striktly. Fort Security verkocht ze in 2017.