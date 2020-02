Worldline tekent voor grootste overname van het jaar

Blijkbaar zijn het rustige dagen voor de dealmakers, als we de recentste cijfers van Dealogic mogen geloven.

Volgens het informatiebureau werden vorige maand liefst 57 procent minder deals beklonken dan in januari vorig jaar. Groeiende angst voor een coronapandemie en een vertraging van de economische groei hebben tot gevolg dat zakenbankiers voorlopig liever wat op de rem gaan staan.

Maar die boodschap is blijkbaar niet tot bij het management van Worldline geraakt. De Franse betaalspecialist, die in Belgiƫ onder meer het betaalverkeer voor Bancontact- en Maestro-transacties helpt beheren, kondigde aan dat hij 7,8 miljard euro betaalt om zijn Franse concurrent Ingenico over te nemen.

Daarmee tekenen de Fransen voorlopig voor de grootste overnamedeal van het jaar, die van Worldline het wereldwijde nummer vier in de betaalsector moet maken. De nieuwe constellatie zou jaarlijks een omzet van ruim 5 miljard euro draaien en ongeveer een vijfde van de markt in Europa domineren.

Nerdville

De timing van de deal mag dan opmerkelijk zijn, zowat iedereen in de betaalsector ging ervan uit dat zich vroeg of laat weer een nieuwe gigaovername zou aandienen in de branche. De ingewikkelde wereld van betaaldiensten, vol met 'issuers' en 'acquirers' die er achter de schermen op toezien dat iedere transactie veilig en correct verloopt, gold lang als het 'nerdville' van de financiƫle sector.

Maar nu we steeds meer mobiel betalen en e-commerce is doorgebroken, maken ook tal van relatief jonge fintechbedrijven grote sier op deze markt. Het succes van het Nederlandse Adyen, dat de jongste twaalf maanden dik 35 procent won op de beurs, illustreert perfect hoe hip betaaldiensten zijn geworden in korte tijd. Dat weten ook de gevestigde waarden in de branche, die nu volop inzetten op grote overnames. Door concurrenten op te slokken draaien betaalbedrijven steeds grotere transactievolumes, waar ze dan grote cashflows op halen.

Waarderingen

Maar hip zijn kost geld. Toen het Amerikaanse FIS vorig jaar 38 miljard euro betaalde voor het van oorsprong Britse Worldpay, gebeurde dat aan een waardering van liefst 29 keer de brutobedrijfswinst. En de 5,3 miljard dollar die het Amerikaanse Visa in januari betaalde voor het fintechbedrijf Plaid is liefst het dubbele van de waarde die een jaar eerder op die 'bankenbestormer' werd gekleefd.